أرسنال في طريقه للاحتفال بأقدم يوم سانت توترينغهام على الإطلاق

إذا سارت النتائج كما هو مخطط لها هذا الأحد، فسوف تحطم الرقم القياسي السابق لأقرب يوم سانت توترينغهام. تم تحديد المعيار الحالي في 9 مارس 2008، خلال عهد أرسين فينجر. ظهر مصطلح "يوم سانت توترينغهام" لأول مرة على موقع "Arseweb" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأصبح منذ ذلك الحين جزءًا أساسيًا من ثقافة كرة القدم الإنجليزية. حقيقة أنه قد يأتي في 1 مارس تسلط الضوء على الفجوة الهائلة التي نشأت بين الناديين خلال آخر 18 شهرًا من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان الفوز الساحق 4-1 في ملعب توتنهام هوتسبير في نهاية الأسبوع الماضي، والذي شهد تصدر إيبيريشي إيزي وفيكتور جيوكيريس عناوين الصحف بتسجيلهما هدفين لكل منهما، بمثابة تذكير قاتم بالمسار الحالي لكلا الفريقين. بينما استعاد أرسنال تقدمه بخمس نقاط على مانشستر سيتي بفضل هذا الفوز، بقي توتنهام يحدق في الهاوية. يتأخر توتنهام حاليًا بـ 32 نقطة عن منافسه، ويكافح بشدة من أجل البقاء. يواجه المدرب المؤقت الجديد إيغور تودور، الذي حل مؤخراً محل توماس فرانك، مهمة صعبة للغاية للحفاظ على مكانة النادي في الدوري الممتاز.