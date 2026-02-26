Getty/GOAL
أسطورة أرسنال يصف فيكتور جيوكيريس، نجم "تيري هنري" في أوج عطائه، بأنه "الحلقة المفقودة" في سعي الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
سجل جيوكيريس ثمانية أهداف في عام 2026.
انتقل جيوكيريس إلى ملعب الإمارات مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار) خلال صيف عام 2025. استغرق الأمر بعض الوقت حتى استقر في أرسنال - على الرغم من خبرته السابقة في كرة القدم الإنجليزية - وواجه تساؤلات حول قدرته على قيادة خط الهجوم لأحد أكثر الفرق طموحًا.
ومع ذلك، فقد أظهر قدراته بشكل أكثر انتظامًا منذ بداية العام. سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا هدفين في فوز فريقه 4-1 على توتنهام في الديربي، ليصل إلى 15 هدفًا في الموسم في جميع المسابقات. سجل ثمانية أهداف في عام 2026 ولا يمكن لأي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أن يدعي أنه تفوق عليه في هذا المجال.
المهاجم السويدي يشبه نجم آرسنال هنري
يعتقد بارلور، أيقونة أرسنال، أن جيوكيريس يمكن أن يكون لاعبًا رئيسيًا للمدفعجية في سعيهم وراء اللقب الذي طال انتظاره، حيث قال لصحيفة "ذا صن": "إذا استطاع أن يكرر ما فعله ضد توتنهام أسبوعًا بعد أسبوع، فسيكون ذلك رائعًا. لقد بدا لاعبًا مختلفًا ضد توتنهام. يبدو أكثر ثقة بنفسه.
"لم يقتصر الأمر على الأهداف التي سجلها، بل كان أداؤه بشكل عام أفضل بكثير. كان يتخذ المواقع الصحيحة. كان الهدف الأخير أشبه بأهداف تييري هنري في أوج عطائه. كان هنري يفعل ذلك بانتظام. لذا، إذا استطاع الحفاظ على هذا المستوى، فسيكون ذلك الحلقة المفقودة، لأن هذا هو على الأرجح أضعف نقاط أرسنال. إذا نظرت إلى الفريق بشكل عام، فستجد أن القوة الهجومية هي نقطة الضعف.
"عليك أن تفعل ذلك أسبوعًا بعد أسبوع. هذا هو الجزء الصعب. من الواضح أن تييري كان يفعل ذلك أسبوعًا بعد أسبوع. وإذا استطاع جيوكيريس أن يفعل ذلك، فسيكون ذلك بالتأكيد الفارق هذا العام".
كان بارلور جزءًا من فريق أرسنال الأسطوري "المنتصرون" في موسم 2003-04، والذي لا يزال آخر فريق من الغانرز يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل فريق موسم 2025-26 صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط.
قال بارلور: "إذا قلت لي في عام 2004 أنك لن تفوز بالدوري مرة أخرى لمدة 20 عامًا أخرى، كنت سأقول 'مستحيل. سنفوز بالدوري بالتأكيد قبل ذلك'. هذا يوضح مدى صعوبة الفوز بالدوري".
أرسنال: إقالة أرتاتا سيكون "جنونًا"
أرتاتا يتعرض لضغوط لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم بعد أن قاد الفريق إلى المركز الثاني ثلاث مرات متتالية. يقود أرتاتا أرسنال في سعيه لتحقيق رباعية غير مسبوقة، لكن وظيفته قد تكون مهددة إذا انتهى الموسم دون تحقيق أي إنجاز.
يعتقد بارلور أن التغيير في الجهاز الفني سيكون قرارًا كارثيًا بغض النظر عما سيحدث من الآن فصاعدًا. وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي السابق: "المشكلة هي، من هو الرجل المناسب؟ كم عدد المدربين المتاحين؟ لا يمكنك الاستمرار في فعل ما تفعله الفرق الأخرى، أي اختيار المدربين لمجرد اختيارهم ثم إقالتهم.
أعتقد أن التخلص منه سيكون جنونًا. أعلم أننا سنشعر جميعًا بخيبة أمل كبيرة إذا احتلوا المركز الثاني مرة أخرى، وسأكون معهم في ذلك. سيقول الناس "علينا إجراء تغيير"، لكن تغيير لمن؟ هذا هو السؤال الكبير. من هناك ليقوم بمهمة مثل ميكيل أرتيتا؟ لا أعرف".
هل سيكون جيوكيريس القطعة الأخيرة في أحجية الفوز باللقب؟
أرسنال مصمم على تجنب الدخول في سوق المدربين المزدحم هذا الصيف، حيث يبحث كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد عن مدربين جدد دائمين.
كان جيوكيريس يعتبر القطعة الأخيرة في أحجية الفوز باللقب للمدفعجية عند وصوله من سبورتينغ - حيث كان الفريق في حاجة ماسة إلى مهاجم رقم 9 مخيف - وقد يتمكن من تحقيق ذلك.
