"لا نرغب في بث الذعر لديه" .. أرني سلوت يتحدث عن مستقبل فيرجيل فان دايك مع ليفربول

تحرّك ليفربول في وقت متأخر من نافذة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع قلب دفاع إضافي. وبينما كانت هناك منافسة على توقيع مرغوب بشدة من أمثال تشيلسي ومانشستر يونايتد، تمكن الريدز من حسم السباق لضم موهبة رين الشابة جاكيه.

يدرك أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليون الحاجة إلى تجديد صفوفهم، لا سيما مع اقتراب إبراهيما كوناتي من الدخول في وضعية اللاعب الحر وكبر سن قائد الفريق فان دايك.

ومع ذلك، فإن سلوت واثق من أن مواطنه فان دايك، الذي كان جزءًا من منظومة الريدز منذ يناير 2018، قادر على توقيع عقد جديد مع ليفربول، إذ تمتد شروطه الحالية حتى صيف 2027.