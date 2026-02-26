أطلق العنان لريو! نجم ليفربول الصاعد نغوموها يحتاج إلى فرصة للعب أساسيًا بينما يواصل محمد صلاح وكودي جاكبو بذل جهودهم

سلوت محق تمامًا في حماية نغوموها من خطر الإرهاق. فليس من قبيل المصادفة أن بعضًا من أكثر المراهقين موهبة في كرة القدم الإنجليزية، مثل مايكل أوين وواين روني وستيرلينج، كانوا قد استنفدوا طاقتهم تقريبًا بحلول سن الثلاثين، بعد أن أفرطوا في اللعب عندما كانت أجسادهم لا تزال في طور النمو.

وقد أشار سلوت إلى هذه النقطة أثناء مناقشته لإصابة لاعب شاب واعد آخر في ليفربول، جايدن دانز، قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي مع بارنسلي.

قال الهولندي للصحفيين: "جايدن ليس لائقًا بدنيًا للعب. "إنه لا يتدرب حتى، إذا لم أكن مخطئًا. إنه أحد اللاعبين الذين أصيبوا بكسر إجهادي لأنه كان صغيرًا، ومن ما قيل لنا، كان يتدرب بشكل مفرط. لهذا السبب نحن حريصون جدًا مع ريو نغوموها، بحيث يبتعد عن الملعب يومين في الأسبوع إن أمكن، حتى لا يتعرض لنفس الموقف".

إنها بالتأكيد طريقة حكيمة. إذا تم الاعتناء به بشكل صحيح، يمكن أن يكون نغوموها لاعبًا قيمًا للغاية لليفربول خلال الـ 15 عامًا القادمة، ولا ينبغي أن ننسى أنه بعد أن بدأ المباراة ضد بارنسلي، أصيب بتشنجات قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 73.

وأشار سلوت إلى أن "هذا يوضح لك - ويوضح لريو - أنه لا يزال من الصعب جدًا أن تكون مستعدًا للعب 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعتبر أكثر كثافة من [كأس الاتحاد الإنجليزي]". "لكن هذا أمر طبيعي تمامًا بالنسبة لفتى يبلغ من العمر 17 عامًا، ولا شك في ذلك. إنه أمر رائع بالفعل بالنسبة له ولليفربول ولجميع من يتابعوننا أن لاعبًا يبلغ من العمر 17 عامًا يلعب كل هذه الدقائق بقميص ليفربول.

لذا، دعونا نأمل أن يستمر في ذلك وأن نتمكن من تقريبه أكثر فأكثر من 90 دقيقة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز".