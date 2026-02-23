Goal.com
Tom Maston

أفضل من أن يهبط؟ أكثر سبع حالات هبوط صادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي يسعى فيه توتنهام لتجنب الهبوط الكارثي إلى دوري الدرجة الثانية

إذا لم يكونوا على علم بذلك مسبقًا، فإن ديربي شمال لندن يوم الأحد أكد على ما يبدو أمرًا واحدًا للمشاهدين الذين شاهدوا توتنهام وهو يخسر أمام أرسنال: توتنهام في صراع الهبوط. كان من المفترض أن يحقق إيغور تودور انتعاشًا جديدًا بعد أن حل محل توماس فرانك، لكن فريقه بدا يفتقر بشدة إلى الجودة، وربما الأهم من ذلك، إلى الثقة، حيث خسر 4-1 أمام الغانرز ليترك نفسه على بعد أربع نقاط فقط من منطقة الهبوط مع 11 مباراة متبقية.

لا يزال هناك أكثر من ربع الموسم، مما يعني أن توتنهام لديه الوقت الكافي للخروج من هذا المأزق، في حين أن عودة عدد من النجوم المصابين والموقوفين من شأنها أن تعطيهم دفعة في مرحلة ما. ولكن بينما يكافحون من أجل تحقيق أول فوز لهم في الدوري لعام 2026، فإن الفرق المحيطة بتوتنهام تجمع النقاط وتضع نفسها في مواقع تسمح لها بالانطلاق في نهاية الموسم على أمل أن تبتعد عن الخطر.

يبدو هذا النوع من التسلسل بعيدًا كل البعد عن توتنهام في الوقت الحالي، بغض النظر عن المواهب المتاحة لتودور. على الرغم من احتلالهم المركز 17 في الموسم الماضي، لم يشعر الكثيرون قبل بدء الموسم الجديد أن توتنهام لن يكون لديه ما يكفي لتجنب الهبوط إلى المراكز الثلاثة الأخيرة، حيث توقع معظمهم عودتهم للمنافسة على التأهل إلى البطولات الأوروبية. كانوا، بمعظم المقاييس، "أفضل من أن يهبطوا".

إلا أن هذا لا ينطبق على أي فريق إذا انخفضت أدائه عن مستوى معين، وقد انخفض أداء توتنهام عن هذا المستوى منذ فترة طويلة ولم يستعد عافيته بعد. وبينما يخطط تيودور لإنقاذ فريقه الجديد، إليكم سبع قصص تحذيرية من مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز السابقة عن حالات هبوط لم يتوقعها أحد قبل حدوثها...

  • WEST HAM V NORWICHGetty Images Sport

    نورويتش سيتي (1994-95)

    قد يبدو الأمر صعب التصديق بالنسبة لأولئك الذين بدأوا متابعة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مطلع القرن، لكن نورويتش سيتي احتل المركز الثالث في الموسم الافتتاحي للمسابقة بعد أن استفاد من صعوده في عام 1986 ليثبت وجوده في الدرجة الأولى. ومع ذلك، بعد عامين فقط من تلك الحملة التي لا تُنسى والتي أسفرت عن التأهل إلى البطولات الأوروبية، كان الكناري في طريقه للعودة إلى الدرجة الثانية.

    بدت فكرة هبوط نورويتش بعيدة المنال مع انتقال عام 1994 إلى عام 1995، حيث احتل فريق جون ديهان المركز السابع في رأس السنة الجديدة. ومع ذلك، أدى الانهيار الذي حدث خلال النصف الثاني من الموسم، والذي أدى إلى استقالة ديهان في أبريل، إلى هبوط الفريق في جدول الترتيب واحتلاله المركز العشرين من بين 22 فريقًا. أُلقِي باللوم على بيع المهاجمين الرئيسيين كريس ساتون ومارك روبينز، بالإضافة إلى إصابة الحارس الملهم بريان غان، حيث احتج المشجعون ضد المالك روبرت تشيس مع اختفاء نورويتش من الدوري.

  • Craig HignettGetty Images Sport

    ميدلسبرو (1996-97)

    كان موسم 1996-97 موسمًا مليئًا بالصعود والهبوط بالنسبة لميدلسبره. فقد وصل الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة (على الرغم من خسارته في كلا النهائيين اللذين أقيما في ويمبلي)، لكنه عانى من موسم سيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من وجود الثنائي البرازيلي في خط الوسط جونينهو وإيميرسون بالإضافة إلى المهاجم الإيطالي القاتل فابريزيو رافانيلي.

    للإنصاف مع بورو، على الرغم من أن حملته في الدوري كانت مخيبة للآمال، إلا أنه حصد في الواقع نقاطًا كافية لينهي الموسم في المركز 14 في منتصف الجدول. ومع ذلك، فإن خصم ثلاث نقاط لعدم خوض مباراة ديسمبر ضد بلاكبيرن روفرز بسبب إصابة عدد من اللاعبين بأمراض وإصابات كان مكلفًا للغاية، حيث أدى ذلك إلى تراجعه خمس مراكز وتعرضه للهبوط في اليوم الأخير من الموسم.

  • PlayersGetty Images Sport

    بلاكبيرن روفرز (1998-1999)

    مع اقتراب موسم 1998-99، كان بلاكبيرن روفرز قد احتل مركزًا ضمن المراكز السبعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة من المواسم الستة السابقة، بما في ذلك فوزه المفاجئ باللقب في عام 1995. ومع ذلك، أصبح أول فريق يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ثم يتعرض للهبوط منه على الرغم من أنه بدأ الموسم باعتباره المرشح الخارجي لبعض الخبراء للفوز باللقب مرة أخرى.

    فاز روفرز في اثنتين فقط من مبارياته الـ 15 الأولى في الدوري هذا الموسم، مما أدى إلى إقالة روي هودجسون من منصب المدير الفني وتعيين براين كيد بديلاً له. خسر المدرب السابق لمانشستر يونايتد سبع مباريات فقط من أصل 23 مباراة قادها، لكن التعادلات الكثيرة لم تسمح لبلكبرن بالابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة، وتأكد هبوطه في الأسبوع الأخير من الموسم.

  • Paulo Di Canio of West Ham United receives a pat on the back from West Ham United caretaker manager Trevor BrookingGetty Images Sport

    وست هام (2002-03)

    كان وست هام قد أنهى الموسم في النصف العلوي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة من المواسم الخمسة السابقة قبل موسم 2002-03، وكانت الآمال كبيرة في أن يتمكن الفريق الذي يضم لاعبين مثل ديفيد جيمس وجيرمين ديفو وجو كول ومايكل كاريك وباولو دي كانو من التأهل إلى البطولات الأوروبية تحت قيادة غلين رويدر. لكن سرعان ما تضاءلت التوقعات بعد أن فاز فريق ذا آيرونز بثلاث مباريات فقط من أصل 24 مباراة في بداية الموسم.

    أعطى السير تريفور بروكينج فريق هامز الأمل في البقاء بعد أن اضطر أسطورة النادي إلى التدخل في أعقاب مرض رويدر في أبريل، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق النتيجة التي كانوا بحاجة إليها في برمنغهام سيتي في اليوم الأخير من الموسم، ورأوا أن بقائهم لمدة 10 سنوات في الدوري الممتاز قد انتهى وسط مشاهد عاطفية في سانت أندروز.

  • Bolton Wanderers v Leeds UnitedGetty Images Sport

    ليدز يونايتد (2003-04)

    وصل فريق ليدز يونايتد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2001، ولكن سرعان ما أصبح واضحًا أن الإنفاق الكبير للرئيس بيتر ريدسديل قد ترك النادي في وضع مالي صعب، وبالتالي كان من المحتم أن يتراجع الفريق في جدول الترتيب. ومع ذلك، كان السقوط السريع لفريق ليدز بمثابة صدمة كبيرة بالنظر إلى اللاعبين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بهم.

    كان المهاجمان مارك فيدوكا وآلان سميث هما القوة الهجومية التي قادت ليدز إلى تلك المرتبة الأوروبية العالية قبل ثلاث سنوات، وكان بول روبنسون، حارس مرمى إنجلترا المستقبلي، أحد أعمدة الفريق، كما كان المراهق جيمس ميلنر يثير الضجة، لكن لم يتمكن بيتر ريد أو أسطورة النادي إيدي جراي من الحفاظ على مستوى أداء ثابت لإنقاذ فريق إيلاند رود من الخطر، فانزلق بطل إنجلترا لعام 1992 إلى الدرجة الثانية قبل مباراتين من نهاية الموسم.

  • FBL-ENG-PR-ASTON-VILLA-NEWCASTLEAFP

    نيوكاسل يونايتد (2008-09)

    بحلول موسم 2008-09، كانت أيام مشاركة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد أصبحت مجرد ذكرى بعيدة في ذاكرة فريق "المغارم"، لكن الفريق الذي ضم مايكل أوين ودميان داف وشاي جيفن ونيكي بوت ومارك فيدوكا كان لا يزال يُعتبر منافسًا قويًا عند بدء الموسم. ومع ذلك، سرعان ما بدأت الأمور تتدهور عندما اختلف المدرب المفضل لدى الجماهير كيفن كيجان مع إدارة نيوكاسل بشأن الانتقالات واستقال في سبتمبر 2008.

    أشرف المدرب المؤقت كريس هيغتون بعد ذلك على سلسلة من النتائج الكارثية التي تخللتها فترة تولى فيها جو كينير المسؤولية لمدة أربعة أشهر ونصف قبل أن يضطر إلى الاستقالة بسبب مرضه. تم تسليم زمام الأمور في النهاية إلى أيقونة نيوكاسل آلان شيرر قبل ثماني مباريات من نهاية الموسم، لكن افتقاره إلى الخبرة التدريبية ظهر بشكل فظيع حيث فاز بفوز واحد فقط قبل هبوط الفريق من تاينسايد.

  • Leicester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ليستر سيتي (2022-23)

    فاز ليستر سيتي بشكل لافت للنظر بدوري الدرجة الممتازة الإنجليزي في عام 2016. وبعد خمس سنوات، فاز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، بينما احتل المركز الخامس في الدوري للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة بريندان رودجرز. اعتاد مشجعو الثعالب على أمسيات أوروبية في ملعب كينغ باور، وبينما كانوا يحلمون فقط بتكرار انتصارهم الخيالي تحت قيادة كلاوديو رانييري، كان ليستر يثبت نفسه كقوة في كرة القدم الإنجليزية.

    ثم، في عام 2023، وبشكل مفاجئ، هبط الفريق إلى الدرجة الثانية. كان عدم وجود أي نشاط في سوق الانتقالات قبل بداية الموسم مؤشراً على أن الأمور لا تسير على ما يرام خلف الكواليس، وبدا أن رودجرز فقد الأمل والاهتمام قبل وقت طويل من إقالته في أبريل. بغض النظر عن ذلك، كان من المفترض أن يكون لدى الفريق الذي يضم لاعبين مثل يوري تيلمانز وجيمي فاردي وهارفي بارنز وجيمس ماديسون - الذي انتقد صحفيًا بشكل لا يُنسى لتلميحه إلى احتمال هبوط ليستر قبل شهرين من نهاية الموسم - ما يكفي لتجنب الهبوط. لكنهم لم يفعلوا ذلك.

