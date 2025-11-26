فقد السيطرة على لاعبيه وفريقه مكسور الظهيرين! .. أرني سلوت يودع ليفربول إكلينيكيًا بـ"سقوط تاريخي أمام سحر آيندهوفن المغربي"

كرة القدم لعبة ليس لها أمان بالفعل؛ فممن الممكن أن يُشيد العالم أجمع بلاعب أو مدرب ما، ثم ينقلبون عليهم في اليوم التالي مباشرة.

هذا ما يُعيشه الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ وذلك بعد أن صنفه الكثيرين ضمن أفضل مدربي العالم، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

لكن.. مع النتائج الصادمة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أصبحنا ننتظر قرار "إقالة" سلوت من تدريب ليفربول، في أي وقت.

نعم.. ليفربول الذي ودع كأس الرابطة الإنجليزية مع احتلال "المركز الثاني عشر" في جدول ترتيب الدوري المحلي "البريميرليج"؛ ها هو يُعاني أوروبيًا أيضًا.

ليفربول سقط (1-4) أمام نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، مساء يوم الأربعاء، بملعب "أنفيلد" في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

آيندهوفن تقدم بهدف مبكر عن طريق إيفان بيريسيتش، وتحديدًا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يُعادل دومينيك سوبوسلاي لليفربول، في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني.. ضرب الفريق الهولندي بقوة؛ بتسجيله ثلاثية إضافية عن طريق جوس تيل وشهيب درويش "هدفين"، في الدقائق 56 و73 و90+1 - على التوالي -.

وتجمد الريدز بهذه النتيجة عند النقطة التاسعة من 5 مباريات، في "المركز الثاني عشر" بجدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية العريقة؛ بينما وصل آيندهوفن إلى النقطة الثامنة، في "المركز الرابع عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز آيندهوفن المستحق على ليفربول، في ليلة الأربعاء الأوروبية..