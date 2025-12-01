أزمة جديدة تلوح في الأفق .. انقسام داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد بسبب أسلوب تشابي ألونسو

ومع ذلك، فقد وجد ألونسو نفسه تحت المجهر منذ بعض الوقت. فقد تم الكشف في أكتوبر الماضي أن أسلوبه الشخصي وبعض مفاهيمه الكروية لم تلق قبولًا لدى عدد كبير من لاعبي الفريق الأول في مدريد.

ويُزعم أن اجتماعًا قد عُقد في البرنابيو، حيث حاول ألونسو ولاعبوه الوصول إلى جوهر أي مشاكل مفترضة. وقد حاول نجوم الفريق الأول، مثل كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا، إخماد الحديث عن وجود خلافات في معسكر ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته التقارير فإن هناك حاليًا مزيجًا من اللاعبين الذين لا يزالون غير مقتنعين بأساليب ألونسو وآخرين يجادلون بأن المدرب ليس مسؤولاً، قال أحد الأشخاص الذين ينتمون إلى المعسكر الأخير: "هذه ليست مشكلة المدرب، هذا واضح جدًا".

وقال مصدر آخر في البرنابيو: "المشكلة ليست في تشابي. مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام غير متوافقين؛ لا يمكن أن يكون لديك فريق متوازن مع هؤلاء الثلاثة". بخلاف أن البعض يعتقد أن رسائل ألونسو لا تصل إلى اللاعبين، مما يؤدي إلى أداء غير متناسق.