Edu to blame for Forest mess.jpgGetty/GOAL
James Westwood

أربعة مدربين في موسم واحد؟! إقالة شون دايتش هي أحدث تطور في انهيار نوتنغهام فورست - لكن المدير الفني السابق لأرسنال إيدو هو المسؤول الأكبر عن الهبوط غير المبرر نحو الهبوط

ها نحن ذا! انتهت رسمياً حقبة شون دايتش في نوتنغهام فورست - بعد 114 يوماً فقط و18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان التعادل 0-0 على أرضه مع ولفرهامبتون المتذيل للجدول هو القشة التي قصمت ظهر البعير. يغادر دايتش سيتي جراوند مع الفريق في المركز 17 في الجدول، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط مع بقاء 12 مباراة من موسم 2025-26.

الآن، مع تزايد خطر الهبوط، يستعد فورست لكتابة التاريخ بتعيين مدربه الرابع في موسم كارثي تمامًا. لم يشعر المشجعون بالدهشة أو الصدمة من رحيل دايتش، وحتى الرجل نفسه بدا أنه يعلم أن وقته قد انتهى.

قال المدرب البالغ من العمر 54 عامًا في مؤتمره الصحفي الأخير بعد المباراة: "المالك [إيفانجيلوس ماريناكيس] كان عادلًا معي، دون أدنى شك. عادل في هذه الحالة". "إذا أراد المالك إجراء تغيير، فهذا شأنه، وهذه هي طبيعة كرة القدم الآن، هذه هي الحقيقة.

"ما أقوله هو أن الملاك هم الملاك. إنهم لا يرحبون بك، الأمر يحدث ببساطة، إذا كان هذا هو الحال. أنا واقعي. أفهم أن الضجة هنا قد تغيرت بشكل كبير منذ المباريات القليلة الماضية. أشعر بالإحباط لأن النتائج ليست سيئة. لكن هذه هي طبيعة كرة القدم الحديثة. المطالب عالية. لقد تغير ذلك بشكل كبير في العامين الماضيين على الأرجح. المطالب تزداد أكثر فأكثر".

لكن من المؤكد أن دايتش شعر بإحباط شخصي لوصوله إلى هذا المستوى المتدني بهذه السرعة. كان لديه عمل غير مكتمل في فورست، حيث كان لاعبًا في أكاديمية النادي تحت قيادة الأسطورة براين كلوف في أواخر الثمانينيات، وكان لديه مساعدان مثاليان لمساعدته على النجاح في قيادة الفريق، هما إيان ووان وستيف ستون، وهما بطلان محبوبان سجلا معًا أكثر من 400 مباراة مع النادي.

"أنا أهتم بهذا النادي. لقد أوضحت ذلك. أنا أعمل بجد"، أضاف ديتش بعد مباراة ولفرهامبتون. لكن هذا لا يعني أنه كان الشخص المناسب لهذا المنصب. كان على فورست إجراء تغيير آخر لتجنب الإذلال النهائي. ومع ذلك، فإن ديتش ليس الوحيد الذي يتحمل مسؤولية محنة فورست.

  • SC Braga v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    سقوط دايتش

    حقق دايتش بالفعل أفضل نسبة فوز بين جميع مدربي فورست تحت قيادة ماريناكيس (47.1٪)، متقدماً على ستيف كوبر ومارتن أونيل. سجل 10 انتصارات في 25 مباراة في جميع المسابقات إلى جانب 10 هزائم وخمس تعادلات، وقاد فورست إلى تصفيات الدور النهائي من الدوري الأوروبي.

    كما تولى قيادة فريق كان يعاني في المركز 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حقق فوزًا واحدًا فقط في أول ثماني مباريات. كانت الثقة في الفريق قد تراجعت بشكل كبير بعد 39 يومًا من تولي أنجي بوستيكوغلو مهامه، لكن دايش سرعان ما أعادها، محققًا أربعة انتصارات في أول ثماني مباريات.

    كما بدأ فورست العام الجديد بقوة في الدوري، بفوزه على وست هام 2-1 في لندن ستاديوم قبل أن يتعادل 0-0 مع المتصدر أرسنال. لكن بين هذين الفوزين، تعرض فورست لهزيمة مفاجئة في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق ريكسهام من دوري الدرجة الثانية، مما وضع دايتش تحت ضغط كبير لأول مرة.

    بدأت الفجوة بين المدرب والمشجعين تتسع، ولم يؤد الفوز التالي على برينتفورد والتقدم في الدوري الأوروبي إلا إلى إخفاء المشاكل. بدأ دايتش شهر فبراير بتعادل مخيب للآمال 1-1 مع كريستال بالاس في سيتي جراوند وخسارة محبطة 3-1 في مباراة حاسمة في ليدز، مما جعل مباراة الأربعاء مع ولفرهامبتون مباراة لا بد من الفوز بها.

    في النهاية، خسر فورست مرة أخرى، بعد أن سدد 35 كرة على مرمى وولفز. ركزت الكاميرات على ماريناكيس الذي بدا غاضبًا بشكل واضح طوال المباراة، ومع هطول وابل من الصيحات الاستهجان على دايتش بعد صافرة النهاية، كان من الواضح ما سيحدث بعد ذلك.

  • FBL-EUR-C3-NOTTINGHAM FOREST-PORTOAFP

    إلقاء اللوم على اللاعبين

    وفقًا لصحيفة The Telegraph، عقد ماريناكيس اجتماعًا طارئًا بعد التعادل، وعلى الرغم من معارضة بعض أعضاء مجلس الإدارة، قرر أن إقالة دايتش أمر ضروري لإنقاذ الموسم. كانت الشكوك تتزايد في ذهن المالك اليوناني منذ بعض الوقت.

    ويقال إن بعض اللاعبين توجهوا إلى ماريناكيس للتعبير عن استيائهم من تكتيكات دايتش وأسلوبه الإداري. كما يُزعم أن مجلس الإدارة كان مستاءً من تعليقات الإنجليزي الجادة بعد المباريات، حيث كان يحاول دائمًا إبعاد أي خطأ عن نفسه وتوجيهه إلى اللاعبين.

    وبالفعل، بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام وريكسهام، انتقد دايتش اللاعبين الاحتياطيين في الفريق قائلاً: "لقد أظهروا حقيقتهم ولن يطرقوا بابي مرة أخرى ليقولوا: 'لماذا لا ألعب؟'، هذا أمر مؤكد، مجموعة الشوط الأول. كان بإمكاني استبدالهم جميعًا [في الشوط الأول]. عليكم أن تنظروا في المرآة لأن هذا أمر غير مقبول بالنسبة للنادي".

    بعد الهزيمة 3-0 أمام ناديه السابق إيفرتون في ملعب هيل ديكنسون في ديسمبر، قال دايتش: "لا أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، كان الشعور الجماعي في المجموعة سيئًا. كنا أقل من المستوى المطلوب.

    "نحن نحاول أن نغرس في عقول اللاعبين أن كل ما يريدونه هم والنادي موجود أمامهم. هذا لن يختفي، لذا عليهم أن يكونوا مستعدين طوال الوقت، كل يوم في التدريبات وفي كل يوم مباراة. عندها، عندما تأتي إلى أماكن مثل هذه، تكون مستعدًا للعب والتأثير على المباراة. لم أعتقد أننا شعرنا بذلك اليوم منذ البداية".

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    الصورة الأكبر التي تم تجاهلها منذ البداية

    كان ديتش يُعتبر في البداية العلاج المثالي لفوضى بوستيكوغلو؛ فهو مدرب براغماتي يفضل كرة القدم المباشرة. لكن عندما ساءت النتائج، بدأ اللاعبون يتساءلون عما إذا كان مدرب بيرنلي السابق لديه خطة بديلة، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

    كان التحسن البدني يأتي قبل العمل على الكرة في التدريبات، وطالب دايتش بالكثير من الجري، مما أدى إلى نفور بعض النجوم وشعور آخرين بالإرهاق قبل أيام المباريات. كل ذلك ترجم إلى أسلوب لعب كرة قدم كان تعريفًا للكآبة.

    من خلال تطبيق تشكيلة 4-2-3-1 صارمة وقليلة الاستحواذ على الكرة، والتي أصبحت 4-5-1 عند الدفاع، فضل دايتش الكرات الطويلة إلى المهاجم، عادةً ما يكون إيغور جيسوس الذي تم التعاقد معه في الصيف، في محاولة لكسب الأرضية بأكثر الطرق فعالية. هذه هي طريقتة، وقد كانت دائماً كذلك.

    كان من المتوقع أن يتم تقييد دور لاعب الفريق المتميز مورغان جيبس-وايت في هذا النظام، وأن تضيع قدرة إليوت أندرسون على التمرير في دور أعمق بكثير من المعتاد. كما أضر دايتش بنفسه عندما لعب لاعب الوسط نيكولاس دومينغيز في الجناح الأيسر وتجاهل جيمس ماكاتي وتايو أونييي تمامًا.

    من الواضح أن فورست لم يفكر إلا في المدى القصير عند تعيين دايتش. لم يكن أبدًا الرجل الذي سيستخرج أقصى ما في فريق يزخر بمثل هذا القدر من المواهب.

  • Nuno-EduGetty/GOAL

    دايش يرفض قرار نونو

    ليس خطأ دايش أنهم أخطأوا. فورست في هذه الفوضى بسبب سوء اتخاذ القرارات وراء الكواليس، وبشكل أساسي من قبل رئيس قسم كرة القدم العالمي، إيدو غاسبار.

    اشتهر المدير الرياضي السابق لأرسنال بخلافه مع نونو إسبيريتو سانتو الصيف الماضي، مما أدى في النهاية إلى إقالة البرتغالي بعد ثلاث مباريات فقط من بداية الموسم. كان إدو مسؤولاً عن 13 صفقة انتقالات أبرمها فورست في فترة الانتقالات تلك - معظمها جاء متأخراً عما أراد نونو واختلفت عن قائمة أهدافه - والتي كلفت النادي ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (273 مليون دولار)، ولم يرق أي منها إلى مستوى التوقعات.

    قدم المهاجم البرازيلي جيسوس أداءً جيدًا، لكنه سجل هدفين فقط من أصل 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين لم يكن لدان ندوي وأوماري هاتشينسون وأرنو كاليمويندو أي تأثير يذكر. وفقًا لصحيفة ميل، تجاهل إدو أيضًا رأي دايتش في فترة الانتقالات في يناير.

    أراد دايتش لاعبين أثبتوا جدارتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل دوايت ماكنيل - الذي عمل معه في إيفرتون وبيرنلي - وحارس مرمى نيوكاسل نيك بوب، وقلب دفاع برايتون لويس دانك، مدركًا أهمية القوة والعزيمة من تجربته السابقة في معارك الهبوط. بدلاً من ذلك، اختار إيدو الظهير الأيسر الألماني لوكا نتز البالغ من العمر 22 عامًا، وحارس مرمى مانشستر سيتي الثاني ستيفان أورتيغا، والمهاجم الإيطالي لورنزو لوكا على سبيل الإعارة من نابولي، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإيطالي في النصف الأول من الموسم.

    يبقى أن نرى ما إذا كان لوكا سيتمكن من تعويض غياب كريس وود المصاب بإصابة طويلة الأمد، والذي لم يشارك في أي مباراة تحت قيادة دايتش وكان غيابه مؤثرًا للغاية. هناك رأي يقول إن فورست لديه بالفعل ما يكفي من البدلاء في جيسوس وأوونيي، وأن ماكنيل كان سيكون إضافة أكثر فائدة.

  • Edu-ForestGetty

    "إدو لا يفي بوعده"

    غالبًا ما يُصوَّر ماريناكيس على أنه شخصية مثيرة للجدل من قبل الغرباء، ولن يساعده إقالة المدرب الثالث في غضون سبعة أشهر في تغيير هذا التصور العام. ومع ذلك، فإن طموحه وحماسه وقوته المالية هي التي أعادت فورست إلى مسار الصعود نحو قمة كرة القدم الإنجليزية بعد سنوات عديدة من التخبط.

    كان نونو أيضًا عنصرًا أساسيًا في صعود الفريق، ولهذا السبب منحه ماريناكيس عقدًا جديدًا في يونيو من العام الماضي، لكنه جعل موقفه غير قابل للدفاع عنه عندما أظهر غضبه علنًا. على الرغم من أنه من العدل القول إن اختيار بوستيكوغلو لخلافة نونو كان خطأً، إلا أن منطق ماريناكيس كان سليماً؛ فقد كان أسلوب اللعب المسلّي للمدرب السابق المحبوب لتوتنهام أكثر ملاءمة لنادٍ يهدف إلى كسر احتكار "الستة الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    كان اختيار دايش أيضًا منطقيًا لتوفير الاستقرار الفوري. كلاهما كانا حسابات خاطئة، وليس أخطاء فادحة. لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن تعيين إيدو.

    يقول كريس بيرتون، الكاتب البارز في GOAL والمشجع المتعصب لنادي نوتنغهام فورست: "كان التوظيف سيئًا، وإيدو مسؤول عن ذلك - فهو أيضًا الذي تشاجر مع نونو وبدأ كل هذا". "لم يكن ينبغي أبدًا منح إيدو كل هذا النفوذ. إنه يملي على المدير الفني من يتم التعاقد معه، وهو ما يؤدي دائمًا إلى كارثة. لا يمكن لماريناكيس أن يدير كل شيء بنفسه، ويجب أن يكون قادرًا على الوثوق بالآخرين. إيدو لا يرقى إلى مستوى هذه الثقة".

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    بيريرا ليثبت السفينة؟

    وأضاف بيرتون عن فرص فورست في إنهاء الموسم بشكل جيد: "يمكننا البقاء في الدوري، ولهذا السبب اتخذ مجلس الإدارة هذا الإجراء الآن. نحتاج إلى شخص يحفز اللاعبين مرة أخرى - شخص آخر من نوع كوبر يتمتع بفطنة تكتيكية أكبر". بعد ثلاث سنوات من رحيله، لا يزال كوبر يحتل مكانة خاصة في قلوب مشجعي فورست لإنهائه 23 عامًا من الغياب عن الدوري الممتاز وخلق شعور راسخ بالوحدة في غرفة الملابس، حيث يعتقد الكثيرون أنه كان يستحق المزيد من الوقت.

    الرجل الذي اعتُبر المرشح الأوفر حظًا لخلافة دايش، فيتور بيريرا، كان له تأثير مماثل في ولفرهامبتون. ورث المدرب البرتغالي فريقًا يواجه الهبوط في ديسمبر 2024، بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان في المركز 19، وقاده إلى المركز 16، محققًا انتصارات كبيرة على أستون فيلا وتوتنهام ومانشستر يونايتد على طول الطريق.

    لا يزال بيريرا يحظى باحترام كبير على الرغم من النهاية المريرة لفترته في مولينوكس، حيث أقاله المسؤولون في بداية نوفمبر. دخل ولفرهامبتون في انحدار حاد، ولكن فقط بعد تجاهل رغبات المدرب في الانتقالات ورحيل الثلاثي المتميز ماتيوس كونها ورايان أيت-نوري ونيلسون سيميدو.

    تزعمBBC Sport أن فورست قد بدأ بالفعل محادثات مع بيريرا، الذي عمل سابقًا مع ماريناكيس في أولمبياكوس، وفاز بالدوري والكأس. لا يوجد سبب يمنعه من تحفيز الفريق كما فعل كوبر من قبل؛ فهذه المهمة بالتأكيد ليست صعبة مثل مهمة ولفرهامبتون.

    يمتلك فورست ما يكفي من الجودة للبقاء في الدوري، والاستمتاع بمسيرة طويلة في الدوري الأوروبي، حيث سيواجه فنربخشة في التصفيات. الهبوط أمر لا يمكن تصوره. إذا تمكن بيريرا أو أي شخص آخر سيتولى المنصب من إبعاد الفريق عن الخطر، فستبدأ المهمة الحقيقية في الصيف، ويجب أن يكون التخلص من إيدو أول خطوة.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

