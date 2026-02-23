أفضل من أن يهبط؟ أكثر سبع حالات هبوط صادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي يسعى فيه توتنهام لتجنب الهبوط الكارثي إلى دوري الدرجة الثانية

لا يزال هناك أكثر من ربع الموسم، مما يعني أن توتنهام لديه الوقت الكافي للخروج من هذا المأزق، في حين أن عودة عدد من النجوم المصابين والموقوفين من شأنها أن تعطيهم دفعة في مرحلة ما. ولكن بينما يكافحون من أجل تحقيق أول فوز لهم في الدوري لعام 2026، فإن الفرق المحيطة بتوتنهام تجمع النقاط وتضع نفسها في مواقع تسمح لها بالانطلاق في نهاية الموسم على أمل أن تبتعد عن الخطر.

يبدو هذا النوع من التسلسل بعيدًا كل البعد عن توتنهام في الوقت الحالي، بغض النظر عن المواهب المتاحة لتودور. على الرغم من احتلالهم المركز 17 في الموسم الماضي، لم يشعر الكثيرون قبل بدء الموسم الجديد أن توتنهام لن يكون لديه ما يكفي لتجنب الهبوط إلى المراكز الثلاثة الأخيرة، حيث توقع معظمهم عودتهم للمنافسة على التأهل إلى البطولات الأوروبية. كانوا، بمعظم المقاييس، "أفضل من أن يهبطوا".

إلا أن هذا لا ينطبق على أي فريق إذا انخفضت أدائه عن مستوى معين، وقد انخفض أداء توتنهام عن هذا المستوى منذ فترة طويلة ولم يستعد عافيته بعد. وبينما يخطط تيودور لإنقاذ فريقه الجديد، إليكم سبع قصص تحذيرية من مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز السابقة عن حالات هبوط لم يتوقعها أحد قبل حدوثها...