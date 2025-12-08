أفضل من بيليه ومارادونا! جورج بيست .. اللاعب الذي أصبحت كرة القدم أمرًا ثانويًا في حياته مبكرًا جدًا

ولد بست في عام 1946 في بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، ونشأ في حي عمالي. عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، اكتشفه بوب بيشوب، كشاف مانشستر يونايتد. كتب بيشوب إلى مات بوسبي، مدرب يونايتد آنذاك: "أعتقد أنني وجدت عبقريًا". وكان محقًا في ذلك.

كان بوسبي يبني فريقه الثاني الكبير في مانشستر. كان الفريق الأول قد تلاشى قبل الأوان في حادث تحطم طائرة مأساوي في ميونخ عام 1958، أما الفريق الثاني فقد نجح في تحقيق المجد. ظهر بست لأول مرة مع مانشستر يونايتد عام 1963 عندما كان عمره 17 عامًا، وسرعان ما شكل مع دينيس لو وبوبي تشارلتون أقوى هجوم في البلاد. أطلقوا على الثلاثي اسم "الثالوث المقدس"، واليوم يقفون معًا كتماثيل أمام ملعب أولد ترافورد.

فاز مانشستر يونايتد بالدوري في عامي 1965 و1967، وفي عام 1968 - بعد عشر سنوات بالضبط من حادث تحطم الطائرة - فاز مانشستر يونايتد بكأس إنجلترا الذي طال انتظاره. قاد بست مانشستر يونايتد للفوز في المباراة النهائية ضد بنفيكا في الوقت الإضافي، وانتهت المباراة بنتيجة 4-1.