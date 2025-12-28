"أريد طريقي الخاص".. يامال يرفض السير على خطى رونالدو ويكشف سر نجاح كريستيانو

إذا كان مسيرته القصيرة حتى الآن هي المعيار الذي نستند إليه، فإن يامال يسير بالفعل على الطريق الصحيح لبناء مساره الفريد نحو القمة، حيث يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من بين أعظم المواهب الشابة في التاريخ، حيث حقق قبل بلوغه عامه الثامن عشر إنجازات تفوق ما حققه العديد من الأساطير قبله. بعد مشاركته وتسجيله أهدافًا في بطولة يورو 2024 وهو في سن 16 عامًا فقط، أصبح يامال أصغر لاعب على الإطلاق يحقق هذين الإنجازين قبل أن يفوز بالبطولة مع إسبانيا بعد أيام قليلة من بلوغه 17 عامًا.

بعد أقل من 18 شهرًا، احتل يامال مؤخرًا المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 2025، وتوج الآن كأفضل مهاجم وحاصل على جائزة دييجو أرماندو مارادونا في نسخة هذا العام من جوائز "جلوب سوكر" في دبي. بينما حصل عثمانن ديمبيلي على لقب أفضل لاعب ليكمل عامًا رائعًا لمهاجم باريس سان جيرمان.