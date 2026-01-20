Lionel Messi Newell's Old BoysGetty
"حينما أشاهد ميسي تبكي عيناي وافعلها مثل مارادونا!".. مدرب نيويلز أولد بويز يتحدث عن عودة البطل التاريخي

عودة منطقية أم حالمة؟

أكد المسؤولون الجدد في نادي نيويلز أولد بويز مجددًا أن إعادة بطل المدينة ليونيل ميسي إلى وطنه الأرجنتين لا يزال "حلمًا" للنادي. 

تولى فافيو أورسي وسيرجيو جوميز زمام الأمور في روزاريو ويستعدان لموسمهما الأول على رأس النادي. 

لن يكون ميسي جزءًا من هذه الخطط، حيث لا يزال مرتبطًا بنادي إنتر ميامي الفائز بالدوري الأمريكي، ولكن قد يعود في مرحلة ما إلى جذوره في خطوة عاطفية.

  • ميسي يعمل على عقد جديد مع إنتر ميامي

    كان ميسي جزءًا من فرق الناشئين في نيويلز أولد بويز قبل أن ينضم إلى عملاق الدوري الإسباني برشلونة وهو لا يزال في سن المراهقة. وافقوا على تغطية نفقاته الطبية في ذلك الوقت ووضعوا صانع الألعاب الجنوب أمريكي على طريق النجومية.

    أمضى حوالي 21 عامًا في كاتالونيا، محطمًا جميع أنواع الأرقام القياسية على طول الطريق، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2021. بعد موسمين في فرنسا، قرر ميسي مطاردة الحلم الأمريكي بالانضمام إلى ديفيد بيكهام في جنوب فلوريدا.

    وقع الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية عقدًا جديدًا مع إنتر ميامي حتى عام 2028، ليتجاوز بذلك عيد ميلاده الأربعين، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد تقاعده.

    ماذا قال مدرب نيويلز أولد بويز عن عودة ميسي؟

    وهذا ما يجعل نيويلز متمسكًا بالاعتقاد بأن الابن الضال يمكن أن يعود إلى دياره. وفي هذا الصدد، قال المدرب أورسي لشبكة ESPN: "الجميع في نيويلز، بما في ذلك نحن، يعتقدون أنه سيكون من الرائع أن تتاح له الفرصة للعب في ناديه ومدينته". وأضاف جوميز: "سيكون هذا حلمًا ليس فقط لمشجعينا، بل للبلد بأكمله".

    يعمل نيويلز على إجراء جولة أخرى من الانتخابات الرئاسية، بعد أن نجا بصعوبة من الهبوط في عام 2025. تحدث أحد المرشحين، جييرمو مونوز، عن رغبته في ضم ميسي إلى الفريق.

    وقال لـ TNT Sports: "علينا أولاً أن نرى ما إذا كان ميسي متحمساً للانضمام إلى نيويلز". وتابع حديثه عن الشائعات التي تدور منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الوقت والأموال لن يضيعا في السعي وراء حلم مستحيل: "قد أرغب حقًا في أن يأتي ميسي، لكن لا يكفي أن أقول فقط: (يومًا ما، يومًا ما) أرى ميسي فتبكي عيناي. لكن هذا لا يعني أنه فوق النادي على الإطلاق".

  • هل سيلعب ميسي يومًا ما مع فريق نيويلز أولد بويز؟

    دييجو مارادونا، زميل ميسي في الفوز بكأس العالم، قضى بعض الوقت مع نيويلز عند عودته إلى الأرجنتين بعد فترة قضاها في أوروبا، بينما عاد تاتا مارتينو، المدرب السابق لإنتر ميامي وبرشلونة، إلى النادي الذي لعب فيه ثلاث فترات كلاعب.

    وأضاف مونوز عن احتمال سير ميسي على نفس المسار: "ذات يوم، قال مارادونا: (سألعب في نيويلز).. ذات يوم، قال تاتا مارتينو: (سأقدم يد العون لنيويلز) ميسي ليس عليه أي التزام أو واجب تجاه نيويلز. لكن إذا كان يريد حقًا أن يأتي، فعليه أن يقول ذلك".

    ورد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، الذي شهد عودة أنخيل دي ماريا إلى روزاريو سنترال في سن 37 عامًا، على سؤال TNT Sports عما إذا كان ميسي سيعود يومًا ما إلى وطنه: "آمل ذلك".

    في غضون ذلك، قال كريستيان فابيانو، المدير الفني السابق لنيويلز، لقناة ESPN F90 في أبريل 2025، عندما سُئل عما إذا كان من الممكن التعاقد مع ميسي بعقد قصير الأجل: "آمل أن يأتي ميسي للعب لمدة أربعة أشهر فقط، متى شاء. فالمسابقة تستمر لمدة أربعة أشهر".

  • Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    العودة إلى برشلونة

    لن يقوم ميسي بهذه الخطوة في أي وقت قريب، حيث لا يزال ملتزمًا تمامًا مع إنتر ميامي في الوقت الحالي. لقد استمتع بموسم 2025 لا يُنسى مع فريق "هيرونز" حيث ساعدهم في الفوز بلقب الدوري الأمريكي التاريخي وحصل هو نفسه على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب.

    يعتزم اللاعب الأكثر تكريمًا على الإطلاق التنافس على المزيد من الألقاب الكبرى في أمريكا الشمالية قبل التفكير في تغيير آخر لمسيرته. وقد كشف أنه وزوجته أنتونيلا، إلى جانب أبنائهم الثلاثة، يخططون للعودة إلى برشلونة بمجرد أن يعلق حذاءه الذي حطم الأرقام القياسية للمرة الأخيرة.

