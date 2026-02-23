Getty/GOAL
أسطورة مانشستر يونايتد يشن هجوماً مذهلاً على "مثير الغضب" فينيسيوس جونيور وسط حديث عن انتقال نجم ريال مدريد
انتقالات مانشستر يونايتد: من سيكون هدف الشياطين الحمر في عام 2026؟
بدأت التكهنات حول الأهداف المحتملة لفترة الانتقالات الصيفية تتزايد في مانشستر. عاد مانشستر يونايتد إلى السباق على المركز الرابع تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، ويمكن أن يقدم لاعبين محتملين فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
سيجعل ذلك من السهل الحصول على أفضل اللاعبين المستهدفين، مع تساؤلات حول المدة التي سيقضيها فينيسيوس، المرشح السابق للكرة الذهبية، في سانتياغو برنابيو. وقد تمت مناقشة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بعض الوقت.
باركر يشرح لماذا فينيسيوس جونيور لن يكون مناسبًا لمانشستر يونايتد
باركر غير مقتنع بأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سيكون الشخصية المناسبة لمانشستر يونايتد، حيث قال لموقع PariuriX: "سيكون من المثير للاهتمام أن ينضم فينيسيوس جونيور إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني أفضّل أن ينضم إلى فريق آخر، لأكون صريحًا تمامًا. لا حاجة لوجود شخص مثله في الفريق. إنه موهوب للغاية، لكن موهبته لن تحظى بالتقدير بسبب شخصيته. بالنسبة لي، هو مجرد شخص يثير الغضب. إنه يبحث عن أي سبب ليواصل التصرف على هذا النحو، وهو أمر مؤسف.
"أن تكون موهوبًا إلى هذا الحد وتتصرف بهذه الطريقة هو أمر مؤسف حقًا. كان لديه القدرة على أن يحظى باحترام الجميع، ولكن بطريقة تصرفه هذه، أنا متأكد من أنه سيكون من الصعب التعامل معه في غرفة الملابس.
"سيحاول الناس فعل أي شيء لجعله يفقد أعصابه، وهو أمر سهل جدًا بالنسبة له. عندما يفقد أعصابه، يؤثر ذلك على فريق كرة القدم. لقد رأينا ذلك مرات عديدة في ريال مدريد.
"يمكننا التحدث عن 100 شيء يمكنه فعله بطريقة مختلفة، لكن الشيء الوحيد الذي لا يعجبني فيه أو في أي لاعب آخر أسود أو بني هو عندما يتحدثون عن مغادرة الملعب. لا أريد هذا الهراء. لا أريد أن أرى مشاغبًا غاضبًا يأتي إلى مانشستر يونايتد. نحن بحاجة إلى لاعبي كرة قدم. العب 90 دقيقة وافعل كل ما في وسعك، لا تحول الأمر إلى أي شيء آخر.
"لا أرى أي لاعبين سود آخرين يفعلون ما يفعله. الطريقة التي يتصرف بها ليست طبيعية. في نهاية المطاف، سيكون هناك دائمًا أقلية، لكنه سيحظى باحترام أكبر لمجرد لعبه كرة القدم.
"في كثير من النواحي، يكرهه كل مشجعي كرة القدم. الأمر نفسه ينطبق على [مارك] كوكوريلا. مشجعو تشيلسي يقولون إنهم يحبونه، لكنهم سيكرهونه إذا لعب لفريق آخر. مشجعو برايتون يكرهونه، وهو لعب هناك. إذا لم يلعب فينيسيوس جونيور في ريال مدريد، فسيكرهه المشجعون أيضًا".
بوين قال إنه سيكون لاعباً في فريق أولد ترافورد
بينما حث مانشستر يونايتد على الابتعاد عن فينيسيوس، أضاف باركر عندما سُئل عما إذا كان قائد وست هام بوين بديلاً ذكياً عندما يتعلق الأمر بتعزيزات على الأجنحة: "أعتقد أن جارود بوين لاعب جيد، لكنني لا أعتقد أنه ما يحتاجه مانشستر يونايتد. أعتقد أيضاً أنه انخفض مستواه، لكنه لا يزال مهماً جداً لـ وست هام.
"هل سأكون غاضبًا للغاية من النادي لجلبه ليكون لاعبًا في الفريق؟ ربما لا، لكنه لن يكون أبدًا لاعبًا أساسيًا وأعتقد أنه يحتاج إلى أن يكون لاعبًا أساسيًا. لقد كان دائمًا كذلك وهو ليس لاعبًا مؤثرًا. إنه لاعب يحب المشاركة في المباراة من البداية إلى النهاية.
"أنا معجب به، لكنه لن يحسن من أداء مانشستر يونايتد. إنه من النوع الذي وصل إلى أقصى مستواه، وفي رأيي أنه وصل إلى هذا الحد. لن يتحسن كثيرًا مع وجود لاعبين أفضل من حوله، وهو ليس أفضل مما لدينا."
هل سيكون لدى مانشستر يونايتد المال الكافي للتعاقد مع نجم أستون فيلا روجرز؟
قد لا يكون باركر مقتنعًا ببوين، لكنه يعتقد أن لاعبًا دوليًا آخر في المنتخب الإنجليزي، نجم أستون فيلا روجرز، سيحدث تأثيرًا مذهلاً في أولد ترافورد إذا تم إقناع المنافسين المحليين ببيعه.
قال الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين عن اللاعب الذي يأمل في الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لمنتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم هذا الصيف: "أوه، مورغان روجرز لاعب جيد جدًا جدًا جدًا. ممتاز للغاية. في الوقت الحالي، نعتبره لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا في كأس العالم. لو كان يلعب في أي نادٍ آخر غير أستون فيلا، لكان أحد أوائل اللاعبين في تشكيلة منتخب إنجلترا. إنه لاعب رائع، وبالنسبة لي هو أفضل لاعب وسط مهاجم في البلاد.
"المشكلة هي أنه إذا خسر أستون فيلا هذا اللاعب، أعتقد أن أوناي إيمري سيترك الفريق. سيقول إنه لا يستطيع الاستمرار في منصب المدير الفني. هل سيرغب في رؤية مورغان روجرز يأتي ويدمره وهو يلعب لمانشستر يونايتد؟ هذا مستحيل. لكنني أعتقد أنه سيكون إضافة رائعة لفريق مانشستر يونايتد. أجد صعوبة في تصور حدوث ذلك، لكنه سيكون توقيعًا رائعًا".
سيكون لدى مانشستر يونايتد أموال لينفقها هذا الصيف، لكن لم يتحدد بعد حجم هذا الميزانية - حيث يسعى الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية - ومن سيحصل على هذه الأموال، حيث لن يتم تعيين خليفة دائم لروبن أموريم حتى انتهاء موسم 2025-26.
