"الحلال" لريال مدريد أصبح "حرامًا" على آرسنال .. أرتيتا ورحلة "تدمير كرة القدم" مثلما فعل جوارديولا!

أرتيتا بعد هذا الموسم فعل ما يشبه بـ"وضع القدم على مكابح أو فرامل السيارة"، ولعب بأسلوب أكثر تحفظًا يعطي الكثير من الاهتمام للجوانب الدفاعية، وحرص على جلب أفضل المدافعين مثل يوريين تيمبر وريكاردو كالافيوري وبييرو هينكابي وكريستيان موسكيرا وغيرهم.
كل لاعب يحاول الذهاب للهجوم يفكر فيما سيحدث بعد قطع الكرة، مما أثر كثيرًا على حالة المرونة والانسيابية ونسبة المجازفة، خاصة وأن الفريق ينتهج أسلوب اللعب التموضعي الذي يجعله "محفوظًا" لدى فرق معينة تضع خطتها وفقًا لطريقة المنافس.
الفرق مثل "برايتون وإيفرتون وأستون فيلا ووست هام وبرينتفورد" وغيرها، بدأت تلعب أمام آرسنال بطريقة واحدة، تكتلات دفاعية محصنة، ورقابة مزدوجة على الحل المهاري الوحيد الأكثر فعالية وهو بوكايو ساكا، وبالفعل كان ذلك أحد أهم أسباب خسارة آرسنال للقب في آخر 3 مواسم.
الحل هنا كان في استغلال الكرات الثابتة، كل المساحات مغلقة، تلعب أمام فريق بلا طموح للهجوم ضدك، إذن الحل عند المدرب المتخصص نيكولاس جوفر، الذي قام بتعليم اللاعبين طريقة مرعبة للتسجيل من الركنيات والضربات الثابتة بجوار منطقة الجزاء.
أرتيتا لم يخرج للتذمر من أن الفرق تلعب بطريقة دفاعية أمامه "مثلما فعل أرني سلوت هذا الموسم"، بل عثر على حل للمشكلة وطريقة تجعله يتفوق نسبيًا على التكتلات الدفاعية المتحصنة، ولكن هذا لا يعجب عشاق مشجعي الفرق الأخرى!
ما يجب أن يفعل أرتيتا؟ هل يخبر لاعبيه بعدم إجادة الكرات الثابتة "السلاح المتاح لجميع الفرق"؟ هل يخبر ديكلان رايس وبوكايو ساكا بتنفيذ الركنيات بركلها في وجهه شخصيًا أو بوجه زملائهما أو لعبها في المدرجات؟ لأن هناك مشجعًا لمانشستر يونايتد أو توتنهام لا تعجبه طريقة انتصار آرسنال!
ما هو الإجراء الصحيح الذي يجب أن يتخذه أرتيتا لمنع هذا التذمر؟ آرسنال ينفذ الركلات الثابتة أمام الجميع، ويمكن لأي مدرب العثور على طريقة لإيقافها، ولماذا لا يتم الهجوم على الفرق التي تأتي ملعب الإمارات بعشر لاعبين داخل وحول منطقة الجزاء ولا تظهر أي طموح في التسجيل؟ أليس هذا تدميرًا لمتعة كرة القدم؟
كما أن هناك حقيقة يخرجها البعض من السياق لإثبات نظريتهم، وهي أن آرسنال يلعب كرة قدم أكثر إمتاعًا في دوري أبطال أوروبا، وحقق العلامة الكاملة، منتصرًا بأريحية على بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وإنتر، كما أنه صاحب الهجوم الأقوى في مرحلة الدوري بـ23 هدفًا، متفوقًا على برشلونة وريال مدريد وكل الكبار، مما يؤكد أن المشكلة الرئيسية تظهر في التكتلات المبالغ فيها في البريميرليج.
بعيدًا عن آرسنال، لماذا كانت استعانة ليفربول بمدرب متخصص للكرات الثابتة أمر مبهر وخطوة متقدمة في الكرة الحديثة؟ بينما الأمر تحول إلى "جريمة" لتفوق المدفعجية فيها على الجميع.
كم مرة لعب فيها ريال مدريد بطريقة سيئة وأنقذته كرة ثابتة سجلها سيرخيو راموس؟ وقتها كنا نقول شخصية البطل وعظمة الميرينجي و90 دقيقة في سانتياجو برنابيو أطول مما نعتقد، ولم يكن متعلقًا بتدمير اللعبة.