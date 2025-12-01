Xabi Alonso Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty
Chris Burton و بلال محمد

أزمة جديدة تلوح في الأفق .. انقسام داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد بسبب أسلوب تشابي ألونسو

غرفة خلع ملابس ريال مدريد ليست في أفضل أحوالها...

قد تكون هناك مشاكل في ريال مدريد، وبحسب التقارير الصحفية فإن غرفة ملابس الفريق منقسمة فيما يتعلق بالمدرب شابي ألونسو والأساليب التي طبقها منذ توليه زمام الأمور في العاصمة الإسبانية.

فقد الفريق نقاطاً ثمينة خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى طرح أسئلة محرجة على أولئك الذين لم يقدموا أداءً جيداً داخل الملعب وخارجه.

  • ريال مدريد يفرط في الصدارة

    آخر انتكاسة لريال مدريد كانت في التعادل 1-1 مع جيرونا، تعادل الفريق في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، ويبتعد الآن بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة في سباق مثير آخر على اللقب.

    لعب فريق ألونسو أربع مباريات متتالية خارج أرضه في جميع المسابقات، حيث فاز 4-3 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، بخلاف مباريات الدوري الإسباني، في الوقت الذي استضاف فيه ملعبه سانتياجو برنابيو مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية يوم 16 نوفمبر.

    يبدو أن الأزمات مع المدرب تشابي ألونسو قد بدأت بالظهور، حيث أفاد موقع "ذا أثليتك" عن انقسام في الآراء داخل غرفة الملابس بعد سلسلة من النتائج والأداء السيئ. لا يعتبر هذا الأمر قاتلاً بعد، حيث لم يظهر أي تأثير كبير على العلاقة بين اللاعبين.

    انقسام في الآراء

    ومع ذلك، فقد وجد ألونسو نفسه تحت المجهر منذ بعض الوقت. فقد تم الكشف في أكتوبر الماضي أن أسلوبه الشخصي وبعض مفاهيمه الكروية لم تلق قبولًا لدى عدد كبير من لاعبي الفريق الأول في مدريد.

    ويُزعم أن اجتماعًا قد عُقد في البرنابيو، حيث حاول ألونسو ولاعبوه الوصول إلى جوهر أي مشاكل مفترضة. وقد حاول نجوم الفريق الأول، مثل كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا، إخماد الحديث عن وجود خلافات في معسكر ريال مدريد.

    وبحسب ما ذكرته التقارير فإن هناك حاليًا مزيجًا من اللاعبين الذين لا يزالون غير مقتنعين بأساليب ألونسو وآخرين يجادلون بأن المدرب ليس مسؤولاً، قال أحد الأشخاص الذين ينتمون إلى المعسكر الأخير: "هذه ليست مشكلة المدرب، هذا واضح جدًا".

    وقال مصدر آخر في البرنابيو: "المشكلة ليست في تشابي. مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام غير متوافقين؛ لا يمكن أن يكون لديك فريق متوازن مع هؤلاء الثلاثة". بخلاف أن البعض يعتقد أن رسائل ألونسو لا تصل إلى اللاعبين، مما يؤدي إلى أداء غير متناسق.

  • تحديات صعبة في انتظار ألونسو

    أقر أعضاء آخرون في فريق التدريب بالصعوبة التي يواجهها ألونسو عندما يتعلق الأمر بتغيير الديناميكية التي ورثها عن سلفه كارلو أنشيلوتي. يبدو أنه لا توجد حلول سريعة للمشاكل التي يواجهها.

    مع أخذ ذلك في الاعتبار، لا يتعرض لاعب وسط ريال مدريد السابق لضغوط فورية فيما يتعلق بوظيفته. ومع ذلك، هناك تقارير تفيد بأن المباريات القادمة، بدءًا من مباراة أخرى خارج أرضه أمام أتلتيك بلباو يوم الأربعاء، مهمة ليس فقط من حيث النتائج، ولكن أيضًا من حيث الصورة.

    اعترف أحد المطلعين أن الأمور تبدو صعبة للغاية في الوقت الحالي لأن ريال مدريد يلعب بشكل سيئ للغاية، حيث يُنظر إلى التعادل على أرض جيرونا المتعثر على أنه كارثة.

    على أن ألونسو أن يثبت جدارته

    هذا لا يبشر بالخير لألونسو، الذي قاد الفريق في 25 مباراة فقط - فاز في 18 منها وخسر في ثلاث فقط. عاد إلى مدريد بعد أن أبهر الجميع كمدرب في ألمانيا مع باير ليفركوزن، الذي قاده إلى الفوز بلقب الدوري الألماني دون أي هزيمة في موسم 2023-24.

    شكك بعض الشخصيات البارزة هناك في نهجه بعد عودته إلى إسبانيا، حيث لم يكن النجاح كافياً لإرضاء الجميع. وتجري الآن مناقشات مماثلة في البرنابيو.

    لا يزال أمام ألونسو متسع من الوقت لتصحيح الأمور هذا الموسم بعد أن حقق بالفعل فوزًا هامًا على برشلونة ولديه ما يكفي من المواهب تحت تصرفه لتحقيق إنجازات كبيرة. ومع ذلك، يجب على مبابي وبيلينجهام وفينيسيوس وزملائهم أن يؤمنوا برؤيته حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالانتصارات الجماعية.

