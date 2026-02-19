أرني سلوت يقدم أخبارًا واعدة عن إصابة ألكسندر إيساك، بينما يستهدف مهاجم ليفربول العودة

ومع ذلك، ألمح سلوت إلى أن العودة ستكون في غضون أسابيع قليلة، حيث قال للصحفيين: "لقد عاد أليكس إلى الملعب، ليس بحذاء كرة القدم، بل بحذاء الجري لأول مرة هذا الأسبوع، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت أيضًا.

"دعونا لا نحدد موعدًا لذلك، ولكن من الواضح أنه سيكون جاهزًا إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها هذا الموسم. سيكون ذلك في نهاية مارس أو بداية أبريل، عندما نأمل أن يعود إلى المجموعة، ولكن هذا لا يعني أنه جاهز للعب، ناهيك عن بدء المباراة

"لا أعرف إن كنت أعلّمك شيئًا، لكن قبل أن يخرجوا إلى الملعب، لا يجلسون في السرير 24 ساعة في اليوم. يأتون إلى ملعب التدريب، ويقومون بتمارينهم في صالة الألعاب الرياضية وإعادة التأهيل.

"من الجيد له أن يذهب إلى الملعب، ومن الجيد لنا أن نراه هنا، لأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكنك تعلم كلاعب أنك تصل إلى المراحل النهائية من إعادة التأهيل. طالما أنك في صالة الألعاب الرياضية وليس في الملعب، فهذا ليس الجزء الأجمل.

"الخطوة التالية هي العمل مع الكرة، وهو ما يحبه كل لاعب أكثر من أي شيء آخر. الخطوة التالية هي الانضمام إلى المجموعة، ثم يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح جاهزًا للعب. لكن من الجيد أن إعادة التأهيل تسير على ما يرام - وهذا مدح له ولطاقمنا الطبي".