ألفارو أربيلوا يغضب من فرانكو ماستانتونو بسبب البطاقة الحمراء المتأخرة في هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي
أربيلوا يفقد أعصابه بسبب بطاقة حمراء لمستانتونو
سادت أجواء سامة على ملعب سانتياغو برنابيو ليلة الاثنين، حيث تعرض ريال مدريد لهزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، بعد خسارته أمام فريق خيتافي المنضبط. في حين أن تسديدة مارتن ساتريانو الرائعة في الشوط الأول أعطت الزوار ميزة كبيرة، إلا أن النقاش بعد المباراة سيطر عليه لحظة جنون في الوقت المحتسب بدل الضائع. تلقى ماستانتونو، اللاعب الأرجنتيني الواعد، بطاقة حمراء مباشرة لاتهامه باستخدام لغة مسيئة تجاه الحكم أليخاندرو مونيز رويز.
يواجه أربيلوا الآن أزمة في اختيار اللاعبين بسبب انفجار غضب لاعب الوسط. كان المدرب يعاني بالفعل من غياب لاعبين أساسيين مثل كيليان مبابي وجود بيلينغهام، وبطاقة ماستانتونو الحمراء تعني أنه سينضم إلى الثنائي الموقوف ألفارو كاريراس ودين هويجن في مقاعد البدلاء خلال الرحلة القادمة إلى سيلتا فيغو. كان أربيلوا صريحًا في تقييمه لتصرفات المراهق، مشيرًا إلى أن البطاقات الصفراء بسبب الأخطاء التكتيكية هي جزء يمكن التحكم فيه من اللعبة، لكن الطرد بسبب الاعتراض يمثل انهيارًا تامًا للانضباط المهني في مرحلة حرجة من الموسم.
وقال أربيلوا: "هذا أمر غير مقبول. ما حدث مع ماستانتونو لا يمكن أن يحدث. البطاقات الصفراء التي حصل عليها هويجن وكاريراس هي جزء من اللعبة. لكننا سنفقد ثلاثة لاعبين مهمين للغاية في فيغو".
الدفاع عن الأداء رغم صدمة البرنابيو
على الرغم من الإحباط الواضح في المدرجات، حاول أربيلوا الدفاع عن فريقه من الاتهامات بأنهم خسروا أمام رجال خوسيه بوردالاس. أشارت الإحصائيات إلى أن المباراة كانت مليئة بالفرص الضائعة للفريق المضيف، حيث فشل فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر ورودريغو في تحويل الفرص السانحة التي كان من الممكن أن تغير نتيجة المباراة. خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أقر أربيلوا بالقصور التكتيكي، لكنه شدد على الجهد الكبير الذي بذله الفريق على الرغم من سوء التنفيذ في الثلث الأخير من الملعب.
وقال أربيلوا: "كانت لدينا فرص أوضح من خيتافي. لم يحدث شيء لم نكن نعلم أنه سيحدث. صحيح أننا حصلنا على فرص للتسجيل، وصحيح أيضًا أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل. لا يمكنني لوم لاعبي فريقي على جهودهم. المسؤولية عن تحسين أدائنا تقع على عاتقي. إذا كان هناك من يتحمل مسؤولية الهزيمة، فهو أنا".
التعبير عن الإحباط من التحكيم
كما أعرب مدرب ريال مدريد عن استيائه من سير المباراة، أو بالأحرى من عدم سيرها. يشتهر خيتافي بأسلوبه القاسي والمتقطع تحت قيادة بوردالاس، ورأى أربيلوا أن التحكيم كان في صالح الضيوف. وادعى أن الحكم سمح بانقطاعات كثيرة للغاية، مما منع فريقه من تطوير الإيقاع المطلوب لكسر دفاع الخصم المنظم. ورغم أنه لم يوجه اللوم مباشرة إلى خيتافي بسبب أسلوبه التكتيكي، إلا أن انتقاده للحكام كان حادًا.
وقال أربيلوا: "لقد عانينا أمام خصم دافع جيدًا. كما كان هناك الكثير من المقاطعات. سمح الحكم بمباراة كان التركيز فيها على عدم اللعب. لكنني لا أنتقد خيتافي لأنهم يفعلون ما يُسمح لهم بفعله".
الجبل المتبقي لتسلقه في الدوري الإسباني
يبدو أن الطريق أمام أربيلوا يزداد خطورة، حيث خسر الآن أربع مباريات من أصل اثنتي عشرة مباراة. المهمة المباشرة هي رحلة صعبة إلى بالايدوس لمواجهة سيلتا فيغو يوم الجمعة. ريال مدريد في حالة سيئة للغاية، مع إيقاف ثلاثة لاعبين رئيسيين وإصابةمبابي. يجب عليهم الفوز لمواصلة الضغط على برشلونة، الذي يواجه اختبارًا صعبًا ضد أتلتيك كلوب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
بصرف النظر عن الصراع المحلي، تقترب مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. يأمل أربيلوا أن تؤدي عودة لاعبيه الكبار إلى عودة الفريق، لكن الافتقار الحالي للفريق إلى الإنهاء السريع للهجمات يمثل مصدر قلق كبير. إذا فشل لوس بلانكوس في حصد النقاط الكاملة في فيغو، فقد يتسع فارق النقاط بينه وبين برشلونة إلى أربع نقاط، مما يحول سباق اللقب إلى مسيرة قبل أن تتفتح أزهار الربيع. يتعرض المدرب لضغط شديد لإثبات قدرته على تجاوز هذه العاصفة المليئة بالإصابات والانضباط.
