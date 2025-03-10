أضعتم صيامنا.. الحلقة الرابعة | ليلة القبض على الزمالك.. رباعية الأهلي تُزلزل عرش حامل اللقب في رمضان!

رباعية في الديربي في رمضان.. كيف كانت مباراة الأهلي والزمالك في 2004؟!

أهلاً وسهلاً بكم من جديد في "أضعتم صيامنا"، السلسلة التي نغوص فيها في أعماق الذاكرة الكروية، لنستعيد سويًا لحظات رمضانية مشحونة بالمشاعر، لحظات هزت أركان المدرجات والمقاهي، لحظات كادت أن تُخرجنا عن شعورنا وتُفقدنا صيامنا!

بعد أن استحضرنا في الحلقات السابقة مرارة الهزيمة السعودية في افتتاح مونديال 2018، وصدمة طوبة زيمبابوي التي أجهضت حلم مصر في كأس العالم 1994، ودموع صلاح في نهائي دوري الأبطال، ننتقل اليوم إلى أجواء الدوري المصري، وإلى قمة كروية مصرية خالصة، ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في رمضان 2004، المباراة التي انتهت برباعية حمراء، وأفطرت قلوب جماهير الزمالك!