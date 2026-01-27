"لقد فقد عقله!" .. أرني سلوت يُغضب مشجعي ليفربول بتصريحه عن مساعدة باريس له للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

أشار سلوت إلى أن خروج الفريق مبكرًا من البطولة الأوروبية سمح له بتركيز طاقاته وموارده على الدوري المحلي، مما أدى في النهاية إلى تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين، معادلاً الرقم القياسي.

الريدز كان قد واجه باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وبعد مباراة مثيرة على مدار جولتين، انتهت بنتيجة 1-1 في مجموع الذهاب والإياب، خرج ليفربول من البطولة بركلات الترجيح 4-1 في أنفيلد.

على الرغم من الخسارة المؤلمة، التي وصفها سلوت بأنها "أفضل مباراة كرة قدم شارك فيها على الإطلاق"، إلا أنه يعتبرها الآن لحظة حاسمة.

وفي حديثه للصحفيين قبل مباراة كاراباج، قال: "مرة أخرى، ما سأقوله الآن لن يكون رأيًا شائعًا، ربما السبب في فوزنا بالدوري الموسم الماضي هو أننا لعبنا ضد باريس سان جيرمان. كان لدينا أسبوع للتحضير لمباريات الدوري (بعد خروجنا من دوري أبطال أوروبا)".

لكن هذه التعليقات أثارت غضب المشجعين لعدة أسباب..