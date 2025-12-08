في عام 1969، عندما كان يبلغ من العمر 23 عامًا، أراد جورج بيست التركيز فقط على الأمور الأساسية. فقط كرة القدم، فقط وظيفته. لذلك ابتعد عن شغفيه الآخرين، الكحول والنساء. وخلص إلى استنتاج محبط: "كانت أسوأ 20 دقيقة في حياتي".
أفضل من بيليه ومارادونا! جورج بيست .. اللاعب الذي أصبحت كرة القدم أمرًا ثانويًا في حياته مبكرًا جدًا
حياة مزدوجة!
كان بيست في ذروة مسيرته المهنية. قبل عام، قاد مانشستر يونايتد للفوز بكأس الأبطال الأوروبي للمرة الأولى، وكان هداف الدوري الإنجليزي وفاز بجائزة الكرة الذهبية. ولكن مثلما كان يجمع في الملعب التمريرات المذهلة والأهداف العديدة والألقاب المهمة، كان يجمع خارج الملعب الحفلات والمشروبات والعلاقات الغرامية. في ذلك الوقت، كانت حياته المزدوجة كنجم كرة قدم وعاشق للحياة تسير على ما يرام، لكن سرعان ما انتهى ذلك.
"أعتقد أنني وجدت عبقريًا" .. كيف انتهى المطاف ببيست في مانشستر يونايتد
ولد بست في عام 1946 في بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، ونشأ في حي عمالي. عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، اكتشفه بوب بيشوب، كشاف مانشستر يونايتد. كتب بيشوب إلى مات بوسبي، مدرب يونايتد آنذاك: "أعتقد أنني وجدت عبقريًا". وكان محقًا في ذلك.
كان بوسبي يبني فريقه الثاني الكبير في مانشستر. كان الفريق الأول قد تلاشى قبل الأوان في حادث تحطم طائرة مأساوي في ميونخ عام 1958، أما الفريق الثاني فقد نجح في تحقيق المجد. ظهر بست لأول مرة مع مانشستر يونايتد عام 1963 عندما كان عمره 17 عامًا، وسرعان ما شكل مع دينيس لو وبوبي تشارلتون أقوى هجوم في البلاد. أطلقوا على الثلاثي اسم "الثالوث المقدس"، واليوم يقفون معًا كتماثيل أمام ملعب أولد ترافورد.
فاز مانشستر يونايتد بالدوري في عامي 1965 و1967، وفي عام 1968 - بعد عشر سنوات بالضبط من حادث تحطم الطائرة - فاز مانشستر يونايتد بكأس إنجلترا الذي طال انتظاره. قاد بست مانشستر يونايتد للفوز في المباراة النهائية ضد بنفيكا في الوقت الإضافي، وانتهت المباراة بنتيجة 4-1.
عبارات بارعة ومدح كبير من بيليه
كان بيست منذ زمن طويل أكثر من مجرد لاعب كرة قدم. كانت إنجازاته الرياضية المقترنة بأسلوب حياته المتمرد، ومغامراته، وشعره الطويل، وأقواله المأثورة تنضح بسحر خاص. كان أحد أوائل نجوم كرة القدم في العالم، وكان "البيتل الخامس"، وكان ظاهرة. في أوائل الستينيات، التي كانت مجتمعية إلى حد ما، كان يمثل، مثل العديد من نجوم الروك، بداية عصر جديد. وكان بيست يلعب بصورته.
قال بست ذات مرة: "إذا تركتم لي الخيار بين تسجيل هدف من مسافة 40 مترًا في أنفيلد أو النوم مع ملكة جمال العالم، فسيكون من الصعب عليّ اتخاذ القرار. لحسن الحظ، فعلت كلا الأمرين". أو: "أنفقت معظم أموالي على الكحول والنساء والسيارات السريعة. أما الباقي، فقد بددته ببساطة".
كان صعوده سريعًا، لكن هبوطه كان سريعًا أيضًا. كان الفوز بكأس أوروبا آخر لقب كبير حققه بست. بعد ذلك، تحولت أولوياته بعيدًا عن الرياضة إلى الحياة الليلية. كأس بيرة هنا، ملكة جمال العالم هناك. فقد توازنه. سرعان ما أصبحت كرة القدم أمرًا ثانويًا بالنسبة له. كان ذلك مؤسفًا للغاية، لأن بست كان لاعبًا رائعًا. قال بيليه: "أفضل لاعب رأيته في حياتي". ورد بست على هذا الثناء قائلاً: "إنه أعلى تكريم في حياتي".
- Getty Images
100,000 شخص حضروا جنازة جورج بيست في عام 2005
بدأ بيست يظهر مرارًا وتكرارًا في التدريبات وهو في حالة سكر. في عام 1972، قام مدرب يونايتد تومي دوشرتي بتعليق عضويته، وفي عام 1974، لعب بيست آخر مباراة له مع يونايتد وهو في سن 27 عامًا فقط. بعد ذلك، لعب لمدة عشر سنوات مع عدة فرق من الدرجات الدنيا في إنجلترا والولايات المتحدة، ولم يعد يظهر في الأضواء إلا خارج الملعب.
أدى إدمانه على المقامرة إلى إفلاسه ماليًا، بينما أدى إدمانه على الكحول إلى تدمير صحته الجسدية. فشل زواجه، وكذلك أعماله كمالك لنوادٍ ليلية ومحلات أزياء. أمضى بست عيد الميلاد عام 1984 في السجن. كان يقود سيارته في حالة سكر، ثم تشاجر مع أحد رجال الشرطة.
ظل بيست يتدهور لسنوات. في عام 2002، خضع لعملية زرع كبد، لكنه استمر في الشرب. قبل 20 عامًا بالضبط، في نوفمبر 2005، توفي في نهاية المطاف عن عمر 57 عامًا بسبب فشل العديد من أعضائه. حضر 100 ألف شخص جنازته في بلفاست، وألقى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير كلمة التأبين. في مانشستر ومدينته الأم، لا يزال الناس يقولون حتى اليوم: "مارادونا جيد، بيليه أفضل، جورج بيست".