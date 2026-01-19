يد ألفارو أربيلوا اليمنى: فينيسيوس جونيور يتحوّل إلى "قائد يوقع العقوبات" ضد نجوم ريال مدريد.. والانتقام من كيليان مبابي في الصورة

في كرة القدم الحديثة.. أصبحت "التقلبات" سريعة جدًا؛ ولنا في النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، أكبر مثال على ذلك.

فينيسيوس الذي كان قبل أيامٍ قليلة للغاية، يُعيش واحدة من أسوأ فترات مسيرته الكروية، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ ها هو يرى النور أخيرًا.

أيام فينيسيوس الصعبة، تزامنت مع تولي المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو، القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ حيث كان الثنائي على خلاف دائم، طوال الأشهر الماضية.

لكن الآن.. تغيّر كل شيء مع النجم البرازيلي؛ وذلك عقب تولي الإسباني الشاب الآخر ألفارو أربيلوا، القيادة الفنية للميرينجي خلفًا لألونسو.

أربيلوا أعطى أهمية كبيرة لفينيسيوس، على مدار الأيام القليلة الماضية؛ حيث أصبح هو "حجر الأساس" لمشروعه، وفقًا لما رأيناه وسمعناه.

وسنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز مظاهر اهتمام أربيلوا بنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، والأسباب التي قد تكون وراء هذا الأمر..