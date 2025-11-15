SPAIN-TRIAL-ASSAULT-WOMEN-RUBIALES-FBLAFP
محمد سعيد

"أردت رميه بالخبز أيضًا" .. عم لويس روبياليس يكشف كواليس واقعة هجومه على ابن أخيه بالبيض!

تبعات قضية روبياليس وجيني هيرموس بلا نهاية..

في أول تعليق له بعد الحادثة المثيرة للجدل، خرج عم الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن صمته عقب واقعة رمي ابن أخيه بالبيض خلال حفل إطلاق كتابه الجديد بعنوان "قتل روبياليس".

وأكد العم أنه يشعر بحالة رائعة وكأنه عاد لتوه من عطلة مريحة، فيما أثيرت مزاعم غريبة حول نيته استخدام عصي الخبز أيضًا في الهجوم.

  • أحداث غير عادية في إسبانيا

    شهد حفل توقيع كتاب "قتل روبياليس"، فوضى غير متوقعة بعدما تعرض للرشق بالبيض من قبل عمه لويس روبين روبياليس أمام عدسات الكاميرات.

    وأكد لويس روبياليس، الذي يسعى لإعادة تقديم نفسه للرأي العام، هوية المعتدي، واصفًا إياه بـ"المختل"، مشيرًا إلى أنه ظن في البداية أنه كان يحمل سلاحًا.

    ويأتي إطلاق الكتاب في أعقاب إدانة روبياليس، بالاعتداء الجنسي بسبب قبلته غير الرضائية للاعبة جيني هيرموسو خلال مراسم تتويج كأس العالم للسيدات 2023، وهي القضية التي أطاحت بمسيرته المهنية رغم إسقاط تهمة الإكراه المنفصلة عنه.

    وقد رُوّج للكتاب باعتباره محاولة لعرض "حقيقته غير المحررة"، فيما يواصل روبياليس الادعاء بأنه ضحية الإعلام والمؤسسات والسياسيين، غير أن الحادث الأخير ألقى الضوء على الانقسامات العميقة في محيطه الشخصي، والتي امتدت حتى داخل أسرته.

    وقال روبياليس عقب الواقعة: "الآن اكتشفت أنه عمي بالدم، اسمه لويس روبين، وهو في مثل عمري. لقد رشقني بالبيض لأنه شخص مختل، ولا أجد مبررًا لذلك. اعتقدت أنه كان مسلحًا، وذهبت وراءه خوفًا على الأسرة".

    وأضاف: "لحسن الحظ أوقفوني، فقد رأيت امرأة حامل وطفلين، وفكرت في سلامتهم. لو كنت قد أمسكته، لكان الوضع مختلفًا الآن".

    • إعلان

  • عم لويس روبياليس: "لدي طاقة إيجابية"

    أأدلى عم الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بتصريحات لوسائل الإعلام على درجات محكمة بلازا دي كاستيلا في مدريد، عقب حادثة رشق ابن أخيه بالبيض خلال حفل توقيع كتابه الجديد.

    وعند سؤاله عمّا إذا كان يتوقع ملاحقته قضائيًا من قبل روبياليس للحصول على تعويض، أجاب مستنكرًا: "لماذا سيرفع دعوى ضدي؟" فيما كشف أحد الصحفيين الذين تحدثوا إليه أن العم كان يخطط لاستخدام أطعمة أخرى في الهجوم، قائلاً إنه "أعد أيضًا كيسًا من أعواد الخبز لرميه خلال الحدث".

    وقال في حديثه لقناة تليسينكو: "أنا بخير جداً، كأنني عدت للتو من عطلة لمدة 15 يومًا في بينيدورم، ولدي تلك الطاقة الإيجابية".

  • روبياليس يرفض الاعتذار

    ما زال رفض لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، تقديم اعتذار مباشر للاعبة جيني هيرموسو يثير موجة غضب واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية. ففي تصريحات حديثة، قال روبياليس: "لن أعتذر لجيني هيرموسو لأنني سألتها وقالت: 'حسنًا'. جيني وأنا نعلم أن ما يُقال غير صحيح. كانت قبلة عاطفة، بلا أي دلالة جنسية".

    وأضاف أن هيرموسو كانت "صديقة جيدة" ساعدت المنتخب كثيرًا رغم إضاعتها ركلة جزاء، مشيرًا إلى أنه تحدث معها على متن الطائرة بعد المباراة واقترح أن يخرجا معًا لتوضيح الموقف، لكنها رفضت. كما أكد أن هناك مزاعم بوجود ضغوط عليها، وأن فريقه طلب عرض فيديو لإثبات العكس، غير أن القاضي رفض إدراجه ضمن الأدلة.

  • TOPSHOT-SPAIN-TRIAL-ASSAULT-WOMEN-RUBIALES-FBLAFP

    روبياليس مقتنع بنظرية المؤامرة ضده

    واصل لويس روبياليس، الدفاع عن نفسه في قضية "قبلة هيرموسو"، معتبرًا أن ما حدث كان رد فعل مبالغًا فيه تغذيه أجندات سياسية واجتماعية.

    وقال: "لقد كان خطأً، لم أكن على صواب. لكن ما جرى من تضخيم وتشويه وأخذ الأمور إلى أقصى الحدود يخدم مصالح معينة، وهو أكثر مما أستحق".

    ورغم إقراره بارتكاب خطأ، شدد روبياليس على أنه اعتذر بالفعل، مضيفًا: "بصفتي رئيسًا، كان يجب أن أكون أكثر هدوءًا وأكثر احترافية"، لكنه اتهم أطرافًا سياسية وإعلامية باستغلال القضية.

    وأشار روبياليس إلى أن "اليسار المتطرف" في إسبانيا حرّك الأحداث بسرعة لتغيير المشهد السياسي، وأن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز استفاد من القضية لصرف الأنظار عن ملفات أخرى مثل العفو عن الانفصاليين.

    كما اتهم وسائل الإعلام المدعومة من الدوري الإسباني بالمشاركة في حملة ضده، معتبرًا أن استهدافه كان واضحًا ومقصودًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا crest
ألمانيا
GER
أسبانيا crest
أسبانيا
ESP