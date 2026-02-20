"أشعر وكأنني في الجنة!" - نجم نوتنغهام فورست أولا أينا يسخر من شعار فنربخشة "مرحبًا بكم في الجحيم" بعد فوزه في الدوري الأوروبي

فاز فورست بنتيجة 3-0 في ملعب فنربخشة الذي يشبه القدر المغلي، لكن آينا لم يقتنع بادعاءهم بأنهم تم الترحيب بهم في الجحيم.

وكتب على X: "جئنا إلى اسطنبول، وقالوا لنا 'مرحبًا بكم في الجحيم'، فقلت... كان الأمر أشبه بالجنة".

أهداف جيسوس وموريلو وجيبس-وايت أعطت فريق فيتور بيريرا أسبقية كبيرة قبل مباراة الإياب، على الرغم من أننا ما زلنا في منتصف الطريق بالطبع.