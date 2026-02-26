ألفارو أربيلوا يتفاعل مع احتمال مواجهة مانشستر سيتي بعد فوز ريال مدريد على بنفيكا والتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

بعد فوزه 1-0 في مباراة الذهاب المثيرة التي أقيمت في لشبونة الأسبوع الماضي، عانى ريال مدريد من بعض التوتر في الشوط الأول من مباراة الإياب في إسبانيا. أعطى رافا سيلفا التقدم للنسور في تلك الليلة وعادل النتيجة، لكن أوريلين تشواميني أعاد ريال مدريد إلى الصدارة بعد دقيقتين. وبشكل مناسب، كان هدف فينيسيوس جونيور في الدقيقة 80 هو الذي ضمن تأهل فريقه إلى دور الـ16، حيث سيواجه إما مانشستر سيتي أو سبورتينغ لشبونة.

وقال أربيلوا للصحفيين: "أنا سعيد بالتأهل، وهو الهدف الذي كنا نسعى إليه الليلة". لقد اعتاد الناس على مواجهة مانشستر سيتي، حيث إنها المرة السادسة أو السابعة على التوالي. هذا كثير، لكنني متأكد من أننا سنواجههم مرة أخرى. لا يهم من هو الخصم لأنها ستكون مباراة صعبة للغاية، خاصة أننا سنلعب مباراة الإياب خارج أرضنا. سيكون من الصعب التغلب على كلا الخصمين".

وأضاف: "الفرق البرتغالية تتمتع بجودة عالية، وهي دائماً تنافسية للغاية، وستكون مباراة الإياب هناك صعبة للغاية. لنرى ما سيحدث يوم الجمعة. إذا لم أكن مخطئًا، فإن فريقنا في دوري الشباب سيواجه أيضًا سبورتنج لشبونة. لنرى ما ستسفر عنه القرعة. إذا كان علينا العودة إلى البرتغال، فسأكون سعيدًا بالعودة إلى بلد مجاور تربطنا به علاقة رائعة، وتلك المدينة تجلب لي ذكريات رائعة. ستظل دائمًا مميزة لجميع مشجعي ريال مدريد. ستكون بالتأكيد مباراة رائعة".