علي سمير

هدفه الأشهر كان في شباكهم .. أرشافين "عاشق برشلونة الكسول" الذي أغضب جماهير ريال مدريد ويتمنى فشل أربيلوا!

سبق أن قام بتصوير نفسه من أمام أحد متاجر النادي المدريدي بقميص برشلونة

"أتمنى أن يفشل ألفارو أربيلوا" .. جملة لو سمعتها ستظن أنها قادمة من أحد أهم أساطير برشلونة، يعبر من خلالها كراهيته تجاه الغريم التقليدي لريال مدريد، ولكن في الحقيقة صاحبها لم يلعب أبدًا للفريق الكتالوني.

أندريه أرشافين، هو من خرج بهذه التصريحات، وهو النجم الروسي الذي عرفناه مع زينيت، ومستوياته المبهرة في يورو 2008، والتي جعلت أرسين فينجر يتحدى أي ضغوط مالية من أجل جلبه لآرسنال.

علاقة أرشافين ببرشلونة على أرض الواقع، تقتصر فقط على شائعات انتقاله للفريق في 2008، ومع ذلك، فهو لا يتردد لمغازلة النادي من حين لآخر عبر وسائل الإعلام.

  • FBL-KSA-ESP-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    يتعجب من فارق النقاط بالدوري الإسباني

    ألفارو أربيلوا جاء لريال مدريد بمنتصف هذا الموسم بشكل مؤقت تعويضًا لرحيل تشابي ألونسو، وبدأ بشكل كارثي بالسقوط 3/2 أمام ألباسيتي في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، وهي نتيجة تعجب أرشافين وتعجله سعيدًا.

    ولكن ما حدث بعدها لا يأتي على هوى الروسي، لأن ريال حقق 3 انتصارت متتالية، على موناكو 6/1 في دوري أبطال أوروبا، وأمام ليفانتي وفياريال بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني.

    ورغم تحسن نتائج ريال مع أربيلوا، قال أرشافين لقناة "ماتش تي في" الروسية:"أشعر بالاندهاش لأن برشلونة يتقدم على ريال مدريد بفارق نقطة واحدة فقط في ترتيب الليجا".

    وأضاف:"ريال مدريد يلعب بصورة متواضعة للغاية، لدرجة أنني توقعت أن مركزهم أقل بكثير مما هو عليه، أربيلوا في موقف معقد للغاية هذا الموسم".

    وتابع:"بصفتي مشجعًا لبرشلونة، آمل أن يفشل أربيلوا مع ريال مدريد، بالنسبة له المفتاح هو التواصل مع اللاعبين والنجوم في ريال مدريد، وليس ابتكار الأفكار الجديدة والاستراتيجيات، ألونسو فشل في تحقيق ذلك".

    ما قاله أرشافين يأتي بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي قال فيها بعد فوز ريال مدريد على كايرات ألماتي 5/0 بدوري أبطال أوروبا:"كل هزيمة لريال هي بمثابة بلسم على قلبي".

  • Greece v Russia - Group A: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    علاقة عشق "من بعيد"

    أرشافين سبق أن تحدث عن عشقه لبرشلونة منذ عام 1992، وقال إن تشجيعه للنادي الكتالوني جاء بسبب الأساطير الذين لعبوا له مثل رونالدينيو ورونالدو الظاهرة وغيرهم من الأساطير.

    نجم آرسنال السابق التقط صورة بقميص برشلونة والرقم "10" من أمام أحد المتاجر الخاصة بريال مدريد من قبل، وهو مشهد أغضب عشاق الميرينجي، وجعل اللاعب المعتزل يمتلك علاقة خاصة مع النادي المنافس وجماهيره.

    صاحب الـ44 سنة كان على وشك الانتقال إلى برشلونة في 2008، في صفقة تقدر قيمتها 25 مليون يورو وفقًا لوسائل إعلام روسية، ولكن زينيت رفض إتمام الاتفاق في اللحظات الأخيرة.

    وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال أرشافين:"لن ألعب لريال مدريد حتى لو عرضوا جميع الأموال في العالم، أصدقائي يندهشون دائمًا من حديثي بهذه الطريقة، ولكني أعشق برشلونة منذ زمن طويل".

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-BARCELONAAFP

    هدفه الأشهر كان في شباكهم

    مشوار اللاعب كان مثيرًا للجدل بشكل عام، حيث ظهرت اتهامات بأن مسيرته كان ستختلف كثيرًا لو لم يكن كسولًا، وانتشرت تكهنات حول فشله بسبب قلة أداء الواجبات الدفاعية، وعدم بذله المجهود الكافي في الملعب أو التدريبات رغم موهبته الفائقة في المراوغة والتسديد.

    بداية بزوغ أرشافين كانت مع زينيت الروسي، والمستويات المبهرة التي قدمها مع بلاده في يورو 2008، حيث سجل في شباك السويد بدور المجموعات وأيضًا أمام هولندا في الفوز 3/1 على الطواحين الهولندية بربع النهائي.

    وكان الجناح المميز أحد أهم أسباب تأهل روسيا في مفاجأة مدوية إلى نصف نهائي هذه النسخة، قبل الخروج القاسي أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة.

    برشلونة حاول ضمه في هذا العام، ولكن زينيت تمسك به حتى النهاية، ليأتي آرسنال بمحاولة أخرى في 2009، ولم يستطع وقتها النادي الروسي المقاومة، وتخلى عنه مقابل 16.50 مليون يورو، في صفقة دراماتيكية استمرت حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي لهذا العام.

    فترة أرشافين كانت متقلبة مع آرسنال، وأبرز لحظاتها كانت رباعيته في ليفربول، بالمباراة التي تعادل فيها المدفعجية أمام الريدز 4/4 على ملعب أنفيلد، في 21 أبريل 2009 بالدوري الإنجليزي.

    ولعل أحد أبرز أهدافه وإن لم يكن أشهرهم على الإطلاق، كان هدف الفوز على برشلونة في 16 فبراير 2011، عندما سجل الهدف الثاني لآرسنال في شباك الفريق الكتالوني، لتصبح النتيجة 2/1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل خسارة المدفعجية في الإياب وخروجهم من البطولة.

    ورغم الانطلاقة المذهلة لمسيرته، وتسجيل 31 هدفًا وصناعة 45 مع آرسنال في 144 مباراة، إلا أن أرشافين أنهى مشواره الكروي في الظل، بتجارب مع زيتين وكوبان كراسنودار، قبل الاعتزال مع كايرات ألماتي الكازاخستاني.

