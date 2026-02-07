ظهر مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، في مؤتمر صحفي حاد وشامل قبل المواجهة المرتقبة لفريقه ضد فالنسيا في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
أربيلوا لم يكتف بالحديث عن الجوانب الفنية، بل تطرق بقوة إلى الملفات الشائكة التي تسيطر على الوسط الرياضي الإسباني، وعلى رأسها قضية نيجريرا المعلقة.
أربيلوا: لا أفهم سر تأخر حسم قضية نيجريرا.. ورودريجو أخطأ!
قضية نيجريرا.. "الفضيحة الكبرى"
لم يتردد أربيلوا في التعبير عن استيائه من عدم حسم التحقيقات في قضية نيجريرا، وقال أربيلوا: "أعتقد أنه لا أحد يفهم لماذا تظل أكبر فضيحة في كرة القدم الإسبانية دون حل حتى الآن، أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يقلق الكثير من الناس".
الاستعداد لموقعة "الميستايا"
وعن مواجهة فالنسيا غدًا الأحد، أكد المدرب الشاب أن فريقه يستعد لمواجهة من الطراز الرفيع تتطلب تركيزًا ذهنيًا وبدنيًا خاصًا.
وقال أربيلوا: "سأقرر موقف اللاعبين العائدين من الإصابة غدًا، نحن ندرك تمامًا مدى صعوبة مباراة الغد، إنها مواجهة معقدة بسبب الأجواء الجماهيرية وقوة الفريق الذي يدفعه فالنسيا دائمًا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا إذا أردنا العودة بالنقاط الثلاث".
الدفاع عن بينتوس ونظام الراحة
ردًا على الانتقادات التي وجهت له بخصوص منح اللاعبين يومين من الراحة خلال أسبوع مزدحم، دافع أربيلوا عن خططه البدنية التي يضعها بالتعاون مع المعد البدني الشهير أنطونيو بينتوس.
وقال أربيلوا: "التخطيط يدور حول تنظيم أنفسنا لمواجهة الأسبوع بأفضل طريقة ممكنة، أنتم تعرفون مدى أهمية بينتوس بالنسبة لنا، ولا أحد يشك في هذه الخطط".
وأضاف: "في أول 20 يومًا لي هنا، حصل اللاعبون على يومين إجازة، لا أعلم إذا كان ذلك يبدو كثيرًا أو قليلًا بالنسبة للبعض، لكنه كان أسبوعًا مزدحمًا للغاية وكانوا بحاجة لاستعادة أنفاسهم".
سقف الطموحات والتحسن التكتيكي
أوضح أربيلوا أن الفريق لا يزال في مرحلة التطور تحت قيادته، مؤكدًا أن الوصول للكمال يتطلب وقتًا وعملاً شاقًا.
وقال أربيلوا: "الفرق الكبيرة يجب أن تفعل الكثير من الأشياء بشكل صحيح للفوز، يجب أن نصل لمرحلة التفكير التلقائي في الملعب، وأن نفكر جميعًا بنفس الطريقة".
وأضاف: "ركزنا هذا الأسبوع على مواصلة التحسن في جميع جوانب اللعبة، نحن لا نزال بعيدين جدًا عن سقف طموحاتنا".
ملف اللاعبين: ماتانتونو، إبراهيم دياز، ورودريجو
تحدث المدرب عن بعض الأسماء في صفوفه، مشيدًا بالمواهب الشابة وكيفية التعامل مع أخطاء النجوم.
وقال أربيلوا عن الشاب ماتانتونو: "هو فتى رائع جاء إلى مدريد في سن مبكرة جدًا بإمكانيات هائلة، أنا سعيد جدًا بعمله والتزامه، وقدرته على المراوغة تظهر بوضوح في كل لمسة".
وأضاف عن إبراهيم دياز: " لديه القدرة على اللعب في الوسط وبين الخطوط، هو موهوب جدًا واستخدامه يعتمد على ما تتطلبه المباراة".
أما عن طرد رودريجو الأخير في لشبونة، فقال أربيلوا: "لقد أصدر بيانًا أعرب فيه عن أسفه، هو يعلم أنه ارتكب خطأ، والمهم الآن هو استعادته في أفضل حالة ممكنة ليساعدنا كما اعتاد".
موقف الفريق في الليجا والأبطال
يدخل ريال مدريد مواجهة الميستايا وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ملاحقاً غريمه التقليدي برشلونة الذي يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط، مما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي لضمان البقاء في دائرة المنافسة على اللقب.
أما على الصعيد الأوروبي، فيستعد النادي الملكي لخوض دور ملحق خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على المدرب الجديد لتجاوز هذه العقبة القارية والوصول إلى دور الـ16.
فبراير المزدحم
وينتظر الميرينجي جدول مباريات مكثف خلال شهر فبراير الحالي، يختبر مدى عمق القائمة وجاهزية اللاعبين البدنية تحت قيادة أربيلوا؛ فبعد لقاء فالنسيا غداً، سيواجه الفريق ريال سوسيداد في الدوري، ثم يصطدم ببنفيكا البرتغالي في مواجهة أوروبية حاسمة ذهاباً وإياباً.
كما يتضمن الشهر مواجهات أخرى قوية ضد أوساسونا وخيتافي، وهي السلسلة التي ستحدد بشكل كبير ملامح موسم الفريق ومدى نجاح التحول الفني الذي طرأ منذ تولي أربيلوا المسؤولية قبل ثلاثة أسابيع.