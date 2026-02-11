Getty Images Sport
أرني سلوت يقول إنه لن يُطرد إذا فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا
سلوت واثق من البقاء رغم السيناريو "غير المقبول"
وقد تناول سلوت التكهنات المتعلقة بمستقبله في أنفيلد، مؤكداً أن الخروج من المنافسة الأوروبية لا ينبغي أن يؤدي تلقائياً إلى إقالته. ويجد ليفربول نفسه حالياً في موقف حرج في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بأربع نقاط عن تشيلسي وخمس نقاط عن مانشستر يونايتد في السباق على المراكز الخمسة الأولى قبل رحلة حاسمة إلى سندرلاند مساء الأربعاء.
نظرًا للإنفاق الهائل الذي قام به النادي في سوق الانتقالات الصيف الماضي، فإن الفشل في التأهل سيُعتبر كارثة. ومع ذلك، يعتقد سلوت أن مالكي النادي، Fenway Sports Group، والمدير الرياضي ريتشارد هيوز سيأخذون نظرة شاملة على الموسم. وأشار إلى موسم 2022-23 تحت قيادة يورغن كلوب، حيث حافظ النادي على ثقته بالمدرب الألماني على الرغم من عدم احتلاله مركزًا ضمن المراكز الأربعة الأولى، وهو قرار أرسى الأساس للفوز بلقب الدوري العشرين بعد عامين تحت قيادة سلوت نفسه.
وقال سلوت عندما سُئل عما إذا كان منصبه على المحك: "هذا سؤال صعب عليّ الإجابة عليه مرة أخرى لأنني لا أقرر مستقبلي". "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن هذا حدث من قبل، مؤخرًا، ولم يؤثر على مستقبل ذلك المدرب. لكن هذا لا يضمن أي شيء، بالطبع.
بشكل عام، [مع] المدربين، خاصة في هذا النادي - ربما في مكان آخر يكون الأمر يتعلق بشكل أساسي، ولكن ليس حصريًا، بالنتائج - فإنهم ينظرون أيضًا إلى التقدم الذي يحققه اللاعبون، والتقدم الذي يحققه الفريق، وأحيانًا تؤخذ الظروف في الاعتبار".
"ظروف" موسم مأساوي وفوضوي
بدأ الموسم في ظل مأساة وفاة المهاجم ديوغو جوتا في يوليو الماضي، وهو الحدث الذي هز الفريق وألقى بظلاله على الحملة. على أرض الملعب، واجه الهولندي أزمة إصابات لا هوادة فيها، حيث تعرض المهاجم النجم ألكسندر إيساك لكسر في الساق، مما أدى إلى ضعف الهجوم وعدم القدرة على التناوب.
علاوة على ذلك، فقد النجوم المعروفون مستواهم. فقد عانى محمد صلاح وأليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو من انخفاض كبير في الأداء، مما زاد من "مشاكل البداية" للعديد من اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الإنفاق الصيفية المكثفة. ساهمت هذه العوامل في سلسلة من النتائج السيئة التي شهدت فوز ليفربول بست مباريات فقط من أصل 20 مباراة في الدوري.
اعترف سلوت أن هذا الموسم كان "الأصعب" في مسيرته التدريبية "بفارق كبير"، لكنه لا يزال مقتنعًا بأنه يعمل في نادٍ يقدّر العملية أكثر من ردود الفعل المتسرعة. وأضاف: "هذا لا ينطبق على جميع الأندية، لكنني أعتقد أنني أعمل في نادٍ يهتم بهذه الأمور".
نموذج الاستدامة موضع تساؤل بعد بيع دياز
تزايدت الانتقادات الموجهة إلى ليفربول بسبب نجاح لاعبيه السابقين. فقد عاد قرار بيع لويس دياز إلى بايرن ميونيخ مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني في يوليو الماضي ليطارد الريدز. فبينما عانى ليفربول من صعوبة في تسجيل الأهداف في غياب إيساك، سجل دياز 18 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في ألمانيا.
دافع سلوت عن البيع، مشيرًا إلى التزام النادي الصارم بنموذج عمل مستدام، حتى لو جعلهم ذلك "استثناء" بين نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز. كما جادل بأن النقاش سيكون مختلفًا لو ظل لاعبهم الأغلى في التاريخ لائقًا بدنيًا.
وقال سلوت: "ربما يكون من الأكثر إنصافًا أن نقول: لو كان أليكس [إيساك] لائقًا بدنيًا، هل كنا سنتحدث عن هذا الأمر أيضًا؟ لويس دياز هو مثال آخر على كيفية إدارة هذا النادي. إذا تلقى هذا النادي عرضًا كهذا للاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، فإنه يختار بيع اللاعب، لأنه مبني على الاستدامة. نحن استثناء في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز من هذه الناحية".
صداع الاختيار قبل رحلة سندرلاند
الشاغل المباشر لسلوت هو خوض مباراة صعبة ضد فريق سندرلاند الذي لم يهزم على أرضه هذا الموسم. موارد المدرب مستنفدة إلى أقصى حد، حيث لا يتوفر له سوى 22 لاعبًا للاختيار من بينهم.
إيقاف دومينيك زوبوسلاي، بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد مانشستر سيتي، يضيف إلى قائمة الغائبين المتزايدة التي تضم الظهيرين الأيمنين كونور برادلي وجيريمي فرينبونج. مع عودة جو جوميز للتدريبات للتو، من المتوقع أن يشرك سلوت إما واتارو إندو أو كورتيس جونز في دور دفاعي مؤقت، بعد أن استبعد على ما يبدو كالفين رامزي البالغ من العمر 22 عامًا لعدم جاهزيته للعب مع الفريق الأول.
الفوز ضروري للحفاظ على الضغط على تشيلسي ومانشستر يونايتد، ولكن مع دفاع مؤقت وهجوم غير فعال، يدرك سلوت أن "الظروف" التي يأمل أن تنقذ وظيفته تتآمر حاليًا لجعل مهمته على أرض الملعب أصعب من أي وقت مضى.
