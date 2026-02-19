Getty Images Sport
أسطورة أرسنال يزعم أن ميكيل أرتيتا سيغادر الغانرز لتدريب أحد الأندية الأوروبية الكبرى ويدعم النجم السابق ليحل محله في الإمارات
الانتقال الحتمي إلى برشلونة
بيتيت، الرجل الذي يعرف تمامًا ما يتطلبه النجاح في شمال لندن، مقتنع تمامًا بأن مسيرة أرتاتا ستقوده في النهاية إلى العودة إلى جذوره. ويشير الفرنسي إلى أنه بغض النظر عما إذا كان المشروع الحالي سينتهي بفوز كبير أو بخيبة أمل، فإن جاذبية العودة إلى النادي الذي ساعد في تشكيل فلسفته الكروية ستكون قوية للغاية بحيث لا يمكن مقاومتها. تتغير الرواية حول مستقبل أرتاتا على المدى الطويل، حيث يشير بيتيت إلى أن سقف الإدارة الإسبانية يتجاوز حدود الدوري الإنجليزي الممتاز.
العلاقة بين أرتاتا وبرشلونة عميقة. بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، أصبح مدرب أرسنال تلميذاً لطريقة البلوغرانا، ويعتقد بيتيت أن عودته مسألة وقت فقط. قال بيتيت لـ BetBrothers: "سيتولى ميكيل أرتاتا تدريب برشلونة يوماً ما، أعتقد أننا سنرى ذلك في النهاية". "الروابط قوية. لكنني أعتقد أن الأمر يعتمد على كيفية تعامله مع مسيرته التدريبية، من حيث عزمه على البقاء هناك إلى الأبد، مثل لاعب يلتزم بنادٍ واحد".
في حين أن مشجعي أرسنال قد يكونون يائسين للاحتفاظ بعبقريهم التكتيكي على المدى الطويل، يشعر بيتيت أن جاذبية كامب نو ستفوق في النهاية أي ولاء لمشروع لندن. وتابع: "هل يريد حقًا تجربة كرة القدم في بلدان مختلفة؟ بصراحة، إذا كان سيغادر أرسنال، أرى أنه من المرجح أن يذهب إلى الخارج أكثر من الانتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. لذا، من الواضح أن برشلونة سيكون خياره المفضل إذا كان سيغادر أرسنال".
النجاح أو الفشل يؤديان إلى نفس المسار
تعرض أرسنال لانتكاسة أخرى بعد تعادله 2-2 مع وولفز يوم الأربعاء. فتحت هذه النتيجة الباب أمام مانشستر سيتي لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط في سباق اللقب، مما زاد من حدة المنافسة على صدارة الترتيب مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة. بعد أن قاد أرسنال إلى المركز الثاني ثلاث مرات متتالية، تلوح في الأفق إمكانية فشل آخر، مما يضع المزيد من الضغط على عاتق المدرب.
ومع ذلك، يشير بيتيت إلى أن رحيل أرتاتا قد لا يعتمد على نتائج السباق الرباعي الحالي. سواء فاز الغانرز بجميع الألقاب أو خسروا في المرحلة النهائية، فإن النتيجة ستبقى كما هي في نظره. "لأكون صادقًا، لا أعرف ما هو الأفضل. إذا فاز، فسيرحل. إذا لم يفز، فسيرحل. لا أعرف. إذا فاز، فقد يستمر في زيادة عدد الألقاب"، أضاف بيتيت.
"علينا أن نكون في رأس أرتاتا لنفكر فيما يريد أن يفعله في المستقبل. لكن بالنسبة لي، أراه على المدى الطويل، بقدر الإمكان ليبقى في أرسنال، بدلاً من الانتقال إلى مكان آخر، بدلاً من المغادرة في أي وقت قريب".
فابريغاس يبرز كخليفة مختار
إذا غادر أرتاتا إلى كاتالونيا، فإن السؤال حول من سيملأ الفراغ سيصبح ذا أهمية قصوى. بالنسبة لبيتيت، فإن الإجابة هي قائد أرسنال السابق الآخر الذي أحدث ضجة في مقاعد البدلاء: سيسك فابريغاس. فابريغاس، الذي يثير الإعجاب حاليًا كمدرب لفريق كومو في الدوري الإيطالي، يكتسب بسرعة سمعة باعتباره أحد ألمع العقول الشابة في عالم كرة القدم. يعتقد بيتيت أن نمو الإسباني كقائد يجعله المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني لأرسنال عندما يحين الوقت.
أعجب بيتي بشكل خاص بالطريقة التي تعامل بها فابريغاس مع اللاعبين البارزين والانضباط في غرفة الملابس. وتابع بيتي: "أعتقد أن سيسك فابريغاس سيأخذ وقته لأنه يمتلك كل ما يحتاجه في كومو. إذا أراد لاعبين، يجلبون له لاعبين. كل ما يريده، يجلبونه له. وهذا يمنحه هذا النوع من القوة في اتخاذ القرارات".
صعود قوة إدارية جديدة
وأشار بيتي إلى حادثة وقعت مؤخراً تتعلق بألفارو موراتا كدليل على نضج سلطة فابريغاس. "أعتقد أنني رأيت هذا الأسبوع شيئاً لم أره طوال الموسم مع ألفارو موراتا. تم طرد موراتا لأنه رد على استفزاز، وخرج فابريغاس علناً ليقول إنه كان يجب أن يتصرف بشكل أفضل. أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها علناً عن لاعب بدلاً من، كما تعلمون، التحدث علناً كما كان يفعل في الماضي على الأرجح. لذلك، بالنسبة لي، هذا يظهر شخصيته، ويظهر أنه "الرئيس"، وهذا بالطبع علامة على أنه "سيبقى هنا لفترة من الوقت".
في النهاية، يتوقع بيتيت أن تتقدم أكبر الأندية في عالم كرة القدم بطلبات لضم فابريغاس، مع احتمال أن يكون أرسنال وتشيلسي في مقدمة الطابور نظراً لتاريخه مع كلا الناديين. "سوف يتخلى عنه نادياه السابقان، ومن الواضح أن تشيلسي وأرسنال، وأعني أي نادٍ في القمة، سوف ينظرون إليه كخيار لأن أداءه في كومو مذهل"، خلص بيتيت. بينما يظل أرتاتا هو الرجل المناسب في الوقت الحالي، فإن مخطط مستقبل أرسنال يجري صياغته بالفعل من قبل أولئك الذين يعرفون النادي أفضل من غيرهم.
