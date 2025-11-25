Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
"شقيقه هو من يلعب الآن" .. أسطورة ليفربول : صلاح يحتاج لكلمات قاسية وهذه الواقعة تؤكد فقدانه للشغف!

كلمات قاسية من نجم الريدز السابق

انتقد جرايم سونيس نجم ليفربول محمد صلاح لـ"افتقاره إلى الرغبة والشغف". كما أشار أسطورة الريدز إلى أول علامة تحذيرية في أداء الدولي المصري خلال مباراة الفريق في كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس في أغسطس.

 وبعد أن قدم جناح الريدز أداءً ثابتًا على مدار السنوات الثماني الماضية ولعب دورًا رئيسيًا في فوز ليفربول باللقب، يبدو أن صلاح بدأ أخيرًا في التباطؤ، وتزامن تراجعه مع انخفاض مقلق في مستوى فريق أرني سلوت.

  • هل بدأ العمر يؤثر على صلاح؟

    منذ انتقاله من روما إلى ليفربول في عام 2017، أصبح صلاح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. فاز بجائزة الحذاء الذهبي أربع مرات - مرتين بشكل مشترك - وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

    وفي موسم 2024-25، سجل صلاح 57 هدفًا في 52 مباراة في جميع المسابقات، حيث لعب دورًا رئيسيًا في فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين، وهو رقم قياسي، وقام بعد ذلك بالتوقيع على عقد جديد.

    ومع ذلك، يبدو أن العمر قد بدأ يؤثر على النجم المصري، حيث انخفض مستواه بشكل كبير هذا الموسم. 

    سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أربعة أهداف فقط في أول 12 مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، واتُهم بالتخلي عن واجباته الدفاعية.

    "شقيقه يلعب مكانه هذا الموسم"

    في حديثه إلى شبكة "توك سبورت" قال نجم الريدز السابق سونيس: "لقد كان نجماً بارزاً للغاية، هذا أفضل ما يمكنني قوله عن صلاح، فقد كان الرجل الرئيسي في ليفربول على مدار السنوات السبع الماضية. إذا كنت تختار تشكيلتهم الأفضل على الإطلاق، فسيكون أحد أول الأسماء على قائمة الفريق، ولكني أعتقد أن شقيقه هو الذي لعب بدلًا منه هذا الموسم".

    وأضاف أسطورة الريدز: "بالنسبة لي، رأيت حادثة في مباراة كأس الدرع الخيرية، كنت أبحث عن إشارات صغيرة. كانت هناك كرة، وكان ظهره إلى خط التماس، ومرت الكرة إلى الظهير الأيسر في تلك المباراة ضد كريستال بالاس، وكان بإمكانه الذهاب إلى هناك بسهولة، ربما كان سيخسرها لأنه ليس قويًا في الركلات الهوائية، لكنه كان يجب أن يحاول على الأقل لجعل الأمور صعبة قليلاً على الظهير، ولكنه لم يشترك في هذا الالتحام".

    وتابع:" أعتقد أنه لم يكن بالشجاعة الكافية، تعرضه للإصابة كان صعبًا في حالة 50/50، إنه لاعب رائع للغاية ولا أريده أن يتعرض للإصابة لأنه عبقري في الهجوم، لكنه أظهر قلة في الرغبة بهذه اللقطة، وأنا آسف، لكن الكلمات القاسية أحيانًا تكون الكلمات الألطف، وأعتقد أنه يحتاج إلى كلمات قاسية لتعيده إلى أفضل مستوياته مع ليفربول".

  • حلقة الضعف في ليفربول

    بعد خسارة الريدز 2-1 أمام تشيلسي الشهر الماضي، أشار مدافع البلوز مارك كوكوريلا إلى نقطة ضعف رئيسية في فريق ليفربول عندما قال: "حاولنا الهجوم (على الجانب الأيمن) دائمًا لأننا نعلم أن صلاح دائمًا ما يركز على الهجوم ولعب الهجمات المرتدة. نحن نعلم ذلك، ونتدرب عليه، ويخبرنا المدرب أن المساحة ربما تكون متاحة خلفه، رأينا ذلك في الدقيقة الأخيرة".

    وأضاف: "نعم، أعتقد أنهم يلعبون بأسلوب واحد حيث يكون صلاح دائمًا جاهزًا للهجوم، لذا نستعد لذلك. إذا قمنا بتمريرات عرضية [بسرعة كبيرة]، أعتقد أننا نحاول القيام بهذه الأشياء من جانبنا، وقد نجح ذلك اليوم، ويمكننا الفوز بالمباراة بهذه الطريقة".

    كاراجر يحث صلاح على "التحدث نيابة عن الفريق"

    بعد خسارة ليفربول المذلة 3-0 أمام نوتنجهام فورست يوم السبت، والتي تسببت في تراجعه إلى المركز 12 في جدول الترتيب، لم يتردد المدافع السابق للريدز جيمي كاراجر في انتقاد صلاح.

    وقال في برنامج Monday Night Football: "لا أسمع صلاح يتحدث إلا عندما يحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، أو عندما يحتاج إلى عقد جديد. أود أن أرى محمد صلاح يظهر كأحد القادة، كأحد أساطير ليفربول، يخرج ويتحدث نيابة عن الفريق".

    جدير بالذكر أن سلوت يأمل في إعادة ليفربول إلى مسار الانتصارات عندما يستضيف آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء. وسيعود الريدز إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه أمام وست هام بعد أربعة أيام.

