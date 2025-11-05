FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP
محمد سعيد

أشرف حكيمي يتجنب السيناريو الأسوأ بعد إصابته .. ويمنح منتخب المغرب أملًا من جديد!

تحديد مدة غياب نجم باريس سان جيرمان بعد ضربة لويس دياز الصادمة

أعلنت مصادر طبية في نادي باريس سان جيرمان أن الفحوصات التي خضع لها النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للنادي الفرنسي، كشفت عن إصابته بتمزق في الرباط بين العظميين (Syndesmosis) مع تأثر طفيف في العضلة الدالية في كاحله الأيسر، وذلك بعد التدخل العنيف الذي تعرض له خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ.

وكان اللاعب المغربي قد غادر ملعب "حديقة الأمراء" مساء الثلاثاء مستنداً إلى عكازين، بعد تعرضه لتدخل قوي من اللاعب الكولومبي لويس دياز، الذي طُرد على إثره من المباراة التي حسمها العملاق البافاري بنتيجة (2-1) مكلفًا بطل أوروبا أول خسارة له هذا الموسم على المستوى القاري.

  • مستجدات وتفاصيل إصابة أشرف حكيمي

    بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أشرف حكيمي سيخضع لفترة علاج تشمل تثبيت المفصل لمدة أسبوعين، يعقبها برنامج تأهيلي يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع، ما يعني أن فترة غيابه عن الملاعب ستتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

    ورغم أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة حتى نهاية عام 2025، إلا أن هناك تفاؤلًا بإمكانية جاهزيته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026، بدءًا من الدور الثاني من البطولة.

    خبر إيجابي يقلل مخاوف باريس

    غياب حكيمي سيحرمه من المشاركة في مباراتي باريس سان جيرمان المقبلتين في دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام في باريس، وأتلتيك بيلباو في ملعب "سان ماميس"، وسيبدأ اللاعب برنامجه العلاجي هذا الأسبوع، بهدف اللحاق بمنتخب بلاده في البطولة القارية المرتقبة.

    خضع حكيمي لفحص أولي في أعقاب مباراة بايرن ميونخ مباشرة، استبعد وجود إصابة خطيرة، وهو ما عزز من تفاؤل النادي ومحيط اللاعب.

    وأثبتت الفحوصات التي أجراها حكيمي صباح اليوم الأربعاء، عدم وجود تمزق في أربطة الكاحل، وهو ما اعتبره الجهاز الطبي للنادي خبرًا إيجابيًا مقارنة بالمخاوف الأولية التي سادت عقب الإصابة.

  • حكيمي ينضم إلى مسشتفى باريس

    تأتي إصابة حكيمي ضمن سلسلة من الانتكاسات التي يعاني منها النادي الباريسي في الأسابيع الأخيرة، حيث يفتقد الفريق أيضاً خدمات اللاعب ديزيري دوي الذي سيغيب حتى عام 2026 بسبب إصابة خطيرة، إلى جانب النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة جديدة خلال مواجهة بايرن ميونخ، واضطر لمغادرة الملعب في الشوط الأول.

    وقد أكد المدرب لويس إنريكي أن إصابة عثمان ديمبيلي مختلفة عن تلك التي كان يعاني منها سابقاً في العضلة الخلفية منذ سبتمبر الماضي.

    وفي بيان طبي رسمي، أعلن باريس سان جيرمان أن ديمبيلي يعاني من التواء في الفخذ الأيسر، وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، ما يعني غيابه عن مواجهة ليون المقبلة، وكذلك عن قائمة المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، والتي ستشهد مباريات حاسمة في تصفيات كأس العالم.

    أما اللاعب البرتغالي نونو مينديش، فقد تعرض لالتواء في الركبة اليسرى، وسيخضع للعلاج خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد مدة الغياب بشكل دقيق.

    وبهذا، سيضطر المدرب لويس إنريكي لخوض مباراة ليون الحاسمة دون الظهيرين الأساسيين حكيمي ومينديش، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى التفكير في إمكانية تدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

    غياب أشرف حكيمي خسارة فادحة لباريس سان جيرمان

    منذ انضمامه إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 قادمًا من إنتر الإيطالي، أثبت النجم المغربي أشرف حكيمي أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الباريسي، وواحد من أفضل الأظهرة في العالم.

    وبفضل سرعته الفائقة، وقدرته على التحول السريع بين الدفاع والهجوم، أصبح حكيمي عنصرًا لا غنى عنه في منظومة المدرب لويس إنريكي، حيث يجمع بين القوة البدنية والانضباط التكتيكي والمهارة الفنية العالية.

    وخلال مواسمه الأربعة مع باريس سان جيرمان، شارك حكيمي في 189 مباراة رسمية، سجل خلالها 27 هدفًا وقدم 38 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 65 مساهمة مباشرة، وهو رقم مذهل بالنسبة للاعب في مركز الظهير الأيمن. 

    وفي موسم 2024–2025، وصفته صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأنه "آلة لا تتوقف"، بعدما شارك في 66 مباراة مع النادي والمنتخب، وهو رقم قياسي يعكس قدرته البدنية الفائقة واستمرارية الأداء على أعلى مستوى.

    وقد ساهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بعدة ألقاب، أبرزها الدوري الفرنسي أربع مرات، كأس فرنسا مرتين، كأس السوبر الفرنسي ثلاث مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، مما يعكس تأثيره الكبير في المباريات الحاسمة والمنافسات القارية.

    ومع كل مباراة يخوضها، يثبت حكيمي أنه ليس مجرد لاعب في باريس سان جيرمان، بل هو أحد أعمدته الأساسية وصاحب تأثير حاسم في نتائج الفريق.