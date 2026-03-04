أرن سلوت المحبط يعترف بأن ليفربول "يخسر الكثير من المباريات" بعد هزيمة وولفز، بينما يشكو فيرجيل فان ديك من الأداء "الرديء"

بينما كانت الشوط الأول عقيماً إلى حد كبير، انفجرت المباراة بالحياة بعد الاستراحة، على الرغم من أن سلوت كان بعيداً عن السعادة بسبب الضعف في الأداء الذي أظهره نجومه. على الرغم من سيطرته على 65.8٪ من الاستحواذ، لم يتمكن ليفربول من تحويل هيمنته إلى فوز، مما دفع مدربه إلى التذمر من بطء وتوقع طريقة بناء الهجمات وعدم قدرتهم على الدفاع في المواقف البسيطة.

وقال سلوت: "نتيجة سيئة، شوط أول بعيد عن المستوى الجيد، شوط ثان أفضل. في الشوط الثاني، كان هناك المزيد من الإلحاح، واقتربنا من تسجيل هدف، ثم استقبلنا هدفًا في أول لحظة وصلوا فيها إلى منطقة الجزاء". "ردنا على الفور، أولاً من القائم، ثم مع مو، ثم اقتربنا مرتين من تسجيل هدف الفوز. في النهاية، استقبلنا هدفًا من تسديدة مرتدة، لم تكن حتى فرصة".