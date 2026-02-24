ألفارو أربيلوا يختار أقوى نقاط قوة كيليان مبابي، حيث يشيد مدرب ريال مدريد بـ"صانع التغيير" قبل مباراة دوري أبطال أوروبا

لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان أفضل مركز لمبابي هو الجناح أم الوسط، حيث يرى بعض النقاد أنه يفتقر إلى غريزة المهاجم الطبيعي. لكن أربيلوا أشار إلى حركة اللاعب وإحصائياته كدليل على أنه يؤدي بالضبط ما هو مطلوب منه. وأشاد المدرب بذكاء المهاجم الكروي، مؤكداً أنه لا توجد أزمة هوية فيما يتعلق بدور قائد المنتخب الفرنسي في الثلث الأخير من الملعب.

وأكد أربيلوا دفاعه عن اللاعب، قائلاً للصحفيين: "لا أعرف، لا أعتقد أن مشكلة مبابي هي تسجيل الأهداف أو كيفية قيامه بذلك. من الواضح أنه عليك اتخاذ قرارات على أرض الملعب. وأعتقد أنني إذا كان عليّ إبراز صفة واحدة من صفات كيليان مبابي، على الرغم من أنه يتمتع بالعديد من الصفات الجيدة، أعتقد أنه لاعب وشخص ذكي للغاية. إنه يعرف جيداً أين يتحرك. وبالطبع ستكون هناك مواقف يمكن أن تفتح فيها المساحات في منطقة الجزاء. حيث نحتاج ليس فقط إلى كيليان، بل إلى لاعبين آخرين ليتمكنوا من الوصول إلى هناك، كما حدث لنا في بامبلونا. لكن بربكم، أعتقد أن كيليان يعرف جيدًا ما عليه فعله على أرض الملعب، وما عليك سوى إلقاء نظرة على إحصائياته لتدرك أنه يقوم بذلك بشكل جيد".