ألبيرتو جونزاليس مدرب ألباسيتي.. عرّاب فيرمين لوبيز الذي جلد ريال مدريد مرتين!

في ملعب "ليناريخوس" البلدي، وجد فيرمين البيئة المناسبة للتطور. لعب تحت قيادة مدرب آمن بقدراته منذ اللحظة الأولى، ومنحه الثقة والدقائق والمسؤولية. ومع مرور الوقت، بدأ التحول الحقيقي يظهر، لا سيما في النصف الثاني من الموسم، حيث انفجر اللاعب تهديفيًا وسجل 11 هدفًا من أصل 12 خلال الموسم، في أرقام لافتة للاعب وسط.

ألبرتو جونزاليس تحدث لاحقًا عن تلك المرحلة في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" قائلًا إن فيرمين "شهد قفزة كبيرة على المستوى العضلي، ومع تطوره البدني السريع، زادت ثقته بنفسه بشكل هائل، وهو ما سمح له بإظهار أقصى إمكاناته".

فيرمين لوبيز لم ينسَ تلك المرحلة، ولا الشخص الذي كان له الدور الأكبر في تغيير مساره. ففي حوار مع صحيفة "الباييس"، قال اللاعب بوضوح: "كل شيء بدأ في ليناريس، مع ألبرتو غونثاليث. هناك قمت بالتغيير البدني الحقيقي. كان يطالبني دائمًا بالمزيد لأنه كان يرى فيّ هذه القدرة".

هذا الاعتراف يلخص حجم التأثير الذي تركه المدرب في مسيرة لاعب أصبح اليوم أحد ركائز برشلونة الشابة، وعنصرًا أساسيًا في مشروع النادي للمستقبل.