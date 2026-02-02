Goal.com
Argentina Germany WC 2026 Kitsadidas
أطقم كأس العالم 2026: الكشف عن قمصان الأرجنتين وألمانيا والمكسيك وإسبانيا وجميع الفرق الكبرى

تمثل فريقك في الوقت المناسب لفصل الصيف الكروي

مع حلول فصل الشتاء على الكثيرين منا في جميع أنحاء العالم، لا يسعنا سوى أن نحلم بصيف مليء بكرة القدم. تماسكوا جيدًا، فلن يمر وقت طويل حتى تبدأ بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو، حيث تسعى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى استضافة أفضل نسخة من هذه البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين للدفاع عن لقب كأس العالم الذي فازوا به في قطر 2022. كانت هذه ثالث قصة نجاح لهم في كأس العالم، حيث حصل ليونيل ميسي وزملاؤه أخيرًا على الكأس المرموقة.

قبل انطلاق البطولة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك adidas وNike وPUMA وغيرها، أطقم جديدة لإطلالة جديدة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت adidas أطقم الملابس الداخلية لـ 22 دولة، بما في ذلك حامل اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والمضيفان المشتركان المكسيك والعديد من الدول الأخرى. تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصورها بأسلوب جمالي حديث وتطلعي.

adidas WC kits adidas

تعكس مجموعة القمصان الجريئة روح كل دولة من خلال الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الرئيسية لهوية كل دولة. من تاريخها الغني إلى المناظر الطبيعية الشهيرة والهندسة المعمارية التقليدية وتصاميم الملابس الرياضية الشهيرة في الماضي، تهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغفهم المشترك بدولتهم.

حذت PUMA حذوها في 4 ديسمبر 2025، حيث كشفت عن أطقم البرتغال والنمسا والتشيك وأيسلندا وسويسرا التي تستكشف الهوية والتراث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة.

لذا، سواء كنت ستشاهد المباريات في المنزل أو تنظم حفلة مشاهدة مع الأصدقاء أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصيًا، عليك أن تبدو في أبهى حلة. دع GOAL يقدم لك تفاصيل الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك لهذا الحدث الكبير:

تسوق: أطقم كأس العالم 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    الجزائر I الصفحة الرئيسية

    مستوحاة من الكثبان الرملية في الصحراء الجزائرية، تتميز قميص الجزائر الرئيسي بتصميم خطوط ديناميكي باللونين البيج والأبيض، مع لمسة خضراء زاهية على خط العنق والكتفين. هذا التعبير عن الكثبان الرملية المموجة التي تشتهر بها البلاد، يربط الفريق بوطنه، إلى جانب كلمة "الجزائر" التي تظهر باللغة العربية على مؤخرة العنق.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    الأرجنتين I الصفحة الرئيسية

    تتخذ الخطوط العمودية الأرجنتينية التقليدية باللونين الأزرق السماوي والأبيض مظهرًا متغيرًا، مع تأثير فريد من ثلاثة ألوان متلاشية، مستوحاة من درجات اللون الأزرق من القمصان الثلاثة الفائزة بكأس العالم السابقة - 1978 و 1986 و 2022. يظهر على مؤخرة العنق توقيع مخصص مكتوب عليه "1896" - احتفالًا بتاريخ تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    بلجيكا I الصفحة الرئيسية

    تستوحي ملابس المنتخب البلجيكي من النوافذ الزجاجية القوطية البارزة الموجودة في جميع أنحاء الهندسة المعمارية للبلاد. تكرر الرموز التي تمثل الشياطين الحمر واللهب الأحمر - وهما لقبان للمنتخبين الرجالي والنسائي - بهذا الأسلوب على القاعدة الحمراء للقميص. تم تشطيب حواف الأكتاف والأساور بتفاصيل سوداء وصفراء، لتتناسب مع ألوان علم البلاد.

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    تشيلي I الصفحة الرئيسية

    يحتل الكندور، الطائر الوطني لشيلي، مركز الصدارة على قميص المنتخب الوطني. يظهر الكندور على خلفية حمراء تقليدية، مع نمط مطبوع على كامل القميص يحاكي ريش الطائر، بينما يظهر الكندور مرة أخرى على مؤخرة العنق، في شكل رمز توقيع مخصص.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    كولومبيا I الصفحة الرئيسية

    الزي الرسمي لمنتخب كولومبيا مستوحى من الواقعية السحرية، وهو أسلوب فني يدمج عناصر خيالية مع بيئات واقعية، وغالبًا ما يتم تمثيله بفراشات صفراء. ويقترن هذا الزي بشورت أزرق وجوارب حمراء، مما يخلق مظهرًا كولومبيًا لا لبس فيه.

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    كوستاريكا I الصفحة الرئيسية

    تتميز الملابس الرياضية لفريق كوستاريكا بطباعة رسومية نابضة بالحياة ومتكررة على كامل الملابس، مصممة باستخدام عناصر مثل الأوراق والتوكانات والابتسامات باللون الأحمر والأزرق والوردي - جميعها صور تحتفي بـ "Pura Vida". هذا المصطلح، الذي يمكن العثور عليه على الجزء الخلفي من الرقبة في القميص، هو موقف وطني متأصل بعمق، ومرادف للتفاؤل والامتنان والرضا والعيش المتناغم مع الطبيعة. وهو موقف يفخر به الكوستاريكيون.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    ألمانيا I الصفحة الرئيسية

    تكريماً لنجاحات ألمانيا السابقة في هذه البطولة، يكرّم القميص المحلي بعضاً من القمصان الأكثر شهرة في البلاد. شكل الماس المتكرر وتفاصيل الشيفرون مستوحاة من الرسومات الشهيرة التي ظهرت على القمصان السابقة، بما في ذلك القميص الفائز بكأس العالم 2014.

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    المجر I الصفحة الرئيسية

    يأتي قميص هنغاريا باللون الأحمر الداكن التقليدي للبلاد، مع عناصر من اللونين الأبيض والأخضر تمثل ألوان العلم الهنغاري. يحتفل القميص بالذكرى السنوية الـ 125 لاتحاد كرة القدم الهنغاري بشعار خاص باليوبيل، بينما يظهر شعار البلاد وشعار الاتحاد فوق القلب وعلى الجانب الأيمن من الصدر على التوالي. تظهر كلمة "Magyarország"، التي تعني هنغاريا، على الجزء الخلفي من الرقبة.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    إيطاليا I الصفحة الرئيسية

    التقليد يلتقي بالابتكار في قميص إيطاليا المحلي - مستوحى من التراث الغني لكرة القدم الإيطالية، يحتفي القميص بجوهر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتصميمه الجريء. يظهر اسم Azzurra، الذي يشير إلى لقب المنتخب الوطني ولون القميص، ويعني "الأزرق"، بحروف ذهبية على ظهر عنق القميص.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    اليابان I الصفحة الرئيسية

    يتم إحياء اللون الأزرق الكلاسيكي لقميص المنتخب الياباني باستخدام رسم تجريدي بتفاصيل خطية باللون الأزرق الرمادي، مما يعكس الضباب الشهير الذي يظهر في الأفق حيث يلتقي السماء والبحر في اليابان. يظهر العلم الياباني بفخر كعلامة مميزة على الجزء الخلفي من الرقبة.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    المكسيك I الصفحة الرئيسية

    التراث والمستقبل يجتمعان في قميص المكسيك الجديد. يمثل هذا القميص الطاقة والفخر اللذين سيوحدان أجيالاً من المشجعين خلال كأس العالم FIFA القادمة. إنه احتفاء بالدعم الثابت لدولة تعيش وتتنفس كرة القدم، حيث تعكس كل لحظة مشتركة قلب المكسيك. على مؤخرة العنق، تظهر عبارة "SOMOS MÉXICO"، التي تعني "نحن المكسيك"، كرمز للوحدة والعاطفة التي تميز الروح المكسيكية.

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    أيرلندا الشمالية I الصفحة الرئيسية

    يتميز قميص منتخب أيرلندا الشمالية بلونه الأزرق المخضر والأخضر، مع رسومات تجريدية مستوحاة من الخطوط الديناميكية للهندسة المعمارية في البلاد، والتي تربط المشجعين واللاعبين بقلب البلاد.

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    بيرو I الصفحة الرئيسية

    مستوحاة من العناصر الطوبوغرافية الثلاثة الموجودة في بيرو - الساحل والمرتفعات والغابات المطيرة - تظهر شارة حمراء بفخر كطبعة رسومية على كامل القاعدة البيضاء لقميص بيرو المحلي. تم إنشاء الطباعة باستخدام رسومات خطية مجردة تشكل رموزًا لكل منظر طبيعي، مثل البطريق للساحل وورقة الشجر للغابة المطيرة. تم تشكيل علامة "PERU" على مؤخرة العنق باستخدام نمط خط رسومي مشابه.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    البرتغال I الصفحة الرئيسية

    صُممت ملابس المنتخب البرتغالي لتعكس قوة المحيط والعاطفة التي تغذي الأمة على الساحة العالمية. تم تزيين القاعدة الحمراء الشهيرة بتفاصيل مستوحاة من الأمواج ولمسات خضراء - في إشارة بصرية إلى الجذور البحرية للبلاد وروحها التي لا تعرف الكلل ولا تعرف الخوف.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    قطر I الصفحة الرئيسية

    صُممت القميص البني الداكن لفريق قطر لتكريم الخط المتعرج الذي يفصل بين الجزأين الأبيض والكستنائي من علم قطر الوطني، ويتميز بسلسلة من الخطوط المسننة الداكنة التي تمتد في منتصف القميص، مع كتابة "قطر" باللغة العربية على الجزء الخلفي من الرقبة.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    المملكة العربية السعودية I الصفحة الرئيسية

    تتميز الملابس الداخلية للمنتخب السعودي بطبعة فريدة باللونين الأرجواني والأخضر الداكن، مستوحاة من الأبواب المزخرفة بشكل متقن الموجودة في البلاد وتتميز بتفاصيل نابضة بالحياة مستوحاة من حقول اللافندر في المنطقة. على خلفية خضراء داكنة، يستمد التصميم المذهل إلهامه أيضًا من رموز البلاد العزيزة - الصقر وشجرة النخيل، ولكن مع أنماط هندسية لخلق جمالية عصرية.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    اسكتلندا I الصفحة الرئيسية

    على قميص اسكتلندا، يحتل الصليب التقليدي الموجود على علم اسكتلندا مركز الصدارة كنمط متكرر باللون الأزرق الغامق على القميص الأزرق المعتاد. كما يظهر رسم الصليب على مؤخرة العنق كلمسة نهائية.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    إسبانيا I الصفحة الرئيسية

    تأتي الملابس الداخلية لإسبانيا في كأس العالم 2026 بتصميم أنيق ومخطط، مع قاعدة حمراء تزينها خطوط صفراء عمودية متكررة مستوحاة من العلم الوطني والشعار الوطني. وسيحمل اللاعبون روح الأمة مع كلمة ESPANA المكتوبة على ظهر عنق القميص.

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    السويد I الصفحة الرئيسية

    تم إضفاء لمسة عصرية على اللونين الأصفر والأزرق التقليديين المرتبطين بقميص السويد المحلي تكريماً لعصر السبعينيات في البلاد. يتميز التصميم برسومات ملونة مدمجة في النسيج، مستوحاة من التطريزات الزهرية الشهيرة التي تزين عادةً الجينز والفساتين الشعبية السويدية التقليدية من تلك الحقبة. يتيح القميص الذي يحمل طابعاً نوستالجياً للجماهير الاحتفاء بتراثهم من خلال تصميم جمالي جديد ومألوف في الوقت نفسه، ويكتمل بكتابة حديثة على مؤخرة العنق تقول "Sverige" – أو السويد باللغة الإنجليزية.

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    الإمارات العربية المتحدة I الصفحة الرئيسية

    يأتي قميص الإمارات العربية المتحدة بقاعدة بيضاء ناصعة تزينها لمسات حمراء ورسومات رمادية فريدة على الكتفين والذراعين. يستمد النمط الهندسي إلهامه البصري من أشكال الدروع الموجودة على شعار الاتحاد.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    أوكرانيا I الصفحة الرئيسية

    قميص أوكرانيا الرسمي هو تكريم لتراث البلاد الغني وتقاليدها. يتضمن القميص التقليدي باللونين الأصفر والأزرق الفاتح رسومات دقيقة متكررة باللون الأصفر الداكن، مستوحاة من الأشكال والعناصر الموجودة في شعار النبالة الأوكراني. ويكمل التصميم عبارة "Україна" على مؤخرة العنق، والتي تعني أوكرانيا باللغة الأوكرانية.

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    فنزويلا I الصفحة الرئيسية

    يكتسب اللون الأحمر العنابي للزي الرسمي لفنزويلا حيوية بفضل طبعة تجريدية تغطي كامل الزي مستوحاة من الأشكال والتضاريس الموجودة في جبال تيبوي. ويحمل الجزء الخلفي من الرقبة شعار "LA VINOTINTO" باللون الذهبي، وهو الاسم الرسمي للاتحاد.

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    ويلز I الصفحة الرئيسية

    تم إعادة تصميم القاعدة الحمراء التي تشتهر بها الملابس الداخلية الويلزية بإضافة تصميم خطوط أفقية، مع أخذ الخطوط الخضراء الداكنة والحمراء والبيضاء في الاعتبار، مع الترجمة الويلزية الرسمية لاسم البلد CYMRU، والتي تظهر بشكل خافت في الخط الأخضر الأوسط. يظهر هذا الشعار مرة أخرى إلى جانب شعار الفريق - "Gorau Chwarae Cyd Chwarae"، الذي يترجم إلى "أفضل لعب هو اللعب الجماعي" - على الجزء الخلفي من الرقبة.

