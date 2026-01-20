"حينما أشاهد ميسي تبكي عيناي وافعلها مثل مارادونا!".. مدرب نيويلز أولد بويز يتحدث عن عودة البطل التاريخي

أكد المسؤولون الجدد في نادي نيويلز أولد بويز مجددًا أن إعادة بطل المدينة ليونيل ميسي إلى وطنه الأرجنتين لا يزال "حلمًا" للنادي.

تولى فافيو أورسي وسيرجيو جوميز زمام الأمور في روزاريو ويستعدان لموسمهما الأول على رأس النادي.

لن يكون ميسي جزءًا من هذه الخطط، حيث لا يزال مرتبطًا بنادي إنتر ميامي الفائز بالدوري الأمريكي، ولكن قد يعود في مرحلة ما إلى جذوره في خطوة عاطفية.