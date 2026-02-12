أطلق سرحات بيكمازي، المدير السابق لقسم الاستكشاف في نادي فنربخشة والذي اكتشف غولر، مزاعم مذهلة بشأن معاملة اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في العاصمة الإسبانية. وفي حديثه إلى Sports Digitale، أشار بيكمازي إلى أن غولر يتعرض لعزل منهجي داخل الفريق.

وقال بيكمازي: "أردا غولر يتعرض للتنمر"، مستخدماً مصطلحاً يرتبط غالباً بالتنمر والتحرش في مكان العمل في أوروبا. وأوضح أن اللاعب لم يأت إليه مباشرة لتقديم شكوى، لكن الوضع كان متوقعاً بالنظر إلى بيئة القرش التي يسودها بطل أوروبا. "لم يشتك لي، لكنه كان يعلم أن هذا سيحدث. قلت له أن يتحلى بالصبر".

تُظهر هذه الادعاءات صورة مقلقة للصراع الداخلي في ريال مدريد. منذ وصوله في عام 2023، كافح جولر للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، وهو وضع يُعزى غالبًا إلى الإصابات والمنافسة. ومع ذلك، يصر بيكمازجي على أن المشكلة شخصية أكثر بكثير، مدعيًا أن فصيلًا معينًا داخل غرفة الملابس يعمل بنشاط ضد الشاب.