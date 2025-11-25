"شقيقه هو من يلعب الآن" .. أسطورة ليفربول : صلاح يحتاج لكلمات قاسية وهذه الواقعة تؤكد فقدانه للشغف!

في حديثه إلى شبكة "توك سبورت" قال نجم الريدز السابق سونيس: "لقد كان نجماً بارزاً للغاية، هذا أفضل ما يمكنني قوله عن صلاح، فقد كان الرجل الرئيسي في ليفربول على مدار السنوات السبع الماضية. إذا كنت تختار تشكيلتهم الأفضل على الإطلاق، فسيكون أحد أول الأسماء على قائمة الفريق، ولكني أعتقد أن شقيقه هو الذي لعب بدلًا منه هذا الموسم".

وأضاف أسطورة الريدز: "بالنسبة لي، رأيت حادثة في مباراة كأس الدرع الخيرية، كنت أبحث عن إشارات صغيرة. كانت هناك كرة، وكان ظهره إلى خط التماس، ومرت الكرة إلى الظهير الأيسر في تلك المباراة ضد كريستال بالاس، وكان بإمكانه الذهاب إلى هناك بسهولة، ربما كان سيخسرها لأنه ليس قويًا في الركلات الهوائية، لكنه كان يجب أن يحاول على الأقل لجعل الأمور صعبة قليلاً على الظهير، ولكنه لم يشترك في هذا الالتحام".

وتابع:" أعتقد أنه لم يكن بالشجاعة الكافية، تعرضه للإصابة كان صعبًا في حالة 50/50، إنه لاعب رائع للغاية ولا أريده أن يتعرض للإصابة لأنه عبقري في الهجوم، لكنه أظهر قلة في الرغبة بهذه اللقطة، وأنا آسف، لكن الكلمات القاسية أحيانًا تكون الكلمات الألطف، وأعتقد أنه يحتاج إلى كلمات قاسية لتعيده إلى أفضل مستوياته مع ليفربول".