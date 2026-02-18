Getty Images
"أشعر بالخجل" - أسطورة بنفيكا يتهم جيانلوكا بريستياني بالكذب بشأن "تصرف عنصري" تجاه فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد التي اتسمت بالحدة
فوز ريال مدريد على بنفيكا يشوبه عاصفة عنصرية
سجل فينيسيوس الهدف الوحيد في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد في ذهاب الدور الفاصل مع بنفيكا. لكن مزاعم العنصرية من بريستياني أفسدت المباراة، التي توقفت لمدة عشر دقائق بعد أن بدأ الحكم ليتكسييه بروتوكول مكافحة العنصرية. حظي فينيسيوس بدعم زملائه في الفريق، الذين كشفوا بعد المباراة أنهم كانوا مستعدين لإيقاف المباراة تمامًا، ونشر لاحقًا بيانًا حول الحادث.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء. يحتاجون إلى وضع قمصانهم في أفواههم لإظهار مدى ضعفهم. لكنهم يتمتعون بحماية الآخرين الذين، من الناحية النظرية، عليهم واجب معاقبتهم. لا شيء مما حدث اليوم جديد في حياتي أو في حياة فريقي. تلقيت بطاقة صفراء بسبب احتفالي بهدف. ما زلت لا أفهم السبب. من ناحية أخرى، كان مجرد بروتوكول سيئ التنفيذ ولم يخدم أي غرض. لا أحب الظهور في مواقف مثل هذه، خاصة بعد فوز كبير وعندما يجب أن تكون العناوين الرئيسية عن ريال مدريد، لكن هذا ضروري".
بريستياني ينفي إهانة فينيسيوس عنصريًا
أصر بريستياني لاحقًا على أنه لم يستخدم أي لغة تمييزية تجاه فينيسيوس، مدعيًا أن كلماته قد أسيء فهمها من قبل الجناح البرازيلي وزملائه في الفريق.
وقال: "لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، الذي أساء فهم ما اعتقد أنه سمعه للأسف. لم أكن عنصريًا تجاه أي شخص قط".
كما أكد ناديه ومديره براءته. وجاء في بيان بنفيكا: "ينظر نادي سبورت لشبونة وبنفيكا بروح من التعاون التام والشفافية والانفتاح والوضوح إلى الخطوات التي أعلنتها اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، عقب الحادثة المزعومة للعنصرية التي وقعت في المباراة ضد ريال مدريد. ويؤكد النادي، بوضوح وبشكل لا لبس فيه، التزامه التاريخي والثابت بالدفاع عن قيم المساواة والاحترام والاندماج، التي تتوافق مع القيم الأساسية لتأسيسه والتي يمثلها أوزيبيو كأكبر رمز لها. يؤكد نادي سبورت لشبونة بنفيكا مجددًا أنه يدعم تمامًا ويؤمن بالرواية التي قدمها اللاعب جيانلوكا بريستياني، الذي لطالما اتسم سلوكه أثناء خدمته للنادي باحترام الخصوم والمؤسسات والمبادئ التي تحدد هوية بنفيكا. ويأسف النادي للحملة التشهيرية التي تعرض لها اللاعب".
وانتقد مورينيو فينيسيوس لتحريضه على الإساءة من خلال احتفاله بالهدف، مضيفًا: "الكلمات التي تبادلها جيانلوكا بريستياني مع فينيسيوس، أريد أن أكون مستقلاً. رأيت شيئين مختلفين تمامًا. أريد أن أكون مستقلاً، ولا أعلق على ذلك. قلت له [فينيسيوس جونيور] ذلك بالضبط. قلت له: "عندما تسجل هدفًا كهذا، عليك فقط أن تحتفل وتعود إلى مكانك".عندما كان يتجادل حول العنصرية، أخبرته أن أكبر شخصية [يوسبيو] في تاريخ هذا النادي كانت سوداء. هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون، هو عنصري. إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك، فهذا هو بنفيكا. أخبروني [فينيسيوس جونيور وبريستياني] بأشياء مختلفة. لكنني لا أصدق أحدهما أو الآخر. أريد أن أكون مستقلاً".
أسطورة بنفيكا "يخجل" من "الفعل العنصري"
وقد اتهم لويساو، الذي خاض أكثر من 500 مباراة مع بنفيكا خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، وفاز بستة ألقاب في الدوري البرتغالي الممتاز من بين جوائز أخرى خلال تلك الفترة، بريستياني بالكذب.
وقال: "هذا القميص كبير جدًا. أنا أحب بنفيكا، إنه جسدي الثاني، ولكن عليك أن تكون جديرًا بارتداء هذا القميص المقدس. وهذا النص [الذي كتبه بريستياني] يجعل [كل شيء] أسوأ لأنه كذبة. كرة القدم تُربح بالشجاعة والروح القتالية. كان هذا فعلًا عنصريًا، نعم، وأنا أشعر بالخجل منه.
"أنا أدافع عن النادي ولدي خبرة، وأعرف ما أتحدث عنه. أنا لا أحكم على أحد. أنا فقط أقول أن بنفيكا أكبر من أن يتورط في هذا، سواء كان صحيحًا أم لا. على الرغم من أنني أعرف الحقيقة من تجربتي.
"كم مرة احتفلت؟ لا تنس أن الوظيفة المريحة هي لمن حصل على أكبر عدد من الألقاب ومن يحب هذا النادي أكثر من غيره. لن أرد حتى [على الإهانات]، بالنسبة لي أنت لا شيء. نكرة."
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد التحقيق في المزاعم
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه سيحقق في الحادث، الذي قد يكون له تداعيات كبيرة على بريستياني إذا ثبتت إدانته بارتكاب سلوك عنصري تجاه فينيسيوس. وسيواجه اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عقوبة إيقاف عن اللعب لعدة مباريات، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم توجيه التهمة إليه ومعاقبته قبل مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل.
