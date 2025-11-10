أغلى من تذكرة المباراة .. الفيفا يحول مواقف السيارات إلى "منجم ذهب" في كأس العالم!

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مرحلة جديدة من استثمار الحدث الأضخم في عالم الرياضة، كأس العالم 2026، ولكن هذه المرة بعيدًا عن تذاكر المباريات أو حقوق البث، كشف الفيفا عن أسعار مواقف السيارات المخصصة للجماهير بالقرب من الملاعب، والتي وصلت إلى مستويات قياسية ومثيرة للجدل، حيث تتراوح تكلفة ركن السيارة ليوم المباراة الواحدة بين 75 دولارًا و175 دولارًا، وهو مبلغ يتجاوز في بعض الحالات سعر تذاكر مباريات فعلية في بطولات سابقة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع طرح تذاكر البطولة التي شهدت بدورها ارتفاعًا هائلًا في الأسعار، ليجد المشجع نفسه أمام تكاليف باهظة لمجرد حضور المباريات، حتى قبل أن يخطو بقدمه داخل الملعب.