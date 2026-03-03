أرسنال وإنتر يتعرفان على مطالب ليون جوريتزكا المالية بينما يدرس لاعب الوسط خياراته الصيفية قبل رحيله عن بايرن ميونيخ

وفقًا لـ Tuttosport ، تم الكشف أخيرًا عن الإطار المالي لرحيل جوريتزكا الوشيك عن بايرن ميونيخ. سيصبح لاعب خط الوسط البالغ من العمر 31 عامًا لاعبًا حرًا مطلوبًا بشدة عندما ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو. وقد حدد ممثلوه في وكالة ROOF متطلباته الأساسية بشكل قاطع وأبلغوا بها جميع الأندية المهتمة في أوروبا.

يطلب اللاعب الدولي الألماني على وجه التحديد عقدًا مضمونًا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 6.5 مليون يورو صافي في الموسم. بالنسبة لإنتر، فإن تلبية هذا المبلغ المالي الكبير بنجاح ستضعه على الفور على قدم المساواة مع أعلى اللاعبين دخلاً. سيتطابق هذا تمامًا مع الرواتب الحالية التي يتقاضاها نجوم خط الوسط المحوريين نيكولو باريلا وهاكان كالهانوغلو، حيث يتطلع بطل إيطاليا إلى تجديد تشكيلته بشكل استراتيجي للموسم المقبل.