أسطورة فريق Lionesses، كلوي كيلي، لا تزال قادرة على إنقاذ موسمها الذي أثرت عليه الإصابات، مع عودة بطلة إنجلترا في بطولة أمم أوروبا إلى صفوف أرسنال في المرحلة الأخيرة من الموسم

حتى الآن، لم تسر الأمور على هذا النحو. فقد حدّت الإصابات من مشاركة كيلي بشكل كبير، حيث لم تتمكن من المشاركة سوى في مباراة واحدة في الدوري الممتاز للسيدات حتى الآن هذا الموسم. في الواقع، عندما بدا أنها تكتسب بعض الزخم قبل العطلة الشتوية، اضطرت إلى الخروج من الملعب بسبب مشكلة في الركبة بعد 23 دقيقة من فوز إنجلترا على غانا.

لكن يوم الأربعاء الماضي، تمكنت كيلي من المشاركة لأول مرة منذ فترة التوقف الدولية في ديسمبر، وبدت في أفضل حالاتها في فوز أرسنال 4-0 على OH Leuven، وهو نتيجة كفلت تقريبًا مكان الغانرز في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. نأمل أن يكون هذا بداية نهاية رائعة للموسم بالنسبة للاعبة التي دخلت هذه الحملة تحت أنظار الكثيرين، لكنها لم تظهر بعد قدراتها في حسم المباريات والفوز باللقب.