أليخاندرو غارناشو يواجه "أمراً صعباً للغاية" في حياته الشخصية، بينما يدافع ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، عن الجناح بعد تعرضه للصافرات الاستهجانية
روزينيور يقترح أن المشجعين لا يعرفون الصورة الكاملة
أعرب مدرب تشيلسي عن دهشته من المعاملة التي تلقاها نجمه الشاب، مشيرًا إلى أن المشجعين غالبًا ما يتسرعون في تكوين آراء دون معرفة القصة كاملة. أعجب روزينيور بكيفية تعامل الجناح مع فترة غيابه الأخيرة عن التشكيلة الأساسية، وأشاد بسلوكه المهني خلف الكواليس. ومع ذلك، على الرغم من احترافه على أرض الملعب، ألمح المدرب إلى تحديات كبيرة خارج الملعب اختبرت عزيمة الأرجنتيني في الأسابيع الأخيرة.
غارناشو "يطرق الباب ليبدأ"
في حديثه قبل الرحلة إلى فيلا بارك، سلط روزينيور الضوء على النضج الذي أظهره غارناشو خلال فترة من الاضطرابات الشخصية. قال روزينيور: "غارنا لاعب رائع. لقد أعجبتني حقًا ردة فعله خلال هذه الفترة لعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية. لقد تدرب جيدًا. وضع غارنا نفسه في مكانة جيدة جدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو أكثر من مجرد مرشح للعب في التشكيلة الأساسية. علينا أن نأخذ في الاعتبار أن غارنا يبلغ من العمر 21 عامًا. لديه قدرات هائلة. لديه إمكانات هائلة".
كشف رئيس البلوز عن مدى ما كان اللاعب يحمله في سريرته، بما في ذلك حادثة أعطى فيها الأولوية لواجبات النادي قبل معالجة مسألة عائلية. قال روزينيور: "لقد مر بأمر صعب للغاية في حياته مؤخرًا. وبدلاً من إخباري بذلك، أراد أن يقدم نفسه للمباراة وأخبرني بعد المباراة أنه كان عليه العودة إلى المنزل. يحكم الناس على الآخرين بناءً على مظهرهم. غارنا شخصية رائعة للغاية، يعمل بجد كل يوم في التدريبات، وأنا أعلم أن جودته ستظهر في النهاية بشكل ثابت."
الرد على الاستهزاءات في ستامفورد بريدج
على الرغم من موهبته الواضحة، واجه غارناشو أجواءً معادية من مشجعي الفرق المنافسة وحتى من بعض مشجعي فريقه في بعض الأحيان. يعتقد روزينيور أن الكثير من السلبية تنبع من فهم سطحي للاعب. عندما سُئل عن سبب استهداف الجناح، أجاب مدرب البلوز: "لأن الناس يحكمون على الكتب من غلافها. كل ما أستند إليه هو ما أعرفه عن شخص ما، وليس ما سمعت عنه أو كيف يُنظر إليه". كما نفى بشكل قاطع الادعاءات بأن اللاعب يميل إلى التمثيل عندما سُئل عما إذا كان غارناشو مذنبًا بالتمثيل، وأجاب بـ"لا" قاطعة.
وأضاف المدرب أن صيحات الاستهجان يجب أن ينظر إليها اللاعب على أنها مجاملة غير مباشرة، حتى لو كان من الصعب تحمل الطبيعة الشخصية لهذه الانتقادات اللاذعة. وأضاف روزينيور: "لا أفهم. لا أفهم لماذا يحدث ذلك. ربما لأنه يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا. عندما تلعب لفريق مثل تشيلسي، فهذا أمر طبيعي. عليك أن ترتقي فوق ذلك ولا تلتفت إليه. هذا هو أفضل طريقة بالنسبة لي. لا أعتقد أنك تستخدمه كوقود. يجب أن تكون لديك الدافع لأداء جيد على أي حال. هذا ليس شيئًا تحدثنا عنه. لقد أجرينا العديد من المحادثات، لكن صيحات الاستهجان من مشجعي الفريق المنافس تعني عادة أنك تشكل تهديدًا لهم. كل ما على غارنا أن يفعله هو الاستمرار في العمل الجاد لأن قدراته لا شك فيها".
تغييرات قسرية وسط كابوس تأديبي
عودة غارناشو إلى الأضواء تأتي في وقت يحتاج فيه تشيلسي بشدة إلى إلهام هجومي. يواجه روزينيور حاليًا أزمة انضباطية أدت إلى طرد بيدرو نيتو في الدقيقة 70 في ملعب الإمارات خلال خسارتهم الأخيرة أمام أرسنال. مع إيقاف نيتو وغياب زملائه المهاجمين إستيفاو وجيمي جيتنز، أصبح المسرح جاهزًا للأرجنتيني ليثبت خطأ منتقديه في ويست ميدلاندز مساء الأربعاء.
الشاغر في التشكيلة الأساسية يمنح غارناشو أول مشاركة له منذ فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي على هال سيتي الشهر الماضي. بينما يسعى الجناح إلى استعادة أفضل مستوياته، يتعرض الفريقبأكمله لضغوط لتصحيح مساره بعد حصوله على تسع بطاقات حمراء هذا الموسم. وقد حذر روزينيور لاعبيه بالفعل من أن سجلهم السيئ في الانضباط سيكون "الشيء الذي سيكلفهم" في سباقهم للتأهل إلى البطولات الأوروبية، مما يجعل نهج غارناشو المتزن أكثر أهمية في المرحلة الأخيرة من الموسم.
