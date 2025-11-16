ألبانيا ضد إنجلترا | إعصار كين لا يتوقف.. وبيلينجهام يزعج توخيل، و15 دقيقة تكفي راشفورد!

نجحت إنجلترا في كسر الصمود الألباني العنيد محققة فوزاً مستحقاً بنتيجة 2-0 في تيرانا، في مباراة كانت "قصة شوطين" بامتياز.

فبعد شوط أول سلبي (0-0) اتسم بالإحباط لـ "الأسود الثلاثة"، حيث استحوذوا دون فاعلية هجومية حقيقية أمام دفاع منظم، تغير السيناريو بالكامل في الشوط الثاني.

رفعت إنجلترا من وتيرة ضغطها، مستفيدة من التبديلات التي منحتها عمقاً هجومياً. وانتظر القائد هاري كين حتى الدقيقة 74 ليفتتح التسجيل، قبل أن يعود ويؤمن الفوز بضربة رأسية ثانية في الدقيقة 82.

هذا التحول حوّل السيطرة السلبية إلى هيمنة مطلقة، حيث أنهت إنجلترا المباراة بـ 11 تسديدة (7 على المرمى) وخلقت 4 فرص خطيرة، وهو ما فشل الدفاع الألباني في مجاراته بعد 70 دقيقة من الصمود.