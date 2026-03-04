Getty Images Sport
أرن سلوت المحبط يعترف بأن ليفربول "يخسر الكثير من المباريات" بعد هزيمة وولفز، بينما يشكو فيرجيل فان ديك من الأداء "الرديء"
رقم قياسي غير مرغوب فيه لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
أبرزت طريقة الهزيمة الهشاشة الذهنية المتزايدة داخل الفريق، حيث انهار الريدز مرة أخرى في اللحظات الأخيرة من المباراة. من الناحية الإحصائية، أصبح هذا مشكلة تاريخية؛ فقد خسر ليفربول الآن خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بسبب أهداف في الدقيقة 90، وهو أكبر عدد من الأهداف سجله أي فريق في موسم واحد في تاريخ المسابقة. أعرب سلوت عن إحباطه من الانهيارات المتكررة في أواخر المباريات.
وقال سلوت في تعليقاته بعد المباراة لشبكة TNT Sports: "لم نمنحهم أي فرصة تقريبًا، ولم نصنع الكثير من الفرص، لكننا صنعنا أكثر منهم، لكن النتيجة كانت مرة أخرى خسارة 2-1. نحن نخسر الكثير من مباريات كرة القدم ونفقد النقاط. هل كان ذلك مرة أخرى في الوقت الإضافي؟ الخسائر الثلاث التي تعرضنا لها في آخر 22 مباراة كانت جميعها في الوقت الإضافي".
سلوت ينتقد الافتقار إلى الحسم والهفوات الدفاعية
بينما كانت الشوط الأول عقيماً إلى حد كبير، انفجرت المباراة بالحياة بعد الاستراحة، على الرغم من أن سلوت كان بعيداً عن السعادة بسبب الضعف في الأداء الذي أظهره نجومه. على الرغم من سيطرته على 65.8٪ من الاستحواذ، لم يتمكن ليفربول من تحويل هيمنته إلى فوز، مما دفع مدربه إلى التذمر من بطء وتوقع طريقة بناء الهجمات وعدم قدرتهم على الدفاع في المواقف البسيطة.
وقال سلوت: "نتيجة سيئة، شوط أول بعيد عن المستوى الجيد، شوط ثان أفضل. في الشوط الثاني، كان هناك المزيد من الإلحاح، واقتربنا من تسجيل هدف، ثم استقبلنا هدفًا في أول لحظة وصلوا فيها إلى منطقة الجزاء". "ردنا على الفور، أولاً من القائم، ثم مع مو، ثم اقتربنا مرتين من تسجيل هدف الفوز. في النهاية، استقبلنا هدفًا من تسديدة مرتدة، لم تكن حتى فرصة".
فان ديك يتحمل مسؤولية كابوس مولينوكس
لم يتجنب الكابتن فيرجيل فان ديك الانتقادات، وقدم تقييماً صريحاً لفشل الفريق الجماعي. فقد تم التغلب على المدافع الهولندي خلال تسلسل أحداث الهدف الأول لفريق وولفز، وفقد فرصة مهمة لتقدم ليفربول قبل أن يسجل الفريق المضيف هدف الفوز. وعكست صراحته حالة غرفة الملابس التي بدأت تشعر بثقل حملة محلية مخيبة للآمال.
"أعتقد أن السبب يعود إلينا. كنا بطيئين، ومتوقعين، ومهملين في الاستحواذ على الكرة، واتخذنا قرارات خاطئة"، اعترف فان ديك. "لم نمنحهم فرصًا، ولكن إذا كان أداؤك هكذا، فإن نتيجة كهذه يمكن أن تكون نتيجة لذلك، وهذه حقيقة. كان الأمر مخيبًا للآمال".
فرصة فورية للتعويض في كأس الاتحاد الإنجليزي
مع تهديد تشيلسي بتجاوزهم في الترتيب، ليس لدى ليفربول متسع من الوقت ليلعق جراحه. يحتوي الجدول الزمني على تطور مثير للاهتمام، حيث من المقرر أن يعود فريق سلوت إلى مولينو هذا الجمعة لخوض مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. هذه فرصة لتجاوز هزيمة الدوري وإثبات أن الفريق لا يزال يتمتع بالشخصية اللازمة لإنقاذ موسمه.
"نعم، وهذا أمر جيد ورائع لأن لدينا ما نثبته يوم الجمعة"، خلص سلوت، متطلعًا إلى مباراة الكأس. ومع ذلك، مع احتلال النادي المركز الخامس وتزايد استياء الجماهير من الافتقار إلى "البهجة والإثارة" التي عادة ما ترتبط بأنفيلد، يدرك المدير الفني أن سلسلة من الانتصارات هي وحدها التي ستقضي على التكهنات المتزايدة حول مستقبله.
