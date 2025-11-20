لم يتوقف الجدل المثار حول جود بيلينجهام منذ مباراة إنجلترا وألبانيا في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقد كرر أسطورة آرسنال إيان رايت دفاعه عن نجم وسط ريال مدريد لكن بشراسة أكبر. فما الذي قاله؟
"يريدون أسود عبد وكانتي مثال" .. أسطورة آرسنال ينفجر ويبرر الحملة ضد بيلينجهام بالعنصرية
تألق وهجوم قاسٍ
لعب جود بيلينجهام أولى مبارياته كأساسي مع منتخب إنجلترا منذ يونيو الماضي، حيث بدأ مواجهة ألبانيا في ختام تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ورغم تألقه الملفت خلال المباراة، التي انتهت لصالح منتخب الأسود الثلاثة بهدفين دون رد سجلهما هاري كين في الشوط الثاني، إلا أن سلوكه واجه انتقادات قاسية من الإعلام الإنجليزي.
اللاعب بدا عليه الغضب عند خروجه من الملعب للتغيير، وهو ما جعل الصحافة الإنجليزية تصفه بالأناني وتُثير الشكوك حول قدرته الانسجام مع المجموعة وعدم إثارة المشاكل في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.
وأثارت لقطة استبدال اللاعب لقميصه مع مدافع ألبانيا كريستيان أسيلاني عند مغادرة الملعب بعد انتهاء الشوط الأول ردود فعل سلبية كذلك، حيث أثار الأمر تساؤلات بين المشجعين، حول سبب موافقة بيلينجهام على هذا الطلب، وسط مباراة تنافسية، ولماذا قام بتبديل قميصه على مرأى من الجمهور، دون الانتظار حتى يصل إلى مدخل النفق؟
دفاع أسطورة أرسنال عن نجم ريال مدريد
إيان رايت، أسطورة آرسنال والمنتخب الإنجليزي، لم يقف صامتًا تجاه كل تلك الانتقادات لنجم ريال مدريد، حيث دعمه بقوة مؤكدًا أن الفراغ الذي يعيشه الإعلام الكروي الإنجليزي هو الدافع الأساسي لحملة الهجوم تلك ضد بيلينجهام.
وقد عاد اللاعب صاحب البشرة السمراء للدفاع من جديد عن ذي الـ22 عامًا مؤكدًا أن العنصرية تقف خلف ذلك الهجوم الشرس ضده، ومشيرًا إلى أن بعض الناس في إنجلترا غير مستعدين بعد لرؤية لاعب أسمر بمثل هذا النجاح.
وأضاف خلال ظهوره مع جاري نيفيل وواين روني وآخرين في قناة "The Overlap" على يوتيوب "أنا قلق مما يحدث، هم يفعلون هذا معه لأنه ببساطة شخص غير قابل للسيطرة، لا يمكن السيطرة عليه. من الواضع أنه يُظهر للناس قوته وفخره، يقول لهم "أنا أسود البشرة وفخور بذلك"، بعض الأشخاص غير جاهزين لرؤية نجم أسود يتألق على أعلى مستوى".
جاري نيفيل وافق رايت في حديثه، مؤكدًا أن الأمر سبق وحدث مع رحيم ستيرلينج عام 2016، ليُعقب رايت من جديد "هم لا يحبون اللاعب الأسود صاحب الطاقة الكبيرة والاعتزاز بالنفس، هم يُفضلون أمثال نجولو كانتي .. هو لاعب الجميع يُحبه، لماذا؟ لأنه أسود متواضع يُنجز جيدًا مهامه ويُكرس حياته لكرة القدم".
تابع "في الجانب الآخر، يبقى أمثال بيلينجهام وبوجبا مرفوضين من جانب البعض لامتلاكهم الكثير من الطاقة والحماس والفخر، لسبب ما .. وجود هذا النوع من أصحاب البشرة السمراء يُخيف البعض، وجود بيلينجهام بهذه القدرات وهذا الإلهام القادر على تقديمه يُخيفهم. هذا الأمر تتعلمه حين تكون رجلًا أسود، حين تخرج وترغب فقط في فعلما يُطلب منك، هم يُحبون الأسود العبد المتواضع، لكن أن تتصرف خلاف ذلك وتكون صريحًا وواثقًا وحاضرًا بقوة فهو أمر مزعج بالنسبة لهم. هنا ستتهم بالغرور والعجرفة".
وأتم حديثه "هذا الصحفي الذي يُهاجم بيلينجهام مهووس به وبأدائه، لكنه لا يتقبل فكرة أن يصل لاعب أسود لمثل هذا المستوى من التألق، لهذا المستوى من السيطرة والثقة والتميز على أرض الملعب".
بيلينجهام مع منتخب إنجلترا
بدأ صاحب الـ22 عامًا مسيرته مع منتخب الأسود الثلاثة في نوفمبر 2020، حين استدعاه المدرب السابق جاريث ساوث جيت لمواجهة إيرلندا وديًا في ملعب ويمبلي، وقد شارك خلال اللقاء وكان عُمره حينها 17 عامًا و136 يومًا، ليصبح ثالث أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الإنجليزي بعد ثيو والكوت وواين روني.
شارك مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020، التي أقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا، وكأس العالم 2022، ويورو 2024، وقد أصبح أصغر لاعب إنجليزي يُشارك في بطولة كبرى وثاني هدافي المنتخب في كأس العالم، وذلك حين سجل في مرمى إيران.
لعب بيلينجهام 46 مباراة مع منتخب إنجلترا سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 وحصل على 8 بطاقات صفراء.
موسم بيلينجهام في 2025-2026
غاب نجم الوسط عن انطلاقة الموسم لريال مدريد بسبب تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها خلال الصيف الماضي لعلاج كتفه، وقد عاد للعب خلال مواجهة إسبانيول في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، إذ شارك لمدة دقيقة واحدة.
لعب بيلينجهام حتى الآن 11 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.
اللاعب الإنجليزي سيعود لمواصلة المشوار مع ريال مدريد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث سيلعب أمام إلتشي في الليجا مساء الأحد القادم، ومن ثم أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء المقبل.