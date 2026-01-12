Alvaro Arbeloa Real Madrid GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

ألفارو أربيلوا مدربًا لريال مدريد: عودة عصر جوزيه مورينيو "العنيف" ضد برشلونة .. استنساخ "لاماسيا" وفينيسيوس جونيور لن يعرف الراحة

عصر جديد.. فهل تعود "هيمنة" ريال مدريد؟!

في العملاق الإسباني ريال مدريد.. إذ لم تحقق الألقاب، فإن مصيرك سيكون "الطرد" من النادي؛ وهو الدرس القاسي الذي تعلمه المدير الفني الشاب تشابي ألونسو، بعد بطولة كأس السوبر المحلي، التي نُقِلت عبر تطبيق "ثمانية" بشكلٍ مجاني

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

ألونسو البالغ من العمر 44 سنة، والذي تولى القيادة الفنية لريال مدريد يونيو 2025؛ تم "فسخ عقده" مع الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، عقب ساعات قليلة من خسارة لقب كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد خسر بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، التي استضافتها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية؛ بعد السقوط (2-3) أمام نادي برشلونة، في المباراة النهائية.

والآن.. يستعد العملاق الإسباني لبدء مرحلة جديدة، مع نجم سابق في صفوف الفريق الأول؛ وهو ألفارو أربيلوا، الذي يعمل مديرًا فنيًا في الفئات السنية للنادي منذ أكثر من 5 سنوات.

ويأمل ريال مدريد بقيادة رئيسه المخضرم فلورنتينو بيريز؛ أن تكون تجربة أربيلوا، أفضل من ألونسو - الذي كان لاعبًا أسبق في صفوف الميرينجي أيضًا -.

ونستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، بعض النقاط المهمة عن ألفارو أربيلوا؛ وذلك بعد تعيينه كمدير فني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي..

  • Real Madrid Celebrate After They Win Champions League FinalGetty Images News

    أربيلوا المدرب.. إنجازات تاريخية في "الفئات السنية" لريال مدريد

    بداية.. يجب الإشارة إلى أن ألفارو أربيلوا مثّل جميع الفئات السنية للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك خلال فترته كلاعب، رغم أنه لم يعتزل بين جدران النادي.

    وعلى غرار مسيرته كلاعب؛ وجد أربيلوا نفسه عندما دخل مجال التدريب صيف 2020، يقود جميع الفئات السنية تقريبًا لريال مدريد.

    وقاد أربيلوا فرق تحت 14 و16 و19 عامًا في ريال مدريد؛ قبل أن يتم تعيينه مديرًا فنيًا لـ"كاستيا" أو "الرديف" صيف 2025، ثم الفريق الأول لكرة القدم في يناير الجاري.

    وحقق هذا المدرب الشاب البالغ من العمر 42 سنة، إنجازات كبيرة في كل هذه التجارُب تقريبًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * فريق تحت 14 سنة: قيادته إلى لقب الدوري 2020-2021.

    * فريق تحت 19 سنة: قيادته للثلاثية التاريخية "الدوري، كأس الملك ودوري أبطال أوروبا" 2022-2023.

    * فريق تحت 19 سنة: التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية 2024-2025.

    ودوّن فريق الشباب تحت 19 سنة بنادي ريال مدريد، أرقامًا قياسية تاريخية في عهد ألفارو أربيلوا؛ وذلك بعدم الخسارة في 35 مباراة متتالية موسم 2022-2023، إلى جانب تسجيل 123 هدفًا واستقبال 15 فقط.

    حتى مع فريق ريال مدريد "كاستيا"، حقق أربيلوا نتائج جيدة معه موسم 2025-2026؛ وذلك باحتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الدرجة الثالثة"، والتنافس على التأهُل إلى "الدرجة الثانية".

    لذلك.. ينتظر ريال مدريد أن يواصل أربيلوا، هذا الإبداع مع الفريق الأول لكرة القدم؛ ليكرر ما فعله الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، نجم ومدرب الميرينجي الأسبق.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

    • إعلان
  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    تجربة أربيلوا.. تقليد "سيناريو جوارديولا" مع برشلونة وليس زيدان

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، دعونا نستكمل حديثنا الآن؛ بخصوص أُمنية نادي ريال مدريد بأن يكرر الإسباني ألفارو أربيلوا، ما فعله الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

    ومن المعروف أن زيدان درب الفئات السنية لريال مدريد، إلى جانب فريق "كاستيا" أو "الرديف"؛ قبل أن يتم تعيينه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    ومع الفريق الأول.. حقق زيدان إنجازات تاريخية في "ولايتين"؛ من 2016 إلى 2018، ثم من 2019 إلى 2021.

    أبرز إنجازات زيدان كـ"مدرب" لفريق ريال مدريد الأول؛ هي التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، إلى جانب الحصول على الدوري الإسباني في مناسبتين.

    أيضًا.. حصل الأسطورة الفرنسية على لقبين في السوبر الأوروبي، ومثلهما في السوبر المحلي وكأس العالم للأندية.

    لكن.. ما يختلف بين زين الدين زيدان وأربيلوا؛ هو أن الأول كان له "خبرة" على مستوى المنافسات الكبيرة، عكس الثاني.

    ونتذكر أن زيدان عمل مساعدًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، في صفوف فريق ريال مدريد الأول؛ لذلك اكتسب خبرة كبيرة من العمل مع مدير فني عالمي بهذا الحجم، قبل أن يصبح "الرجل الأول" في الميرينجي فيما بعد.

    وعلى العكس تمامًا.. فإن أربيلوا سيجد نفسه ينافس على مستوى عالٍ لأول مرة؛ بعد أن ظل يعمل في الفئات السنية فقط، في الفترة من 2020 إلى يناير 2026.

    ومن هُنا.. فإن المنطقي هو أن يتمنى ريال مدريد أن يسير أربيلوا، على غرار الإسباني الآخر بيب جوارديولا، نجم ومدرب الغريم الأزلي برشلونة سابقًا.

    جوارديولا عندما تولى تدريب برشلونة الأول صيف 2008، لم يكن قد عمل في هذا المجال إلا لموسم واحد فقط مع الفريق "الرديف" بالنادي؛ ورغم ذلك كتب التاريخ، وصنع واحدًا من الحقب التي لا تُنسى في عالم كرة القدم.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

  • TOPSHOT-FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    مميّزات أربيلوا.. التشبع بقيم ريال مدريد وإمكانية استنساخ "لاماسيا"

    وبعيدًا عن لغة الأرقام، أو السير على خطى بعض المدربين؛ يجب التركيز على أسلوب ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ويمتلك أربيلوا الكثير من المميّزات، القادرة على إعادة "الوجه القوي" لريال مدريد في الفترة القادمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أسلوب تكتيكي حديث

    يميل أربيلوا إلى اللعب الهجومي الحديث، إلى جانب خطة "الضغط العكسي"؛ لاستعادة الكرة من الخصم بمجرد فقدانها.

    * ثانيًا: التشبع بقيم الريال

    يُصنف أربيلوا على أنه "جندي ريال مدريد الوفي"، الذي يدافع عن النادي دائمًا؛ لذلك فهو قادر على بث الحماس وغرس الهوية في نفوس اللاعبين.

    * ثالثًا: الاعتماد على المواهب

    يعرف أربيلوا أكثر من غيره إمكانات لاعبي الفئات السنية لريال مدريد، بحكم عمله لمدة 5 سنوات معهم؛ لذلك فهو قادر على صناعة جيل جديد للفريق الأول من أبناء النادي.

    ودائمًا ما يُقال إن الغريم برشلونة "يصنع النجوم"، من خلال مدرسته التاريخية "لاماسيا"، بينما يقوم الريال بالشراء فقط؛ وهي المعادلة التي قد تتغيّر مع أربيلوا في الميرينجي، إذا حصل على الثقة الكاملة في ذلك.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها..

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    مخاطر كبيرة.. فينيسيوس جونيور لن يعرف الراحة مع ألفارو أربيلوا

    بالرغم من المميّزات - سالفة الذكر -؛ إلا أن هُناك الكثير من المخاوف التي تحيط بتعيين ألفارو أربيلوا، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    المخاوف تتمثّل أساسًا في شخصية أربيلوا "الصدامية"؛ حيث من المعروف عن هذا المدير الفني الإسباني الشاب، الصرامة الزائدة.

    وأكثر من مرة.. قام أربيلوا بمهاجمة لاعبيه علنًا، عبر وسائل الإعلام؛ مثلما حدث مع الموهبة خوان مارتينيز.

    ليس هذا فقط.. المدير الفني الشاب يلجأ إلى فرض عقوبات انضباطية قوية ضد لاعبيه؛ وهو ما قد لا يعجب نجوم الفريق الأول الكبار، أمثال الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

    فينيسيوس بالذات كان لا يعجبه أسلوب المدير الفني السابق تشابي ألونسو؛ والذي وصفه الكثير بـ"الصارم"، في التدريبات والمباريات.

    ولهذا السبب.. كانت علاقة النجم البرازيلي سيئة مع ألونسو؛ حيث كان يحتج عليه كثيرًا، عندما يستبدله في المباريات.

    وإذا فعل فينيسيوس ذلك مع أربيلوا؛ فإنه لن يجد الراحة أبدًا حتى برحيل ألونسو، بل قد يواجه عقوبات قوية من أربيلوا.

    كذلك.. معروف عن أربيلوا عصبيته الشديدة في المباريات؛ وهو الأمر الذي يهدد بتعرضه لحالات طرد أو عقوبات "الإيقاف"، وبالتالي فقدان ريال مدريد له كثيرًا.

  • Jose Mourinho Benfica 2025Getty Images

    ذراع مورينيو.. عودة "العصر العنيف" ضد برشلونة بقيادة ألفارو أربيلوا

    أخيرًا.. لا يُمكن أن ننهي حديثنا، بدون التطرق إلى عداء ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، للغريم التاريخي برشلونة.

    وتتواكب عقلية أربيلوا "لاعبًا ومدربًا"، مع نادي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز؛ وذلك باتهام برشلونة بالحصول على ألقابه، من خلال المساعدات التحكيمية.

    كذلك.. أربيلوا عندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، تم وصفه بـ"ذراع" المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، في مباريات الكلاسيكو ضد برشلونة.

    وتدرب أربيلوا تحت يد مورينيو، في صفوف العملاق المدريدي؛ وذلك في الفترة من 2010 إلى 2013.

    وقتها.. شهدت مباريات الكلاسيكو عنفًا كبيرًا للغاية؛ بدرجة كان يتعمد فيها أربيلوا لضرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة.

    كما نتذكر في إحدى مباريات الكلاسيكو عام 2010، عندما قام أربيلوا بتعمد "الدهس" على قدم دافيد فيا، مهاجم برشلونة آنذاك؛ والذي كان ساقطًا على أرضية الملعب.

    وبالتالي.. فإننا قد نُشاهد عودة عصر مورينيو "العنيف"، في مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؛ وهذه المرة من خلال أربيلوا "المدرب".

كأس ملك إسبانيا
ألباسيتي crest
ألباسيتي
ألباسيتي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
كأس ملك إسبانيا
راسينج سانتاندير crest
راسينج سانتاندير
SAN
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0