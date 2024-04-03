أسوأ سجل فى تاريخ الدورى الإنجليزى!.. موسم فاشل أخر لتشيلسي يجعلهم مصدرًا للسخرية

تشيلسي يسجل أسوأ سجل إصابات فى تاريخ الدورى الإنجليزى!

لقد خرج موسم فريق تشيلسي عن مساره بسبب مشاكل اللياقة البدنية للعديد من نجوم الفريق وحتى الآن يفشل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في حل هذه الأزمة.

إن فريق تشيلسي على موعد مع موسم آخر ضائع بسبب قلة اللاعبين الذين يمتلكهم الفريق بعد فقدان البلوز ما لا يقل عن 49 لاعبًا بسبب الإصابات.

ومع دخولنا الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي تستمر معاناة فريق تشيلسي حيث تعرض الفريق لصدمة كبيرة بعد تردد أخبار أن روميو لافيا، لن يلعب حتى نهاية الموسم على الرغم من مشاركته لمدة 32 دقيقة فقط هذا الموسم، بالإضافة لعدد تحديد موعد محدد لعودة كل من ريس جيمس وكريستوفر نكونكو، الذين كانوا من الممكن أن يحسنوا من مستوى تشيلسي.

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وتسببت إصابة نجوم تشيلسي الكثيرة إلى السخرية من النادى الإنجليزي ومن المتوقع أن تزداد السخرية إذا احتلوا مركزًا متاخرًا فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم.