أسطورة توتنهام يغادر المقابلة بعد رد سريع على سؤال حول توليه منصب المدير الفني
كيان يرد على التكهنات حول توتنهام
وقع الحادث عقب فوز فيرينكفاروس الساحق 4-0 في كأس المجر ليلة الأربعاء. على الرغم من النتيجة الإيجابية على أرض الملعب، أصبحت الأجواء بعد المباراة متوترة عندما انتقل الحديث من الفوز بالكأس إلى الأزمة التي تمر بها توتنهام. مع بحث توتنهام حاليًا عن مدرب جديد بعد إقالة توماس فرانك في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتبط اسم كين بشدة بالمنصب الشاغر.
عندما سأله أحد الصحفيين مباشرة عما إذا كان يتوقع دعوة من توتنهام ليصبح مدربهم المقبل، تغير مزاج كين على الفور. هز الأيرلندي كتفيه بامتعاض قبل أن يرد بحدة: "لا يمكنني المساعدة في التكهنات". دون انتظار سؤال آخر، أنهى المقابلة فجأة ومشى مبتعدًا. تسلط هذه الردة الفعل الضوء على الضغط المحيط بالوضع، حيث من الواضح أن كين غير متأثر بالشائعات المستمرة التي تصرف الانتباه عن نجاحه الحالي في المجر.
لا يوجد اهتمام بوظيفة مؤقتة
على الرغم من هذه الروابط، تشير المصادر إلى أن كين غير مهتم بتولي زمام الأمور في توتنهام على أساس مؤقت. يقال إن اللاعب البالغ من العمر 45 عامًا، والذي يقود حاليًا سباق اللقب مع فيرينكفاروس، لن يفكر في العودة إلى النادي الذي سجل فيه 91 هدفًا إلا إذا كان العرض لمنصب المدرب الدائم. وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإنه لا يرغب في أن يكون "بديلاً مؤقتًا" أو حلاً مؤقتًا بينما يبحث مجلس الإدارة عن خليفة طويل الأمد لفرانك.
كانت مسيرة كين التدريبية متنوعة وناجحة حتى الآن. بعد أن بدأ كلاعب ومدير فني مع ATK في الهند، عمل كمساعد في منتخب جمهورية أيرلندا وميدلسبرو وليدز. ثم صعد ليصبح المدرب الأول في مكابي تل أبيب، حيث فاز بلقب الدوري في موسمه الوحيد قبل رحيله. منذ توليه مسؤولية فيرينكفاروس في يناير من العام الماضي، حافظ على هذا الزخم، حيث يحتل فريقه حاليًا صدارة جدول الدوري المجري. وقد أدى هذا النجاح بطبيعة الحال إلى وضعه في دائرة الاهتمام لشغل مناصب أكبر، لكن رده السريع يشير إلى أنه يركز على مشروعه الحالي ما لم يتحقق عرض جاد.
دي زيربي يتصدر السباق على منصب مدرب توتنهام
على الرغم من أن كين يحتل مرتبة عالية في قوائم المرشحين لدى المراهنون، إلا أنه ليس المرشح الأوفر حظاً في نظرهم. المرشح المفضل حالياً لتولي المنصب في ملعب توتنهام هوتسبير هو روبرتو دي زيربي. أصبح الإيطالي متاحاً بعد مغادرته مرسيليا عقب هزيمة مذلة بنتيجة 5-0 أمام باريس سان جيرمان. إن فطنته التكتيكية وخبرته السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجعله خياراً جذاباً لمجلس إدارة توتنهام الذي يسعى جاهداً لوقف انزلاقه.
ومن بين الأسماء الأخرى المطروحة جون هايتينجا، الذي تم تعيينه مساعدًا الشهر الماضي وهو حاليًا ثاني المرشحين المفضلين لتولي المنصب. ويبقى المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو في الصورة باعتباره ثالث المرشحين المفضلين، مما يوفر احتمالًا رومانسيًا ولكنه معقدًا للعودة. هناك اهتمام شديد بهذا التعيين، حيث يتم فحص كل تحرك وتصريح من المرشحين المحتملين بينما يسعى النادي إلى اتخاذ قرار حاسم لإنقاذ موسمه.
حملة كارثية في شمال لندن
من سيتولى هذه المهمة سيواجه تحديًا هائلاً. توتنهام يمر بموسم كارثي، حيث يحتل المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويواجه خطر الهبوط. جاء إقالة فرانك بعد هزيمة مدمرة على أرضه أمام نيوكاسل، وهي نتيجة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لإدارة النادي. الأجواء في النادي سامة، حيث يخشى المشجعون من احتمال الهبوط الذي لا يمكن تصوره إذا لم تتحسن النتائج على الفور.
ومع ذلك، هناك بصيص من الأمل وسط الكآبة المحلية. سيتولى المدرب الجديد قيادة فريق يشارك في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا. قيادة توتنهام إلى المرحلة الحاسمة من المسابقة الأوروبية النخبوية توفر فرصة فريدة لاستعادة الكبرياء وربما حتى الفوز بلقب في موسم كان كابوسًا بخلاف ذلك. سواء كان كين أو دي زيربي أو مرشحًا آخر، سيتعين على المدرب الجديد أن يبدأ العمل على الفور لقيادة الفريق في معركة الهبوط بينما يشارك في أكبر مسابقة كروية أوروبية.
