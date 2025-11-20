"يريدون أسود عبد وكانتي مثال" .. أسطورة آرسنال ينفجر ويبرر الحملة ضد بيلينجهام بالعنصرية

إيان رايت، أسطورة آرسنال والمنتخب الإنجليزي، لم يقف صامتًا تجاه كل تلك الانتقادات لنجم ريال مدريد، حيث دعمه بقوة مؤكدًا أن الفراغ الذي يعيشه الإعلام الكروي الإنجليزي هو الدافع الأساسي لحملة الهجوم تلك ضد بيلينجهام.

وقد عاد اللاعب صاحب البشرة السمراء للدفاع من جديد عن ذي الـ22 عامًا مؤكدًا أن العنصرية تقف خلف ذلك الهجوم الشرس ضده، ومشيرًا إلى أن بعض الناس في إنجلترا غير مستعدين بعد لرؤية لاعب أسمر بمثل هذا النجاح.

وأضاف خلال ظهوره مع جاري نيفيل وواين روني وآخرين في قناة "The Overlap" على يوتيوب "أنا قلق مما يحدث، هم يفعلون هذا معه لأنه ببساطة شخص غير قابل للسيطرة، لا يمكن السيطرة عليه. من الواضع أنه يُظهر للناس قوته وفخره، يقول لهم "أنا أسود البشرة وفخور بذلك"، بعض الأشخاص غير جاهزين لرؤية نجم أسود يتألق على أعلى مستوى".

جاري نيفيل وافق رايت في حديثه، مؤكدًا أن الأمر سبق وحدث مع رحيم ستيرلينج عام 2016، ليُعقب رايت من جديد "هم لا يحبون اللاعب الأسود صاحب الطاقة الكبيرة والاعتزاز بالنفس، هم يُفضلون أمثال نجولو كانتي .. هو لاعب الجميع يُحبه، لماذا؟ لأنه أسود متواضع يُنجز جيدًا مهامه ويُكرس حياته لكرة القدم".

تابع "في الجانب الآخر، يبقى أمثال بيلينجهام وبوجبا مرفوضين من جانب البعض لامتلاكهم الكثير من الطاقة والحماس والفخر، لسبب ما .. وجود هذا النوع من أصحاب البشرة السمراء يُخيف البعض، وجود بيلينجهام بهذه القدرات وهذا الإلهام القادر على تقديمه يُخيفهم. هذا الأمر تتعلمه حين تكون رجلًا أسود، حين تخرج وترغب فقط في فعلما يُطلب منك، هم يُحبون الأسود العبد المتواضع، لكن أن تتصرف خلاف ذلك وتكون صريحًا وواثقًا وحاضرًا بقوة فهو أمر مزعج بالنسبة لهم. هنا ستتهم بالغرور والعجرفة".

وأتم حديثه "هذا الصحفي الذي يُهاجم بيلينجهام مهووس به وبأدائه، لكنه لا يتقبل فكرة أن يصل لاعب أسود لمثل هذا المستوى من التألق، لهذا المستوى من السيطرة والثقة والتميز على أرض الملعب".