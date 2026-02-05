"كذبة أربيلوا في المؤتمر الصحفي" .. انفجار لاعبي ريال مدريد بعد مواجهة رايو فاييكانو

لم يمضِ على تولّي ألفارو أربيلوا منصبه في ريال مدريد حتى شهر واحد، ومع ذلك بدأت تظهر أولى التقارير عن توترات مع اللاعبين.
ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، وقع مؤخرًا مجددًا انفجار داخل غرفة الملابس.
يُقال إن سبب الخلاف كان الفوز الصعب 2:1 الذي حققه ريال مدريد في نهاية الأسبوع الماضي على رايو فاييكانو.
وسجل كيليان مبابي هدف الفوز الحاسم في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء. وبعد المباراة، يُزعم أن النجوم واجهوا أربيلوا في غرفة الملابس وانتقدوا أسلوبه في اللعب وتوجهه التكتيكي.
ووفقًا لصحيفة "سبورت"، أعرب لاعبو ريال مدريد عن شكوكهم بشأن أساليب أربيلوا ويرون أن ابن الـ43 عامًا مجرد مدرب مؤقت، ما يقوض سلطته داخل غرفة الملابس.
ويُقال إن مشادة غرفة الملابس كانت أيضًا السبب وراء وصول أربيلوا متأخرًا ساعة إلى المؤتمر الصحفي الذي تلا ذلك. وعندما سُئل عن السبب، أجاب ببساطة: "أنا بخير، شكرًا على اهتمامكم. شكرًا جزيلًا."
وعقب الحادثة مباشرة، تبيّن أيضًا أن اللاعبين سيحصلون على يومين إجازة، رغم أن أربيلوا كان قد شدد سابقًا على أنهم بحاجة ماسة إلى مزيد من التدريبات.
تم تقديم أربيلوا رسميًا في 13 يناير كمدرب جديد لريال مدريد، بعد أن انفصل النادي عن ألونسو بعد نصف عام فقط. وكان أحد الأسباب حينها أيضًا توترات في غرفة الملابس بين الفريق والمدرب، والتي يُقال إن أربيلوا يعاني منها الآن أيضًا.
وعلى وجه الخصوص، يُعتقد أن النجمين فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام كانت لديهما مشاكل مع ألونسو. ووفقًا لتقارير إعلامية، سادت لفترة ما حالة أشبه بـ"حرب باردة" حقيقية بين المدرب والفريق، وأن ألونسو هو الآخر لم يحظَ بالمكانة المطلوبة لدى اللاعبين.
ظهر هذا بوضوح في مشهد واحد: بعد الهزيمة في نهائي كأس السوبر أمام الغريم اللدود "برشلونة" دفع مبابي جانبًا توجيهات ألونسو وحث زملاءه على التخلي عن ممر الشرف الذي يُعد عادةً إلزاميًا لحامل اللقب المتوج حديثًا.
ومن الناحية الرياضية، بالكاد يمكن ملاحظة أي تحسن منذ تولي أربيلوا المهمة أيضًا، ففي ظهوره الأول، تجرّع الملكيون الإهانة في الكأس وخرجوا أمام فريق ألباسيتي من الدرجة الثانية. وفي دوري أبطال أوروبا تلقى الفريق هزيمة 2:4 أمام بنفيكا لشبونة، ليتراجع بذلك خارج المراكز الثمانية الأولى التي كانت ستعني التأهل المباشر إلى دور الـ16.
على الأقل، تقلص الفارق في الدوري مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة فقط. فيما يحل ريال ضيفًا على فالنسيا يوم الأحد.
المركز الأول - نادي برشلونة، 55 نقطة
المركز الثاني - ريال مدريد، 54 نقطة
المركز الثالث - أتلتيكو مدريد، 45 نقطة