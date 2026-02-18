"أنت طفل تحول لمدرب!" .. مشادة كلامية بين أليجري وفابريجاس بعد لقاء ميلان وكومو

واصل ماسيميليانو أليجري وسيسك فابريجاس مبارزتهما الشخصية حتى بعد المباراة التي انتهت بالتعادل بين ميلان وكومو في سان سيرو. فقد التقى المدربان، بالفعل، في ممرات ملعب المدينة اللومباردية، وسط نبرة حادة، قبل المؤتمر الصحفي لمدرب الروسونيري.

تبادل الثنائي الكلمات القاسية بينهما قبل قليل من مؤتمر أليجري الصحفي، وكل ذلك بسبب لقطة في الشوط الثاني تسببت في طرد مدرب ميلان، والتي اعتذر عنها فابريجاس في مقابلات ما بعد المباراة، قبل أن يلتقي بزميله في ممرات سان سيرو: "أنت و****، أنت طفل بدأ لتوه العمل كمدرب" هي الكلمات التي يُقال إن مدرب الروسونيري قالها للإسباني.

Getty Images

"عندما تكون في الملعب يجب أن تكون محترمًا تجاه الحكم وتجاه الفرق".. عبارة غاضبة قالها أليجري بعد وقت قصير من المواجهة الكلامية مع فابريجاس.