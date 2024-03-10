أرنولد محق .. بريميرليج كلوب بكل إنجازات جوارديولا مع السيتي!

إنجازات كلوب لا تقارن ببطولات جوارديولا!

يقدم فريق ليفربول هذا الموسم مستويات ونتائج رائعة تحت قيادة مدربهم الألمانى يورجن كلوب، ويستحق أن تكون نهاية مسيرته مع الريدز سعيدة وتاريخية.

"هذا يعني المزيد"، لقد كان شعارًا مثيرًا من قسم التسويق في ليفربول قبل بضع سنوات وتسبب فى غضب الجماهير المنافسة، وكان معنى الشعار أنه بغض النظر عن عدد الجوائز التي فازت بها الأندية الأخرى، فإنها لن تحمل أبدًا نفس الأهمية عندما يفوز ليفربول.

وتحدث ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول عن مواجهة القمة اليوم الأحد بين فريقه ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي وأثارت تصريحاته جدلًا كبيرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال نجم ليفربول لموقع "FourFourTwo": "الأمر صعب نحن نواجه آلة مصممة للفوز هذه أبسط طريقة لوصف السيتي وتنظيمهم، وبالنظر إلى هذه الحقبة وعلى الرغم أنهم فازوا بألقاب أكثر منا وربما كانوا أكثر نجاحًا، ولكن بطولتنا ستعني المزيد بالنسبة لنا ولجماهيرنا بسبب الأوضاع في كلا الناديين".