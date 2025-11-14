Erling Haaland NorwayGetty
"هذه أفضل نسخة مني".. هالاند يهدي 70 شطيرة برجر لزملائه بعد تأهل النرويج "عمليًا" إلى كأس العالم!

النجم النرويجي يثبت أنه أيقونة هذا الجيل

لم يكن فوز منتخب النرويج على إستونيا بنتيجة 4-1 مجرد خطوة مهمة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، بل حمل أيضًا لقطة طريفة تصدرت العناوين في الصحافة الأوروبية: إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي وأحد أبرز المهاجمين في العالم، تم تصويره وهو يحمل مع أحد أفراد الجهاز الفني النرويجي طلبًا ضخمًا يتكون من 70 شطيرة برجر بالجبنة، في مشهد أثار الضحك والدهشة على حدّ سواء.

ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية، قرر الاحتفال على طريقته الخاصة بعد المباراة التي شهدت تسجيله هدفين جديدين، مستوى مذهل يعكس الأداء الفائق الذي يقدّمه سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده.

  • النرويج إلى كأس العالم "إكلينيكيًا!"

    كانت مباراة النرويج أمام إستونيا بمثابة الإعلان العملي عن تأهل المنتخب الإسكندنافي إلى مونديال 2026. فالفوز الواسع وضع أبناء المدرب ستال سولباكن في موقف مريح للغاية، حيث يحتاجون إلى هزيمة قاسية بأكثر من ستة عشر هدفًا أمام إيطاليا في الجولة الأخيرة حتى يخسروا بطاقة التأهل المباشر، وهو سيناريو يبدو شبه مستحيل.

    وأثبت هالاند مجددًا أنه النجم الأول لهذا الجيل من اللاعبين النرويجيين، بعدما سجّل هدفين كانا حجر الأساس في الانتصار الكبير، فيما أضاف مهاجم أتلتيكو مدريد ألكسندر سورلوث الهدفين الآخرين ليكتمل مهرجان الأهداف.

  • 70 شطيرة برجر!

    بعد نهاية المباراة واحتفال اللاعبين داخل الملعب، التقطت إحدى الكاميرات لقطة غير متوقعة لهالاند وهو يسير رفقة أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب حاملين حقائب ضخمة تحتوي على 70 شطيرة برجر بالجبنة تم شراؤها من أحد المطاعم القريبة من الملعب.

    وما هي إلا دقائق حتى أصبحت الصورة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهال التعليقات الساخرة والمحتفِلة من الجماهير. كما علّق زميله في المنتخب ساندر بيرج مازحًا: "أداء رائع من القائد داخل الملعب… وخارجه أيضًا!"

    ويبدو أن البرجر لم يكن مجرد “مزحة” أو لقطة عفوية، بل كان مخصصًا لتوزيعه على اللاعبين والطاقم الفني احتفالًا بالفوز وتحقيق خطوة شبه حاسمة نحو التأهل، في مشهد يعكس الروح المرحة داخل المنتخب النرويجي والتناغم الكبير بين لاعبيه.

  • هالاند: "هذه أفضل نسخة مني"

    لكن خلف هذه الأجواء الطريفة، يعيش هالاند فترة ذهبية من التألق المستمر. فالمهاجم العملاق سجّل في أربع مباريات متتالية سواء مع مانشستر سيتي أو مع المنتخب الوطني، مؤكّدًا أنه في أفضل حالاته البدنية والنفسية.

    وقال هالاند عقب المباراة: "أشعر أن هذه هي أفضل نسخة من نفسي. لم يسبق أن شعرت بهذا المستوى من القوة والثقة. كل شيء يسير بشكل رائع سواء على مستوى النادي أو المنتخب".

    وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من المباريات المبهرة التي قدّمها اللاعب، والتي يبدو أنه وصل فيها إلى مستوى من النضج التكتيكي والفني يجعله من أخطر مهاجمي العالم على الإطلاق.

    إشادة خاصة بجوارديولا

    وخلال حديثه للإعلام، حرص هالاند على توجيه كلمات تقدير لمدربه في مانشستر سيتي بيب جوارديولا، الذي يعتبره كثيرون أحد أهم العوامل وراء تطور اللاعب وتحوله إلى ماكينة تهديف لا تتوقف.

    وقال هالاند: "بيب جوارديولا عبقري بكل معنى الكلمة. هناك سبب واضح وراء كل البطولات التي حققتها وهو العمل معه. إن ما قدّمه لي من دعم وتوجيه داخل الملعب وخارجه يجعلني أتطور كل يوم".

    وأضاف: "علينا جميعًا أن نستمع له. هو يعرف ما يجب علينا فعله وكيف نلعب. نحن نريد أن نقدّم أفضل ما لدينا لأنه ببساطة يستحق ذلك".

    ورغم الشخصية الحادة والقوية التي يظهر بها داخل الملعب، فإن مشاهد مثل احتفاله بـ70 شطيرة برجر، أو استمتاعه ببعض اللحظات البسيطة مع زملائه، تكشف جانبًا آخر أكثر تواضعًا وإنسانية لدى اللاعب، والذي يبدو أنه يجد متعة حقيقية في مشاركة النجاحات الصغيرة والكبيرة مع فريقه.

    كما يرى محللون أن مثل هذه اللقطات تخفف الضغط الهائل الذي يعيشه لاعب بحجمه، وتجعله أقرب للجماهير التي تتفاعل عادة مع هذا النوع من السلوك الطريف وغير المتوقع.

    سواء داخل الملعب بقدراته التهديفية الخارقة، أو خارجه بلحظاته الطريفة والمفاجئة، يبدو أن هالاند يعيش واحدة من أكثر فترات حياته الكروية اكتمالًا ونضجًا.

    وإذا استمر اللاعب على هذا المنوال، فإن مونديال 2026 قد يكون بوابة جديدة نحو كتابة فصل آخر من مسيرته المذهلة، وربما تحقيق إنجاز تاريخي لمنتخب النرويج الذي لم يحظَ يومًا بنجم عالمي بحجم إرلينج هالاند.