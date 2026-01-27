Goal.com
Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
زهيرة عادل

"لقد فقد عقله!" .. أرني سلوت يُغضب مشجعي ليفربول بتصريحه عن مساعدة باريس له للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

مطالب إقالته تزداد الآن..

يبدو أن مشجعي ليفربول بدأوا يفقدون صبرهم تجاه المدرب أرني سلوت، بعد أن أثارت تعليقاته حول مساعدة باريس سان جيرمان له في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي غضب الكثيرين.

ويواجه الريدز فريق كاراباج في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، مع العلم أن كتيبة سلوت قد ضمنت بالفعل مكانًا في دور الملحق على الأقل.

  • سلوت يطلق تصريحًا جريئًا بشأن باريس سان جيرمان

    أشار سلوت إلى أن خروج الفريق مبكرًا من البطولة الأوروبية سمح له بتركيز طاقاته وموارده على الدوري المحلي، مما أدى في النهاية إلى تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين، معادلاً الرقم القياسي.

    الريدز كان قد واجه باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وبعد مباراة مثيرة على مدار جولتين، انتهت بنتيجة 1-1 في مجموع الذهاب والإياب، خرج ليفربول من البطولة بركلات الترجيح 4-1 في أنفيلد.

    على الرغم من الخسارة المؤلمة، التي وصفها سلوت بأنها "أفضل مباراة كرة قدم شارك فيها على الإطلاق"، إلا أنه يعتبرها الآن لحظة حاسمة.

    وفي حديثه للصحفيين قبل مباراة كاراباج، قال: "مرة أخرى، ما سأقوله الآن لن يكون رأيًا شائعًا، ربما السبب في فوزنا بالدوري الموسم الماضي هو أننا لعبنا ضد باريس سان جيرمان. كان لدينا أسبوع للتحضير لمباريات الدوري (بعد خروجنا من دوري أبطال أوروبا)".

    لكن هذه التعليقات أثارت غضب المشجعين لعدة أسباب..

    المشجعون الغاضبون يردون على نظرية سلوت

    اصطف مشجعو ليفربول لينتقدوا مدربهم، ومنهم @tdavid22_ الذي نشر على X: "لقد كنا سيئين في الدوري بعد مباراة باريس سان جيرمان، فزنا بالدوري بفضل أدائنا في النصف الأول من الموسم".

    وأضاف @NeilLfc_5: "إنه يعترف صراحةً أنه لا يستطيع إدارة عدة مسابقات. كيف لا يزال الناس يدافعون عنه؟ إنه محرج للغاية".

    في الوقت نفسه، أعرب @YNWA1980 عن خيبة أمله من تعليقات سلوت ودعا إلى إقالته أيضًا: "ألم نكن متصدرين الدوري بفارق 14 نقطة؟ باريس سان جيرمان، دفاع منخفض و2 ألقاب دوري في 30 عامًا. سلوت يكرر نفسه باستمرار. خمس انتصارات منذ سبتمبر. حان وقت الرحيل!".

    استمرت الانتقادات حيث أضاف @Fade_Cob2: "كنا متقدمين بفارق عشر نقاط في ذلك الوقت 😂😂. أحضروا ألونسو الآن".

    وقال @Samb37153: "فزنا بالدوري لأن باريس سان جيرمان هزمنا هاهاها".

  • سلوت غارق في المياه مع تعثر الدفاع عن اللقب

    أدى إنفاق ليفربول الضخم الذي بلغ 446 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف إلى رفع التوقعات إلى مستويات عالية للفوز بلقب آخر، لكن اللاعبون الذين تم التعاقد معهم، ومنهم ألكساندر إيزاك (125 مليون جنيه إسترليني) وفلوريان فيرتس (116 مليون جنيه إسترليني) وهوجو إيكيتيكي (79 مليون جنيه إسترليني)، قدموا أداءً متفاوتًا حتى الآن.

    كما أن الوضع مع النجم محمد صلاح كان مصدر إلهاء كبير، فعلى الرغم من توقيعه عقدًا جديدًا في أبريل 2025 يربطه بالنادي حتى عام 2027، استمرت التكهنات حول مستقبله، مدفوعة باهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين وبيان الأيقونة المصرية بأنه "لا تربطه أي علاقة" بسلوت.

    ليفربول يحلق عاليًا في أوروبا رغم صعوباته المحلية

    قد يكون دفاع ليفربول عن لقب الدوري في حالة سيئة، ولكن كانت هناك بوادر أحيانًا على تحسن الأداء في أوروبا، ففي العامين اللذين قضاهما سلوت في منصب المدير الفني في أنفيلد، حقق النادي نسبة فوز بلغت 76.5 في المائة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 13 مباراة من أصل 17 مباراة.

