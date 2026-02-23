Getty Images Sport
"أسوأ مباراة لعبناها" - أرن سلوت الغاضب يعترف بأن "حصلنا على أكثر مما نستحق" بعد فوز ليفربول الساحق على نوتنغهام فورست
الريدز يحققون فوزًا دراميًا في اللحظات الأخيرة على فورست
كان أداء الريدز راكدًا في الشوط الأول، حيث فشلوا في تسجيل أي تسديدة على المرمى ولم يتمكنوا سوى من ثلاث لمسات في منطقة جزاء الخصم قبل الاستراحة. كشف سلوت أنه لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لنجومه في غرفة الملابس، موضحًا أن مستواهم قد انخفض بشكل ملحوظ. كان نقص الطاقة واضحًا بشكل خاص نظرًا لأن فورست كان قد خاض مباراة في تركيا في منتصف الأسبوع، لكن ليفربول هو الذي بدا وكأنه الفريق الذي يعاني من ضعف اللياقة البدنية ونقص الأفكار في أجواء معادية.
وصلت المباراة إلى ذروتها في الدقائق الأخيرة عندما اعتقد ماك أليستر أنه سجل هدفًا في الدقيقة 89، لكن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) تدخلت. أنقذ ستيفان أورتيغا رأسية هوغو إيكيتيكي، وارتدت الكرة من الأرجنتيني إلى الشباك، لكن الهدف ألغي بسبب لمسة يد. ومع ذلك، ابتسم الحظ أخيرًا لرجال سلوت في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حافظ دومينيك سوبوسلاي على رباطة جأشه وأرسل عرضية سمحت لماك أليستر بتسجيل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في المحاولة الثانية.
الفتحة: "أسوأ" أداء لليفربول
وقال سلوت خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "كان الشوط الأول سيئًا للغاية، وأعتقد أنه أسوأ شوط لعبناه حتى الآن. لكن الشوط الثاني كان أفضل بكثير، حيث سيطرنا على المباراة بشكل أكبر". الأداء، خاصة في الشوط الأول، لم يكن جيدًا كما كان في كثير من المرات هذا الموسم. لكننا كنا في الجانب الخاسر من النتيجة بعد أداء جيد في كثير من المرات، وأعتقد أننا حصلنا اليوم على أكثر مما نستحق. التعادل كان سيكون نتيجة أكثر عدلاً من فوزنا.
[أخبرتهم في الشوط الأول] أن هذا كان أسوأ شوط أول لعبناه. لكننا دافعنا عن منطقتنا بشكل جيد للغاية، وهذا هو السبب في أن النتيجة كانت لا تزال صفر-صفر. على الرغم من أن فورست كان الفريق الأفضل وأجبرنا على التراجع، إلا أننا دافعنا بشكل جيد للغاية في منطقتنا، في رأيي. كان علينا الدفاع عن العديد من الكرات الثابتة طوال المباراة، خاصة في الشوط الأول، لذا إذا تمكنا من نقل هذه العقلية إلى الملعب بأكمله، مع تحسين بعض الأمور في التعامل مع الكرة وربما عدم فقدان كل كرة نلمسها، لأن هذا ما حدث تقريبًا، فإنك تعلم أن هؤلاء اللاعبين يمكنهم تقديم أداء أفضل".
ماك أليستر يردد إحباط سلوت بشأن الأداء الضعيف
وكرر ماك أليستر رأي مدربه بشأن الأداء الضعيف، معترفًا بأن النقاط الثلاث قد غطت على صعوبة بعد الظهر بالنسبة للبطل. على الرغم من أنه كان صاحب اللحظة الحاسمة، سارع لاعب الوسط الأرجنتيني إلى الإشارة إلى أن الفريق يجب أن ينظر بانتقاد إلى سبب صعوبة إيجاد إيقاعه أمام فريق فيتور بيريرا.
وقال ماك أليستر لش بكة سكاي سبورتس: "بصراحة، لدي مشاعر مختلطة. أحب التسجيل، أحب الفوز. لكنني لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد. الفوز دائمًا أمر رائع. نحتاج إلى تحليل ما قمنا به بشكل جيد وما قمنا به بشكل خاطئ. لم تكن هناك كثافة، لكننا فعلنا ما فعلناه للفوز".
كما قدم الفائز بكأس العالم وجهة نظره حول الدراما التي حدثت في الدقائق الأخيرة من المباراة والتي تضمنت إلغاء هدفه في الدقيقة 89. ورغم أنه أقر بأن الكرة لمست ذراعه، إلا أنه شعر أن قرار إلغاء الهدف كان صعبًا قبل أن يسجل هدفًا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع.
"لقد [لمست مرفقي]، لكنني أشعر أن القرار كان قاسياً بعض الشيء"، تابع ماك أليستر. "الأمر مزيج من الاثنين، لكنني أفهم القواعد. اعتقدت أنني سأحرز هدفاً آخر. أخبرت هوغو أن هذا سيكون هدفنا، وأنا سعيد لأنه دخل المرمى".
مخاوف من الإصابات مع اقتراب مباراة وست هام
وقد زادت من إثارة هذا الفوز انسحاب فلوريان فيرتز في اللحظات الأخيرة، الذي عانى من آلام في الظهر أثناء الإحماء. ولا يزال سلوت يأمل في أن يكون النجم الألماني جاهزًا للمشاركة في مباراة نهاية الأسبوع المقبل ضد وست هام.
وأضاف سلوت: "لا نعتقد أن الإصابة خطيرة، لكنه شعر بألم شديد في ظهره أثناء الإحماء، ولم يكن قادرًا على اللعب بنسبة 100٪ أو حتى قريبًا من 100٪". "بعد أن قضى ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر في هذه الدوري، أصبح يدرك الآن أنه مهما كان موهوبًا في اللعب بالكرة، فإنه يحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته بنسبة 100٪، لذلك قررنا عدم إشراكه في المباراة. نأمل ونتوقع أن يكون قادرًا على الانضمام إلينا مرة أخرى الأسبوع المقبل، لكن لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور".
