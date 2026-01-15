alberto-gonzalez
أحمد مجدي

ألبيرتو جونزاليس مدرب ألباسيتي.. عرّاب فيرمين لوبيز الذي جلد ريال مدريد مرتين!

مكتشف فيرمين لوبيز الذي أذاق ريال مدريد الويل مرتين

دخل إنجاز ألباسيتي أمام ريال مدريد حيّز الصفحات الغريبة والمثيرة في تاريخ بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما نجح الفريق القشتالي، الذي يحتل المركز السابع عشر في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، في إسقاط العملاق الأبيض في مباراة ستظل عالقة في الذاكرة، ليس فقط لأنها جاءت في الظهور الأول للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد، ولكن لأنها كشفت مجددًا عن اسم مدرب يعرف كيف يصنع الفارق: ألبرتو جونزاليس.

المدرب الإسباني، الذي تولى قيادة ألباسيتي في مارس 2024، لم يكن مجرد صاحب ضربة تكتيكية أطاحت بريال مدريد من كأس الملك، بل هو أيضًا أحد العقول التي لعبت دورًا محوريًا في مسيرة أحد أبرز مواهب برشلونة الحالية، فيرمين لوبيز، لاعب الوسط الذي أصبح عنصرًا مؤثرًا في صفوف برشلونة والمنتخب الإسباني.

  • من ليناريس إلى كامب نو

    قبل أن يسطع نجم فيرمين لوبيز بقميص برشلونة، مرّ اللاعب برحلة مليئة بالتحديات والاختبارات الصعبة. فبعد انتهاء مرحلته السنية في أكاديمية النادي الكتالوني، لم يكن يُنظر إليه آنذاك على أنه جاهز بدنيًا للعب مع الفريق الرديف، بسبب تفوق أقرانه عليه من الناحية الجسدية. ونتيجة لذلك، قرر برشلونة إعارته في صيف 2022، وكان الاتجاه الأول نحو نادي أولوت في دوري الدرجة الثانية.

    لكن هنا ظهر اسم ألبرتو جونزاليس مجددًا. المدرب، الذي كان يعرف فيرمين منذ طفولته عندما التقيا سابقًا في ريال بيتيس، طلب ضمه إلى صفوف ليناريس، ليبدأ فصل جديد في مسيرة اللاعب الشاب، فصل غيّر كل شيء.

    • إعلان
  • fermin(C)Getty Images

    انفجار موهبة فيرمين لوبيز

    في ملعب "ليناريخوس" البلدي، وجد فيرمين البيئة المناسبة للتطور. لعب تحت قيادة مدرب آمن بقدراته منذ اللحظة الأولى، ومنحه الثقة والدقائق والمسؤولية. ومع مرور الوقت، بدأ التحول الحقيقي يظهر، لا سيما في النصف الثاني من الموسم، حيث انفجر اللاعب تهديفيًا وسجل 11 هدفًا من أصل 12 خلال الموسم، في أرقام لافتة للاعب وسط.

    ألبرتو جونزاليس تحدث لاحقًا عن تلك المرحلة في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" قائلًا إن فيرمين "شهد قفزة كبيرة على المستوى العضلي، ومع تطوره البدني السريع، زادت ثقته بنفسه بشكل هائل، وهو ما سمح له بإظهار أقصى إمكاناته".

    فيرمين لوبيز لم ينسَ تلك المرحلة، ولا الشخص الذي كان له الدور الأكبر في تغيير مساره. ففي حوار مع صحيفة "الباييس"، قال اللاعب بوضوح: "كل شيء بدأ في ليناريس، مع ألبرتو غونثاليث. هناك قمت بالتغيير البدني الحقيقي. كان يطالبني دائمًا بالمزيد لأنه كان يرى فيّ هذه القدرة".

    هذا الاعتراف يلخص حجم التأثير الذي تركه المدرب في مسيرة لاعب أصبح اليوم أحد ركائز برشلونة الشابة، وعنصرًا أساسيًا في مشروع النادي للمستقبل.

  • مفارقة غريبة في كأس الملك

    بعد ثلاثة أعوام ونصف من تلك التجربة في ليناريس، يحقق ألبرتو جونزالي أكبر إنجاز في مسيرته التدريبية، بإقصاء ريال مدريد من كأس الملك، بينما يتألق "تلميذه" السابق في صفوف برشلونة والمنتخب الإسباني. مفارقة تحمل الكثير من الدلالات حول قيمة العمل في الفئات الأدنى، وأهمية المدربين الذين يعرفون كيف يصنعون اللاعبين بعيدًا عن الأضواء.

  • Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    هل يتجدد اللقاء؟

    القدر قد يخبئ فصلًا جديدًا في هذه القصة. ففي حال واصل برشلونة مشواره وبلغ الدور ربع النهائي من كأس الملك، قد يضعه الطريق وجهًا لوجه أمام ألباسيتي، ليشهد الجميع مواجهة خاصة بين المدرب الذي صنع الفارق في مسيرة فيرمين، واللاعب الذي أصبح اليوم نجمًا في أحد أكبر أندية العالم.

    في النهاية، قصة ألبرتو جونزاليس وفيرمين لوبيز تذكير صريح بأن كرة القدم لا تُبنى فقط في الملاعب الكبرى، بل تبدأ أحيانًا في محطات متواضعة، مع مدرب يؤمن، ولاعب لا يستسلم، حتى يصل الحلم إلى كامب نو.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألباسيتي crest
ألباسيتي
ألباسيتي
قاديش crest
قاديش
قادش
0