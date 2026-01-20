"حينما أشاهد ميسي تبكي عيناي وافعلها مثل مارادونا!".. مدرب نيويلز أولد بويز يتحدث عن عودة البطل التاريخي

دييجو مارادونا، زميل ميسي في الفوز بكأس العالم، قضى بعض الوقت مع نيويلز عند عودته إلى الأرجنتين بعد فترة قضاها في أوروبا، بينما عاد تاتا مارتينو، المدرب السابق لإنتر ميامي وبرشلونة، إلى النادي الذي لعب فيه ثلاث فترات كلاعب.
وأضاف مونوز عن احتمال سير ميسي على نفس المسار: "ذات يوم، قال مارادونا: (سألعب في نيويلز).. ذات يوم، قال تاتا مارتينو: (سأقدم يد العون لنيويلز) ميسي ليس عليه أي التزام أو واجب تجاه نيويلز. لكن إذا كان يريد حقًا أن يأتي، فعليه أن يقول ذلك".
ورد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، الذي شهد عودة أنخيل دي ماريا إلى روزاريو سنترال في سن 37 عامًا، على سؤال TNT Sports عما إذا كان ميسي سيعود يومًا ما إلى وطنه: "آمل ذلك".
في غضون ذلك، قال كريستيان فابيانو، المدير الفني السابق لنيويلز، لقناة ESPN F90 في أبريل 2025، عندما سُئل عما إذا كان من الممكن التعاقد مع ميسي بعقد قصير الأجل: "آمل أن يأتي ميسي للعب لمدة أربعة أشهر فقط، متى شاء. فالمسابقة تستمر لمدة أربعة أشهر".