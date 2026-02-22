Getty Images Sport
أرني سلوت يقدم آخر المستجدات حول إصابة فلوريان فيرتز بعد أن شاهد نجم ليفربول يتعثر أثناء الإحماء قبل الفوز الدراماتيكي على نوتنغهام فورست
إصابة ويرتز في اللحظات الأخيرة
عندما أعلن ليفربول عن تشكيلة فريقه لمواجهة فورست في سيتي جراوند، كان ويرتز ضمن التشكيلة، ولكن بعد الإحماء، تم استبداله بكورتيس جونز. وفاز الريدز بالمباراة 1-0 بفضل هدف أليكسيس ماك أليستر في الوقت المحتسب بدل الضائع. بعد المباراة، طُلب من المدرب سلوت بطبيعة الحال تقديم تحديث عن حالة لاعب باير ليفركوزن الذي انضم للفريق في الصيف.
وقال للصحفيين: "لا نعتقد أن الإصابة خطيرة، لكنه شعر بألم شديد في ظهره أثناء الإحماء ولم يتمكن من المشاركة في المباراة.
لم يكن قادرًا على تقديم 100٪ من قدراته أو حتى ما يقارب 100٪. أعتقد أنه بعد قضاء ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر في هذه الدوري، أصبح يدرك الآن أنه مهما كانت مهاراتك في اللعب، يجب أن تكون في أفضل حالاتك في هذا المستوى.
لذلك، قررنا عدم إشراكه في المباراة. نأمل ونتوقع أن يتمكن من العودة إلينا الأسبوع المقبل، لكن لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور".
فوز ليفربول بفارق ضئيل
كان هدف ماك أليستر في الوقت المحتسب بدل الضائع أكثر إثارة للإعجاب لأنه كان قد سجل هدفاً تم إلغاؤه قبل خمس دقائق فقط، لكنه نفض الغبار عن نفسه وسجل هدف الفوز. ومع ذلك، يصر على أنه يجب عليه هو وفريقه تحسين أدائهم إذا أرادوا الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى؛ فهم يحتلون حالياً المركز السادس، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف، على الرغم من أن مانشستر يونايتد يمكن أن يتقدم بثلاث نقاط إذا فاز على إيفرتون مساء الاثنين.
قال ماك أليستر: "بصراحة، لدي مشاعر مختلطة. أحب التسجيل، أحب الفوز، لذا من هذه الناحية أعتقد أنه يوم جيد حقًا.
"لكن من ناحية أخرى، لا أعتقد أننا لعبنا جيدًا. هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى تحسينها، لكن الفوز دائمًا ما يكون أفضل".
وعند سؤاله عن تأثير هدفه الملغى، أضاف: "اعتقدت أنني سأسجل هدفًا آخر حتى قبل رمية التماس.
"أخبرت هوغو [إكيتيكي] أن هذا سيكون هدفنا ووضعنا. لا أعرف ما إذا كان ذلك في تلك المرة أو في المرة التالية، لكنني حصلت على فرصة أخرى وأنا سعيد لأنها دخلت".
وتابع: "نحتاج إلى تحليل [المباراة] خلال الأسبوع، لكن الشوط الأول لم يكن جيدًا على الإطلاق. التمركز، الكثافة، الضغط - لم يكن أي شيء جيدًا. حسناً، ربما طريقة دفاعنا عن منطقة الجزاء، لأننا صدنا بعض التسديدات.
"لكنه لم يكن جيدًا ولم يكن على مستوى معاييرنا. في الشوط الثاني، لن أقول إنه كان جيدًا، لكنه كان أفضل قليلاً. حصلنا على بعض الفرص والأهم من ذلك أننا فزنا بالمباراة".
صاروخ سلوت
أكد سلوت للاعبيه أن ليفربول قد عانى من أسوأ شوط له تحت قيادته عندما انتهى الشوط الأول في نوتنغهام.
وأضاف: "كان هذا أسوأ شوط أول لعبناه. لكننا دافعنا عن منطقتنا بشكل جيد للغاية، وهذا هو السبب في أن النتيجة كانت لا تزال صفر-صفر. على الرغم من أن فورست كان الفريق الأفضل وأجبرنا على التراجع، إلا أننا دافعنا بشكل جيد للغاية في منطقتنا، في رأيي. كان علينا الدفاع عن العديد من الكرات الثابتة طوال المباراة، خاصة في الشوط الأول، لذا إذا تمكنا من نقل هذه العقلية إلى الملعب بأكمله، مع تحسين بعض الأمور في التعامل مع الكرة وربما عدم فقدان كل كرة نلمسها، لأن هذا ما حدث تقريبًا، فإنك تعلم أن هؤلاء اللاعبين يمكنهم تقديم أداء أفضل.
"حاولت أن أعطيهم بعض الطاقة لأقول، "نعم، لقد لعبوا يوم الخميس، مباراة صعبة خارج أرضهم، ربما نفدت طاقتهم، ونحن، بالتأكيد، لا يمكن أن تكون طاقتنا قد نفدت بعد". لذا ربما يمكن أن يوازن ذلك المباراة أكثر، أو يجعل المباراة في صالحنا. أشرت أيضًا إلى شوطنا الثاني ضد [مانشستر] سيتي، أننا قادرون، بعد شوط أول ربما لم يكن بالمستوى الذي نرغب فيه، على اللعب بشكل أفضل بكثير [في] الشوط الثاني".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ليفربول يواجه وست هام يوم السبت في محاولة للتقدم إلى المراكز الأربعة الأولى. وسيتوجه رجال سلوت إلى ولفرهامبتون المتذيل قبل خمسة أيام، قبل رحلة أخرى إلى مولينوكس في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي في 6 مارس.
