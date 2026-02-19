أسطورة أرسنال يزعم أن ميكيل أرتيتا سيغادر الغانرز لتدريب أحد الأندية الأوروبية الكبرى ويدعم النجم السابق ليحل محله في الإمارات

بيتيت، الرجل الذي يعرف تمامًا ما يتطلبه النجاح في شمال لندن، مقتنع تمامًا بأن مسيرة أرتاتا ستقوده في النهاية إلى العودة إلى جذوره. ويشير الفرنسي إلى أنه بغض النظر عما إذا كان المشروع الحالي سينتهي بفوز كبير أو بخيبة أمل، فإن جاذبية العودة إلى النادي الذي ساعد في تشكيل فلسفته الكروية ستكون قوية للغاية بحيث لا يمكن مقاومتها. تتغير الرواية حول مستقبل أرتاتا على المدى الطويل، حيث يشير بيتيت إلى أن سقف الإدارة الإسبانية يتجاوز حدود الدوري الإنجليزي الممتاز.

العلاقة بين أرتاتا وبرشلونة عميقة. بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، أصبح مدرب أرسنال تلميذاً لطريقة البلوغرانا، ويعتقد بيتيت أن عودته مسألة وقت فقط. قال بيتيت لـ BetBrothers: "سيتولى ميكيل أرتاتا تدريب برشلونة يوماً ما، أعتقد أننا سنرى ذلك في النهاية". "الروابط قوية. لكنني أعتقد أن الأمر يعتمد على كيفية تعامله مع مسيرته التدريبية، من حيث عزمه على البقاء هناك إلى الأبد، مثل لاعب يلتزم بنادٍ واحد".

في حين أن مشجعي أرسنال قد يكونون يائسين للاحتفاظ بعبقريهم التكتيكي على المدى الطويل، يشعر بيتيت أن جاذبية كامب نو ستفوق في النهاية أي ولاء لمشروع لندن. وتابع: "هل يريد حقًا تجربة كرة القدم في بلدان مختلفة؟ بصراحة، إذا كان سيغادر أرسنال، أرى أنه من المرجح أن يذهب إلى الخارج أكثر من الانتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. لذا، من الواضح أن برشلونة سيكون خياره المفضل إذا كان سيغادر أرسنال".