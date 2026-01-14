قرر الاعتماد على الشباب .. أربيلوا يفاجىء الجميع باستبعاد بيلينجهام ونجم آخر بقائمته لدور الـ16 من كأس الملك

بدأت رسمياً حقبة أربيلوا في ريال مدريد، ولم يضيع المدرب الجديد أي وقت في فرض سلطته على تشكيلة الفريق منذ أن حل محل تشابي ألونسو على رأس الفريق الأول بعد إقالة الأخير. في مواجهة أزمة الإصابات المتزايدة التي جردت الفريق من العديد من نجومه، اختار أربيلوا الشجاعة على الحذر في أول مباراة له على مقاعد البدلاء.

وقبل مباراة دور الـ16 من كأس الملك ضد ألباسيتي، أعلن المدرب عن قائمة الفريق التي تضم غيابات ملحوظة ووجوه جديدة، في إشارة واضحة إلى نيته في الوثوق بنظام الناشئين في النادي خلال فترة توليه المنصب.

على الرغم من طبيعة البطولة التي تعتمد على نظام خروج المغلوب، قرر أربيلوا إراحة أربعة لاعبين أساسيين في الفريق الأول. وقد ترك لاعب الوسط الديناميكي بيلينجهام والحارس كورتوا ولاعب الوسط أوريليان تشواميني والمدافع ألفارو كاريراس في مدريد. إنها مخاطرة محسوبة من أربيلوا، الذي يفضل صحة فريقه على المدى الطويل على الأمان على المدى القصير، ويضع "ثقته العمياء" في الجيل القادم لإنجاز المهمة ضد منافسه من دوري الدرجة الثانية.