"أكره توتنهام" - أسطورة تشيلسي جون تيري يشرح سبب كراهيته لمشجعي توتنهام بسبب ما فعلوه به عندما كان طفلاً

"أنا أكره توتنهام. هذا واضح جدًا"، قال تيري خلال المحادثة الصريحة. "عندما تكون في نادٍ لفترة طويلة، يصبح جزءًا منك".

وأوضح المدافع السابق أن عداوته تجاه الفريق الشمالي اللندني تعود إلى أيامه الأولى في ستامفورد بريدج. "كنت مجرد طفل، وكان مشجعو توتنهام يصرخون ويرمون الأشياء. بقي ذلك في ذاكرتي"، يتذكر. بالنسبة لتيري، ساعدت تلك التجارب التكوينية في تشكيل منافسة حددت معظم مسيرته الكروية.

وأشار أيضًا إلى هيمنة تشيلسي في المباريات خلال فترة وجوده في النادي. "خلال فترة وجودنا، لم نخسر أبدًا أي مباراة على أرضنا ضد توتنهام"، قال بفخر. "حتى الآن، ما زالوا يكرهونني بقدر ما أكرههم، ولا بأس بذلك".