أربيلوا: لا أفهم سر تأخر حسم قضية نيجريرا.. ورودريجو أخطأ!

ردًا على الانتقادات التي وجهت له بخصوص منح اللاعبين يومين من الراحة خلال أسبوع مزدحم، دافع أربيلوا عن خططه البدنية التي يضعها بالتعاون مع المعد البدني الشهير أنطونيو بينتوس.

وقال أربيلوا: "التخطيط يدور حول تنظيم أنفسنا لمواجهة الأسبوع بأفضل طريقة ممكنة، أنتم تعرفون مدى أهمية بينتوس بالنسبة لنا، ولا أحد يشك في هذه الخطط".

وأضاف: "في أول 20 يومًا لي هنا، حصل اللاعبون على يومين إجازة، لا أعلم إذا كان ذلك يبدو كثيرًا أو قليلًا بالنسبة للبعض، لكنه كان أسبوعًا مزدحمًا للغاية وكانوا بحاجة لاستعادة أنفاسهم".